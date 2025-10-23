Những nơi sẽ hứng mưa to như trút nước trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão số 12

Dự báo thời tiết những tỉnh thành có mưa rất to do ảnh hưởng của bão số 12

Theo bản tin dự báo thời tiết, bão số 12 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền của TP Huế và Đà Nẵng trong chiều nay.

Do ảnh hưởng của bão số 12, từ nay đến ngày 24/10 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Trong đó, phía Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa từ 400-600mm, có nơi mưa vượt 800mm.

Các nơi khác ở Hà Tĩnh, phía Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa từ 100-250mm, cục bộ có những nơi mưa trên 350mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn đồi núi.

Do mưa lớn lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ mức BĐ3 đến trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng ở ven sông.

Với khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ dự báo chiều tối nay có lúc có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo dông sét.

Thời tiết khu vực Bắc Bộ tiếp tục trời lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng núi trời rét với mức nhiệt từ 15-21 độ.

Từ trưa nhiệt độ tăng chậm từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ, ở nửa phía Đông của Bắc Bộ giữa trưa vẫn cảm thấy hơi se lạnh. Các phường từ Hà Giang 1 đến phía Tây Bắc Bộ do trời có nắng nên mức nhiệt cao hơn từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh; riêng vùng núi sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.