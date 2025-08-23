Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếu
GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.
Chuẩn bị mâm cơm chay
Tự tay chuẩn bị một mâm cơm chay ấm cúng để cùng cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình cũng như giúp cho ngày Vu Lan mỗi năm thêm đặc biệt ý nghĩa hơn.
Về vật chất
Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương cha mẹ bằng những việc làm cụ thể và chăm sóc cha mẹ thật ân cần, chu đáo. Trong kinh Đức Phật dạy, khi cha mẹ còn tại thế thì chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng việc nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn.
Khi trưởng thành rồi, chúng ta có công ăn việc làm, có tiền để nuôi được cha mẹ, không bao giờ phải để cha mẹ xin tiền mình, không để cha mẹ phải lo về đồng tiền, bát gạo, miếng cơm manh áo.
Tham gia nghi thức "Bông hồng cài áo"
"Bông hồng cài áo" là một nghi thức đẹp và ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu đạo. Bông hồng đỏ cho những ai may mắn còn bố mẹ trên đời và bông hồng trắng dành cho những người mà bố mẹ đã rời xa cõi trần thế. Nghi thức đầy nhân văn này nhắc nhở ta rằng hãy quý trọng thời gian tươi đẹp khi vẫn còn bố mẹ ở bên.
Đi chùa cầu bình an cho gia đình
Đi chùa vào ngày Lễ Vu Lan vừa gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, vừa là cách để tâm hồn bạn lắng lại giữa bộn bề cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, nhân ái đến mọi người nhiều hơn. Cũng như cầu bình an, hạnh phúc cho bố mẹ và những người thân yêu.
Tặng quà cho bố mẹ
Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là thời điểm để người con thể hiện sự yêu thương, biết ơn đối với người thân trong gia đình. Vì vậy, mọi người nên lựa chọn, dành tặng những món quà thật ý nghĩa cho ông bà, cha mẹ.
Dâng hương tổ tiên
Dành thời gian về thăm quê hương, cùng gia đình đi tảo mộ, dọn dẹp và dâng nén hương thơm lên ông bà, tổ tiên là một hành động thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn cội nguồn. Đây là cách để con cháu tưởng nhớ về những người đã khuất và kết nối các thế hệ trong gia đình.
Dành trọn vẹn thời gian bên gia đình
Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất rằng thời gian cha mẹ ở bên cạnh là hữu hạn. Hãy gác lại công việc, dành trọn một ngày để quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa. Sự hiện diện và quan tâm của con cháu chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các bậc sinh thành.
Nghe pháp thoại, tu tập tâm hiếu hạnh
Đến chùa tham dự các khóa lễ Vu Lan, nghe các bài giảng pháp về công ơn cha mẹ và đạo hiếu sẽ giúp chúng ta thấm nhuần hơn về ý nghĩa của ngày này. Đây cũng là dịp để tâm hồn lắng đọng, soi chiếu lại bản thân và phát nguyện sống tốt hơn để làm cha mẹ vui lòng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaỞ - 3 giờ trước
GĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?
Một nhúm vỏ tỏi mà thanh lọc không gian sống cực tốt, đủ để trấn an trong tháng 7 âm 'cô hồn'Ở - 7 giờ trước
GĐXH – Trong đời sống có những thứ bị coi là rác hữu cơ bị bỏ đi sau khi nấu nướng như vỏ tỏi. Nhưng mấy ai ngờ vỏ tỏi lại chứa đựng một giá trị âm thầm, là lớp bảo hộ khí trường, là bài thuốc thanh lọc không gian sống cực kỳ tốt.
Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không?Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Rùa vàng là một trong những linh vật được nhiều người ưa chuộng trong phong thủy, đặc biệt là khi nói đến việc cải thiện tài lộc và vận khí cho gia đình.
Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.
Vỡ gương trong tháng 'cô hồn' có đáng sợ không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, làm vỡ gương được coi là điềm không may. Vậy thực hư tháng cô hồn làm vỡ gương có sao không? Bài viết dưới đây sẽ đi giải đáp thắc mắc cho bạn.
Văn hóa dùng đũa khi ăn của một số quốc gia châu ÁỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng đũa không chỉ đơn giản là để thưởng thức món ăn mà còn là một phần không thể thiếu trong những nghi thức, phép tắc và tôn trọng người khác.
Dân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy MạnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do...
Bất ngờ những đại kỵ không nên phạm phải với daoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, dao và những vật sắc nhọn thường mang nhiều sát khí và có khả năng gây sát thương cao. Vậy những đại kỵ không nên phạm phải với dao là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.
Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nước là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự sống của cây trồng. Tưới cây đúng cách không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện năng suất và chất lượng của cây.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.