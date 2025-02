Những vi chất cần thiết nên bổ sung vào mùa xuân

Mùa Xuân được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Sau những ngày tháng mùa Đông lạnh lẽo, thời tiết bắt đầu sáng dần, nắng ngày càng ấm hơn... Tuy nhiên, không nên quên cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết giúp duy trì sức khỏe tối ưu và tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại các loại virus hoạt động trong mùa Xuân.



Mùa Xuân là thời điểm tình trạng dị ứng phấn hoa ngày càng trầm trọng, kéo theo những triệu chứng khó chịu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, điều cần thiết là phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, sử dụng đúng loại vitamin có thể là một phần thiết yếu của lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục và thói quen ngủ hợp lý. Đảm bảo bổ sung cho cơ thể đủ các vi chất dinh dưỡng phù hợp giúp cơ thể khỏe mạnh bằng cách cung cấp chất dinh dưỡng, giúp tái tạo, thúc đẩy quá trình giải độc và tiếp cận với cơ thể để bắt đầu một khởi đầu mùa xuân mới với sức khỏe.

Omega-3

Acid béo omega-3, còn được gọi là chất béo lành mạnh, là chất béo thiết yếu vì cơ thể không thể sản xuất ra chúng. Do đó, điều quan trọng là phải giữ cân bằng lượng tiêu thụ vì chúng có nhiều lợi ích cho sức khỏe và cần thiết cho một số chức năng trong cơ thể.

Acid béo omega-3 EPA và DHA là 2 acid béo thiết yếu chủ yếu được tìm thấy trong các loại cá béo nước lạnh như cá trích, cá thu hoặc cá mòi, trong khi một loại acid béo omega-3 khác ALA (acid alpha-linolenic) chỉ được tìm thấy trong nguồn thực vật, chẳng hạn như các loại hạt. Theo Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu, acid béo omega-3 góp phần duy trì chức năng não và tim bình thường, hỗ trợ thị lực bình thường và góp phần duy trì mức cholesterol trong máu bình thường. Ngoài nhiều lợi ích cho sức khỏe, acid béo omega-3 còn được biết là có đặc tính chống viêm mạnh, có thể có tác dụng bảo vệ chống lại tình trạng viêm liên quan đến dị ứng.

Đối với những người không ăn nhiều những thực phẩm giàu chất béo omega-3 này, nên dùng nó ở dạng bổ sung, chẳng hạn như dầu cá hoặc dầu tảo dành cho người ăn chay và thuần chay.

Vitamin D

Trong những tháng đầu mùa xuân, điều quan trọng vẫn là duy trì tình trạng vitamin D ở mức cao cho đến khi thời tiết ổn định và ấm áp hơn, để chúng ta có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn và nhận được vitamin D tự nhiên từ ánh nắng mặt trời. Vitamin D góp phần vào việc hấp thụ, sử dụng bình thường canxi và phospho, các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để duy trì xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ lượng canxi trong máu bình thường, duy trì chức năng cơ và hệ miễn dịch.

Có thể tắm nắng vừa phải, phơi tay, mặt và các bộ phận của cánh tay và chân dưới ánh nắng mặt trời trong vòng 15-20 phút là đủ.

Vì vitamin D có thể được lưu trữ trong cơ thể nên chỉ tiêu thụ 2 phần cá có dầu mỗi tuần hoặc bổ sung vitamin D hàng ngày (đặc biệt khi ăn hạn chế cá có dầu) có thể cung cấp lượng vitamin D cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Nguồn thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá có dầu như cá hồi, cá ngừ, cá thu, nấm, lòng đỏ trứng và thực phẩm tăng cường vitamin D như sữa bò hoặc các sản phẩm thay thế sữa.

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người vì nó tham gia vào nhiều phản ứng trao đổi chất và mang lại những lợi ích sức khỏe ấn tượng. Lợi ích miễn dịch của vitamin C đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ và có liên quan đến việc rút ngắn thời gian mắc các vấn đề sức khỏe theo mùa nhằm thúc đẩy chức năng hô hấp, sức khỏe xoang và sức khỏe làn da.

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, vitamin C có thể tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, giúp ngăn ngừa stress oxy hóa và giúp cơ thể chống lại chứng viêm. Vitamin C không chỉ được biết đến với khả năng chống oxy hóa mà còn là thuốc kháng histamine tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong mùa Xuân đối với những người bị viêm mũi dị ứng.

Vitamin C có thể được bổ sung dưới dạng bổ sung hoặc bằng cách tiêu thụ nhiều thực phẩm thực vật như bông cải xanh, cải mầm, ớt chuông, khoai tây, quả mọng và trái cây họ cam quýt.

Vitamin B

Nên bổ sung phức hợp B vì vitamin B thực hiện nhiều chức năng cơ thể và đặc biệt quan trọng để duy trì mức năng lượng bình thường và hệ thần kinh khỏe mạnh. Các vitamin B hoạt động như coenzym trong chuyển hóa năng lượng, giúp chuyển hóa năng lượng từ carbohydrate và chất béo hoặc phân hủy acid amin và vận chuyển các chất dinh dưỡng chứa năng lượng đi khắp cơ thể.

Vitamin B1 (thiamine), B2 (riboflavin) và B3 (niacin) hỗ trợ chức năng bình thường của hệ thần kinh, trong khi vitamin B6 và B12 hỗ trợ sản xuất hồng cầu và giữ cho não hoạt động bình thường. Một lý do khác để đảm bảo lượng vitamin B hấp thụ đầy đủ là vì vitamin B là vitamin tan trong nước, do đó chúng có thể dễ dàng bài tiết qua mồ hôi qua da, đặc biệt nếu làm việc tiếp xúc với nhiệt, làm việc nhiều và tập luyện cường độ cao.

Có thể lấy vitamin B một cách tự nhiên từ các nguồn thực phẩm bằng cách tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt, thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, hạt, quả hạch, trái cây và rau lá sẫm màu hoặc dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung, thường chứa phức hợp tất cả các loại vitamin B thiết yếu.

Kẽm

Kẽm là một khoáng chất vi lượng giúp điều chỉnh nhiều chức năng của cơ thể và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.Đặc biệt, nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Có một số cách kẽm hỗ trợ khả năng miễn dịch, nhưng chủ yếu là nó kích hoạt các enzyme phân hủy protein ở virus và vi khuẩn, do đó chúng ít có khả năng lây lan hơn.

Dựa trên nghiên cứu khoa học, kẽm đã được chứng minh là có vai trò duy trì chức năng hô hấp của xoang và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là đảm bảo lượng tiêu thụ tối ưu để hỗ trợ sức khỏe tổng thể trong mùa Xuân.

Kẽm có thể được dùng ở dạng bổ sung (dạng picolinate và citrate được biết là có khả năng hấp thụ cao hơn) và có thể được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là thịt gia cầm và hải sản giàu kẽm. Một số thực phẩm thực vật như các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như lúa mì, quinoa (diêm mạch), gạo và yến mạch cũng là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, nhưng chúng cũng chứa các chất thực vật - phytate hoặc acid phytic (chủ yếu được tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, hơn ngũ cốc tinh chế) có thể cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và do đó những thực phẩm đó rất có thể sẽ cung cấp ít kẽm hơn. Tuy nhiên, chúng nên được lựa chọn tốt hơn đáng kể do hàm lượng chất xơ cao.

Magie

Magie là khoáng chất dồi dào thứ tư trong cơ thể chúng ta, trong đó khoảng 60% được lưu trữ trong xương và phần còn lại trong các mô mềm. Magie tham gia hơn 300 phản ứng sinh hóa xung quanh cơ thể. Khoáng chất này góp phần vào hoạt động bình thường của hệ thần kinh, chuyển hóa năng lượng, tổng hợp protein, co cơ, góp phần cân bằng điện giải, có vai trò phân chia tế bào và hỗ trợ sức khỏe của xương và răng. Cơ thể cần magie để hoạt động khỏe mạnh, duy trì sức khỏe và tinh thần tối ưu, cả về thể chất và tinh thần.

Magie có thể được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm các loại đậu, quả hạch, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau lá xanh, ngũ cốc tăng cường, các sản phẩm từ sữa và cũng có sẵn ở dạng bổ sung, chẳng hạn như viên nén, viên nang hoặc thuốc xịt.

Nghệ

Một thứ khác biệt đã lọt vào danh sách các hoạt chất hàng đầu cho mùa Xuân là nghệ. Hoạt chất trong củ nghệ, được gọi là curcumin, đã được sử dụng trong y học cổ truyền và có nhiều ứng dụng về sức khỏe. Điều đặc biệt cần lưu ý là nghiên cứu cho thấy chất curcumin hỗ trợ hệ miễn dịch và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ theo mùa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất curcumin đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe hô hấp và mũi ở những người có các vấn đề sức khỏe theo mùa, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Để tăng cường hệ miễn dịch vào mùa Xuân, nên chú ý bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và vitamin quan trọng. Việc hấp thụ qua thực phẩm hàng ngày có thể thực hiện được thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Bằng cách này, có thể lấp đầy những khoảng trống trong chế độ ăn uống và ngăn ngừa các triệu chứng thiếu hụt hoặc các vấn đề sức khỏe khác và tận hưởng mùa Xuân một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, trước khi dùng bất kỳ vitamin, khoáng chất hay chất bổ sung nào hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào về chế độ ăn uống, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, để bổ sung đúng cách, an toàn.