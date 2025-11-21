Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡng
GĐXH - Lẩu mắm - món ăn trứ danh của miền Tây sẽ kém ngon nếu bạn không chọn được các loại rau ăn kèm phù hợp. Các loại rau ăn lẩu mắm giúp chống ngán, bổ sung chất xơ và cân bằng dinh dưỡng.
Rau đắng đất
Rau đắng đất là loại rau có vị đặc trưng, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực miền Tây. Khi ăn lẩu mắm, rau đắng đất chính là "điểm nhấn" giúp cân bằng vị mặn của nước dùng, làm bật lên hương vị đặc trưng của món ăn miền sông nước. Tuy nhiên, với loại rau này, người có dạ dày yếu hoặc hay lạnh bụng nên ăn lượng vừa phải.
Bông súng
Bông súng là loại rau dân dã gắn liền với miền sông nước Nam Bộ, thường có nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, tức là khoảng tháng 8 đến tháng 11 dương lịch, trùng với mùa nước nổi miền Tây.
Phần thân bông súng giòn, vị thanh mát, khi ăn cùng cá và thịt ba rọi trong lẩu mắm tạo cảm giác thanh mát, "giải ngấy" hiệu quả. Loại rau này giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm mát gan và có tác dụng lợi tiểu nhẹ.
Khi nhúng lẩu, bạn nên cho bông súng vào sau cùng và trụng nhanh để giữ được độ giòn đặc trưng. Bông súng có tính mát nên người có hệ tiêu hóa yếu hoặc hay bị lạnh bụng nên ăn vừa phải để tránh khó chịu.
Rau nhút (rau rút)
Rau nhút (rau rút) là loại rau thủy sinh thường được dùng trong các món lẩu. Rau có chứa chất xơ và một số vi chất, tuy nhiên không có bằng chứng khoa học cho thấy rau nhút có tác dụng nổi bật trong việc củng cố xương khớp.
Cần lưu ý rau sống thủy sinh có thể nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nếu lấy từ nguồn nước ô nhiễm, nên cần rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi dùng.
Khi ăn lẩu mắm, rau nhút giúp cân bằng vị đậm của mắm, giảm ngán do ăn nhiều topping giàu đạm. Khi nhúng lẩu, chỉ nên trụng rau nhanh tay để giữ độ giòn của rau nhút. Do rau nhút sống thủy sinh, được xếp vào loại rau chứa nhiều giun sán nếu lấy từ nguồn nước ô nhiễm, nên bạn cần rửa thật sạch, ngâm nước muối loãng trước khi ăn.
Bông điên điển
Bông điên điển là loại rau đặc trưng trong mùa nước nổi, thường được dùng kèm với lẩu mắm để tăng hương vị. Loại bông này có hương thơm nhẹ, vị hơi ngọt, khi ăn cùng cá và mắm trong lẩu sẽ cực "bắt vị", mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc trưng khó quên.
Tuy nhiên, các nhận định về "tính mát" hay "gây lạnh bụng" là quan điểm dân gian và không có cơ sở khoa học hiện đại rõ ràng. Người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn các loại rau nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn.
Cải xanh
Cải xanh là loại rau quen thuộc, có thân giòn, lá xanh đậm, phù hợp với nhiều món lẩu. Loại rau này chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ chức năng gan, tiêu hóa.
Khi dùng để nhúng lẩu mắm, cải xanh phù hợp với khẩu vị của nhiều người, góp phần làm dịu độ mặn và tăng độ ngọt cho nước dùng.
Nấm rơm
Nấm rơm là loại nấm ăn được phổ biến ở miền Tây, thường mọc tự nhiên trên rơm rạ sau mùa gặt hoặc bạn cũng có thể dễ dàng mua trong siêu thị.
Nấm có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt thanh và chứa nhiều protein thực vật, chất xơ cùng chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và có thể giúp tăng sức đề kháng. Khi nấu chín, nấm rơm tiết ra vị ngọt tự nhiên, giúp nước lẩu mắm thêm đậm đà mà không cần cho nhiều gia vị.
Bắp chuối bào
Bắp chuối bào là phần hoa chuối được thái mỏng, thường dùng làm rau ăn kèm trong nhiều món lẩu, trong đó có là lẩu mắm. Loại rau ăn lẩu mắm này có vị chát nhẹ, giòn và thanh, giúp món lẩu bớt ngấy.
Loại rau sạch này chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa và có thể góp phần duy trì mức cholesterol ổn định khi ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, trước khi ăn bạn nên ngâm bắp chuối với nước pha chanh hoặc giấm loãng khoảng 15 phút để loại bỏ nhựa và giúp rau trắng, bớt chát và giòn hơn.
