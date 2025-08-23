Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu

Chuẩn bị mâm cơm chay

Tự tay chuẩn bị một mâm cơm chay ấm cúng để cùng cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình cũng như giúp cho ngày Vu Lan mỗi năm thêm đặc biệt ý nghĩa hơn.

Về vật chất

Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương cha mẹ bằng những việc làm cụ thể và chăm sóc cha mẹ thật ân cần, chu đáo. Trong kinh Đức Phật dạy, khi cha mẹ còn tại thế thì chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng việc nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn.

Khi trưởng thành rồi, chúng ta có công ăn việc làm, có tiền để nuôi được cha mẹ, không bao giờ phải để cha mẹ xin tiền mình, không để cha mẹ phải lo về đồng tiền, bát gạo, miếng cơm manh áo.

Tham gia nghi thức "Bông hồng cài áo"

"Bông hồng cài áo" là một nghi thức đẹp và ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu đạo. Bông hồng đỏ cho những ai may mắn còn bố mẹ trên đời và bông hồng trắng dành cho những người mà bố mẹ đã rời xa cõi trần thế. Nghi thức đầy nhân văn này nhắc nhở ta rằng hãy quý trọng thời gian tươi đẹp khi vẫn còn bố mẹ ở bên.

Đi chùa cầu bình an cho gia đình

Đi chùa vào ngày Lễ Vu Lan vừa gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, vừa là cách để tâm hồn bạn lắng lại giữa bộn bề cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, nhân ái đến mọi người nhiều hơn. Cũng như cầu bình an, hạnh phúc cho bố mẹ và những người thân yêu.

Tặng quà cho bố mẹ

Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là thời điểm để người con thể hiện sự yêu thương, biết ơn đối với người thân trong gia đình. Vì vậy, mọi người nên lựa chọn, dành tặng những món quà thật ý nghĩa cho ông bà, cha mẹ.

Dâng hương tổ tiên

Dành thời gian về thăm quê hương, cùng gia đình đi tảo mộ, dọn dẹp và dâng nén hương thơm lên ông bà, tổ tiên là một hành động thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn cội nguồn. Đây là cách để con cháu tưởng nhớ về những người đã khuất và kết nối các thế hệ trong gia đình.

Dành trọn vẹn thời gian bên gia đình

Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất rằng thời gian cha mẹ ở bên cạnh là hữu hạn. Hãy gác lại công việc, dành trọn một ngày để quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa. Sự hiện diện và quan tâm của con cháu chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các bậc sinh thành.

Nghe pháp thoại, tu tập tâm hiếu hạnh

Đến chùa tham dự các khóa lễ Vu Lan, nghe các bài giảng pháp về công ơn cha mẹ và đạo hiếu sẽ giúp chúng ta thấm nhuần hơn về ý nghĩa của ngày này. Đây cũng là dịp để tâm hồn lắng đọng, soi chiếu lại bản thân và phát nguyện sống tốt hơn để làm cha mẹ vui lòng.

