Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12

Thứ năm, 07:18 23/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay đến 24/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 12. Tổng lượng mưa có nơi từ 400-600mm, có nơi mưa rất to lên đến hơn 800mm.

Dự báo thời tiết những tỉnh thành có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 12

Theo bản tin dự báo thời tiết, bão số 12 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền của TP Huế và Đà Nẵng trong chiều nay.

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ nay đến ngày 24/10 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Trong đó, phía Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa từ 400-600mm, có nơi mưa vượt 800mm.

Các nơi khác ở Hà Tĩnh, phía Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ có những nơi mưa trên 350mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn đồi núi.

Do mưa lớn lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ mức BĐ3 đến trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở ven sông.

Với khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ dự báo chiều tối nay có lúc có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo dông sét.

Thời tiết khu vực Bắc Bộ tiếp tục trời lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng núi trời rét với mức nhiệt từ 15-21 độ. 

Từ trưa nhiệt độ tăng chậm từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ, ở nửa phía Đông của Bắc Bộ giữa trưa vẫn cảm thấy hơi se lạnh. Các phường từ Hà Giang 1 đến phía Tây Bắc Bộ do trời có nắng nên mức nhiệt cao hơn từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12 - Ảnh 1.Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 12 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 12 Fengshen giật cấp 12 áp sát đất liền Trung Bộ. Dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng cho khu vực này trong nhiều ngày tới.

Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12 - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Trung có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh; riêng vùng núi sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Xã hội - 21 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10; Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính (TTHC).

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Xã hội - 1 ngày trước

Sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Xã hội - 1 ngày trước

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.

Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải

Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải

Xã hội - 1 ngày trước

Mưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt

Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt

Xã hội - 1 ngày trước

VNeTraffic là ứng dụng quản lý giao thông được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2025. Tại đây, người dân sau khi nâng lên định danh lên mức 2 có thể theo dõi được nhiều thông tin liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính…

Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng

Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng

Xã hội - 1 ngày trước

Trong lúc đợi khách, anh L. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, giọng nghe rất quen lại xưng tên "chú Nam" khiến nạn nhân tưởng người quen của mình nên chuyển luôn 100 triệu đồng cho vay.

Hà Nội: Gần 1.900 camera AI đang được lắp đặt, vận hành đồng bộ từ tháng 12/2025

Hà Nội: Gần 1.900 camera AI đang được lắp đặt, vận hành đồng bộ từ tháng 12/2025

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ tháng 12/2025, gần 1.900 camera AI với khả năng nhận diện ở khoảng cách 700m, tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, truyền dữ liệu theo thời gian thực để điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông... sẽ bắt đầu hoạt động, siết chặt xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Phạt nặng, lắp camera AI nhưng vẫn còn nhiều người vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội

Thời sự
Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12

Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12

Thời sự
Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Bão số 12 Fengshen vừa suy yếu, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Thời sự
Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Thời sự

