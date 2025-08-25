Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?
GĐXH - Rằm tháng 7 là một ngày lễ tôn giáo và văn hóa quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Người ta tin rằng vào ngày này, tổ tiên sẽ xuống trần để thăm con cháu và các con cháu thì cùng nhau tụ họp, cúng dường để tưởng nhớ và tri ân.
Rằm tháng 7 là ngày gì?
Ngày Rằm tháng 7 là một sự kiện quan trọng diễn ra vào ngày 15 Âm lịch của tháng 7 hàng năm. Đây là ngày để thể hiện lòng biết ơn đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục của tổ tiên, cha mẹ.
Rằm tháng 7 được coi là một ngày lễ trong đời sống tâm linh của cộng đồng Phật tử Việt Nam. Nhiều sự kiện linh thiêng diễn ra, từ việc đi lễ chùa, cầu siêu cho tổ tiên, đến việc thả đèn hoa đăng và cài bông hồng trắng vào áo, tất cả đều tạo nên không khí trang trọng và thiêng liêng vào ngày 15/7 Âm lịch.
Nguồn gốc ý nghĩa ngày Rằm tháng 7
Xuất phát từ sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, người ta kể về tôn giả Mục Kiền Liên, một đệ tử đạo của Đức Phật, đã tu thành chính quả. Đau lòng trước công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ đã khuất, Ngài Mục Kiền Liên tìm mọi cách cứu mẹ khỏi lao hình địa ngục.
Đức Phật chỉ dạy rằng để cứu mẹ, Mục Kiền Liên phải nhờ sức của đông đảo chư tăng, tích đức để tiêu trừ nghiệp ác. Ngày Rằm tháng 7 là thời điểm thích hợp cho công việc này.
Sự tích này được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn, tiếng Phạn có nghĩa là sự giải thoát. Từ đó, ngày Rằm tháng 7 hàng năm trở thành ngày Lễ Vu Lan báo hiếu.
Tại sao ngày Rằm tháng 7 lại được gọi là ngày cúng xá tội vong nhân?
Ngày cúng xá tội vong nhân, hay còn được biết đến là ngày cúng cô hồn, cúng chúng sinh, theo phong tục truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia Á Đông, liên quan đến sự kiện đóng mở cửa Quỷ Môn Quan.
Ngày Xá tội vong nhân vào Rằm tháng 7 là thời điểm Diêm Vương mở cửa địa ngục ân xá cho các linh hồn bất đắc kỳ tử, chết oan, không có nơi thờ cúng. Những linh hồn này sẽ được lên dương thế để hưởng sự ban phát cúng tế từ người trần gian. Cúng chúng sinh vào ngày Rằm tháng 7 là để mong đạt được sự bình yên và tránh khỏi sự quấy rối của linh hồn lang thang.
Tiết Rằm tháng 7 trong văn hóa Việt Nam
Tiết Rằm tháng 7 không chỉ là một ngày lễ tâm linh quan trọng, mà còn được xem là một phần không thể thiếu trong văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Vào dịp này, người ta thường tổ chức các hoạt động văn hóa như hội chợ, ca múa nhạc, võ thuật, đua thuyền trên sông, hay các trò chơi dân gian khác.
Rằm tháng 7 là dịp để mọi người cúng dường, dâng hoa, nến và các loại thức ăn cho tổ tiên của mình. Theo quan niệm của người Việt, việc cúng dường sẽ giúp cho các linh hồn yên vui và tạm gác lại những điều phiền não trần tục. Ngoài ra, vào ngày Rằm tháng 7, người ta cũng thường xuyên đi chùa, đền để cầu nguyện và bày tỏ lòng kính trọng với các vị thần linh. Điều này được coi là một trong những cách để duy trì và phát huy truyền thống tôn giáo của người Việt.
Các hoạt động văn hóa truyền thống vào ngày Rằm tháng 7
Tiết Rằm tháng 7 là dịp để mọi người cùng nhau quây quần, tụ họp để tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Trong khu vực nông thôn, người ta thường tổ chức các cuộc thi võ thuật, đua thuyền trên sông, hay các trò chơi dân gian khác.
Ở thành thị, các hội chợ, lễ hội, và các buổi biểu diễn ca nhạc, múa rối, xiếc mạo hiểm... được tổ chức vào dịp này để mang lại cho mọi người những giây phút giải trí thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
