Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Rau muống chẻ

Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn Việt, là nguồn cung cấp một lượng nhỏ sắt và vitamin C, góp phần hỗ trợ hấp thu sắt trong khẩu phần ăn. Rau muống chứa clorophyll và chất xơ, có thể góp phần hỗ trợ chức năng tiêu hóa và duy trì sức khỏe gan khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Tuy nhiên, khi ăn rau muống bạn cần chú ý, không ăn sống hoặc ăn khi chưa rửa sạch vì có thể chứa ký sinh trùng.

Người bị sỏi thận canxi nên ăn rau muống với lượng vừa phải để tránh tăng oxalat. Với món lẩu gà lá giang, bạn nên chẻ nhỏ thân rau trước khi nhúng để dễ chín và thấm đều nước lẩu.

Hoa chuối bào

Hoa chuối là lựa chọn tuyệt vời khi ăn kèm lẩu gà vì có vị chát nhẹ, giòn và thanh, giúp cân bằng vị béo và cay của nước lẩu. Loại rau này chứa nhiều chất xơ không hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón. Trước khi dùng, bạn nên ngâm hoa chuối trong nước muối pha chanh hoặc giấm khoảng 10 phút để giữ màu trắng và giảm vị chát.

Rau rút (rau nhút)

Rau rủ hay rau nhút chứa một số khoáng chất và vitamin có lợi, đặc biệt là chất xơ và vitamin C, giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Đặc biệt, rau rút có tính mát, rất tốt cho người nóng trong hoặc hay nổi mụn. Khi ăn, bạn nên chọn rau rút tươi, còn non, tránh loại già có xơ cứng và chỉ nên nhúng nhanh 10 - 15 giây để rau không bị mềm nhũn. Vị thanh mát của rau rút hòa quyện cùng vị chua dịu của lá giang và vị ngọt tự nhiên từ thịt gà, tạo nên tổng thể hương vị hài hòa, dễ ăn và rất "cuốn".

Các loại nấm

Nấm có vị ngọt umami tự nhiên, giúp nước lẩu thêm đậm đà mà không cần nhiều gia vị. Các loại nấm ăn được như nấm kim châm, nấm bào ngư, nấm rơm đặc biệt hợp với vị chua nhẹ của lá giang.

Một số loại nấm như nấm hương, nấm rơm chứa beta-glucan giúp hỗ trợ miễn dịch và giảm cholesterol. Nấm kim châm, bào ngư lại giàu chất xơ và vitamin nhóm B, tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

Rau thơm

Rau răm, ngò gai, húng quế là những loại rau thơm giúp làm dậy mùi đặc trưng của món lẩu gà lá giang. Các loại rau này giúp "nâng hương" cho nồi lẩu, kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng.

Ngoài ra, các loại rau thơm còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác khó tiêu sau khi ăn bữa ăn giàu đạm.

Cải thảo

Cải thảo là loại rau có vị ngọt dịu, rất phù hợp với lẩu gà. Khi nhúng vào nước lẩu, rau tiết ra vị ngọt tự nhiên, giúp nước lẩu càng ăn càng ngon. Loại rau này giàu vitamin K, C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa.