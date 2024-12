Ninh Bình: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 141 nghìn bao thuốc không có hóa đơn

Sáng 23/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt quả tang tại kho trung chuyển Đại Chung, có địa chỉ tại xóm 7, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô có xe ô tô 88H-015.xx do lái xe Dương Văn Thân (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển đang đậu trong kho, trong xe có 275 thùng các tông có 141.100 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các đối tượng vận chuyển tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Dương Văn Thân khai số thuốc lá trên là của Thân và Lê Đình Chinh (SN 198, ở phố 3, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh).

Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển thuốc lá từ các tỉnh phía Nam về kho trung chuyển Đại Chung, sau đó tiếp tục vận chuyển đến các tỉnh khu vực phía Bắc để tiêu thụ. Ngày 20/12/2024, khi Dương Văn Thân đang giao hàng cho Lê Đình Chinh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang…

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

