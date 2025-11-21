Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau
GĐXH - Lẩu gà lá giang là món ăn dân dã được yêu thích nhờ hương vị chua thanh, cay nhẹ đặc trưng và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà. Để có một nồi lẩu tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, việc lựa chọn rau ăn kèm đóng vai trò rất quan trọng.
Rau muống chẻ
Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, là nguồn cung cấp một lượng nhỏ sắt và vitamin C, góp phần hỗ trợ hấp thu sắt trong khẩu phần ăn. Rau muống chứa clorophyll và chất xơ, có thể góp phần hỗ trợ chức năng tiêu hóa và duy trì sức khỏe gan khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.
Tuy nhiên, khi ăn rau muống bạn cần chú ý, không ăn sống hoặc ăn khi chưa rửa sạch vì có thể chứa ký sinh trùng.
Người bị sỏi thận canxi nên ăn rau muống với lượng vừa phải để tránh tăng oxalat. Với món lẩu gà lá giang, bạn nên chẻ nhỏ thân rau trước khi nhúng để dễ chín và thấm đều nước lẩu.
Hoa chuối bào
Hoa chuối là lựa chọn tuyệt vời khi ăn kèm lẩu gà vì có vị chát nhẹ, giòn và thanh, giúp cân bằng vị béo và cay của nước lẩu. Loại rau này chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón. Trước khi dùng, bạn nên ngâm hoa chuối trong nước muối pha chanh hoặc giấm khoảng 10 phút để giữ màu trắng và giảm vị chát.
Rau rút (rau nhút)
Rau rủ hay rau nhút chứa một số khoáng chất và vitamin có lợi, đặc biệt là chất xơ và vitamin C, giúp hỗ trợ tiêu hóa.
Đặc biệt, rau rút có tính mát, rất tốt cho người nóng trong hoặc hay nổi mụn. Khi ăn, bạn nên chọn rau rút tươi, còn non, tránh loại già có xơ cứng và chỉ nên nhúng nhanh 10 - 15 giây để rau không bị mềm nhũn. Vị thanh mát của rau rút hòa quyện cùng vị chua dịu của lá giang và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà, tạo nên tổng thể hương vị hài hòa, dễ ăn và rất "cuốn".
Các loại nấm
Nấm có vị ngọt umami tự nhiên, giúp nước lẩu thêm đậm đà mà không cần nhiều gia vị. Các loại nấm ăn được như nấm kim châm, nấm bào ngư, nấm rơm đặc biệt hợp với vị chua nhẹ của lá giang.
Một số loại nấm như nấm hương, nấm rơm chứa beta-glucan giúp hỗ trợ miễn dịch và giảm cholesterol. Nấm kim châm, bào ngư lại giàu chất xơ và vitamin nhóm B, tốt cho tiêu hóa và tim mạch.
Rau thơm
Rau răm, ngò gai, húng quế là những loại rau thơm giúp làm dậy mùi đặc trưng của món lẩu gà lá giang. Các loại rau này giúp "nâng hương" cho nồi lẩu, kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng.
Ngoài ra, các loại rau thơm còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác khó tiêu sau khi ăn bữa ăn giàu đạm.
Cải thảo
Cải thảo là loại rau có vị ngọt dịu, rất phù hợp với lẩu gà. Khi nhúng vào nước lẩu, rau tiết ra vị ngọt tự nhiên, giúp nước lẩu càng ăn càng ngon. Loại rau này giàu vitamin K, C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa.
Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?Ăn - 2 phút trước
GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.
Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quảĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Ngoài táo đỏ, ngải cứu, bạn còn có lựa chọn khác nếu muốn bổ máu một cách tự nhiên thông qua ăn uống.
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vịĂn - 21 giờ trước
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.
Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quânĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Loại rau này đang được nhiều nghiên cứu và chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là có khả năng chống oxy hóa vượt trội hơn cả trà xanh.
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiềnĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện chỉ khoảng hơn tháng trong năm nhưng củ niễng Ninh Bình lại khiến dân sành ăn săn lùng mỗi mùa thu đông. Loại củ được ví “sâm trong nước” ấy dùng chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền với giá chỉ khoảng 25.000 – 50.000 đồng/bó.
Bí quyết chọn rau ăn lẩu mắm chuẩn vị miền Tây, giúp cân bằng dinh dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Lẩu mắm - món ăn trứ danh của miền Tây sẽ kém ngon nếu bạn không chọn được các loại rau ăn kèm phù hợp. Các loại rau ăn lẩu mắm giúp chống ngán, bổ sung chất xơ và cân bằng dinh dưỡng.
Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Rau cải xanh thường được bổ sung trong một số các thực đơn ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Loại thức uống được coi trọng uống hằng ngày này nhưng ai không nên dùngĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Mật ong chanh gừng là thức uống được nhiều người yêu thích nhờ hương vị dễ chịu và khả năng tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng an toàn.
Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốnĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái, bởi trong một số trường hợp, loại quả này có thể gây ra những tác động ngược lại, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách.
Loại thức uống giảm chứng ợ nóng, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quảĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, việc lựa chọn những loại thức uống phù hợp cũng có thể giúp làm dịu triệu chứng, giảm cảm giác nóng rát vùng ngực và hỗ trợ tiêu hóa.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.