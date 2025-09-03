Mới nhất
Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Thứ tư, 15:50 03/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...

Phẫu thuật thu nhỏ tuyến vú bằng kỹ thuật chữ T ngược

Nhiều năm qua, chị Lan (35 tuổi, quê Lâm Đồng) chịu đựng bộ ngực sa trễ độ 3, không khám hoặc điều trị vì bận rộn chăm sóc gia đình, công việc. Ngực quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp, hạn chế tham gia các buổi tiệc, thường chọn quần áo rộng, tối màu để che giấu khuyết điểm.

Cuối tháng 8 năm 2025, chị đến khám tại khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ BVĐK Tâm Anh TP. HCM, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn chẩn đoán hai bên ngực người bệnh không đều, ngực trái to hơn ngực phải, chảy xệ nặng, chỉ định phẫu thuật thu nhỏ tuyến vú hai bên bằng kỹ thuật chữ T ngược.

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp - Ảnh 1.

Ê kip bác sĩ phẫu thuật điều trị bệnh phì đại tuyến vú cho chị Lan. Ảnh: BVCC

Bác sĩ tạo vết rạch quanh quầng vú, một đường dọc từ quầng xuống nếp dưới vú và một đường ngang theo nếp gấp chân vú hình giống chữ “T” ngược. Qua đường mổ, bác sĩ cắt bỏ mô tuyến vú, mỡ, da thừa, đồng thời tái tạo hình dạng bầu ngực gọn gàng, nâng cao vị trí nhũ hoa. Kỹ thuật chữ T ngược được sử dụng hiệu quả trong những trường hợp ngực quá to, sa trễ nặng, đồng thời cho phép chỉnh sửa sự bất đối xứng giữa hai bên ngực.

Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng, bác sĩ cắt bỏ 320g mô tuyến vú bên phải và 400g bên trái, tạo dáng ngực cân đối. Sau mổ, người bệnh được đặt ống dẫn lưu và rút vào ngày hậu phẫu thứ hai. Bác sĩ theo dõi sát tình trạng hồi phục, hướng dẫn chăm sóc để phòng biến chứng.

Theo bác sĩ Tấn, khó khăn của phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại là làm sao để sau mổ hai vú cân đối, nhất là những trường hợp hai vú có kích thước không bằng nhau như chị Lan. Bác sĩ phẫu thuật phải ước lượng phần mô vú bỏ đi ở mỗi bên sao cho vừa đủ, giúp chị Lan sau mổ sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, nâng cao chất lượng sống.

Ai có nguy cơ bị phì đại tuyến vú?

Phì đại tuyến vú là tình trạng các mô sợi tuyến phát triển bất thường, vượt quá mức bình thường (nặng hơn 3% trọng lượng cơ thể). Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thay đổi của cơ thể vào các giai đoạn dậy thì, mang thai, tiền mãn kinh, hậu mãn kinh, di truyền…

Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, tuyến sữa của người mẹ phát triển nhanh và mạnh làm kích cỡ vòng một to lên gấp 1-2 lần so với thời con gái. Lượng sữa lớn gây áp lực làm biến dạng mô mỡ, kích thước bầu ngực tăng, kéo giãn các dây chằng nâng đỡ, khiến da căng. Sau cai sữa, bầu ngực của người mẹ teo nhỏ, nhăn nheo, chảy xệ. Theo thời gian, cơ thể lão hóa cũng làm cho các dây chằng nâng đỡ ngực đàn hồi kém, gây sa trễ.

Người bệnh mắc bệnh phì đại, sa trễ ngực thường được chỉ định phẫu thuật thu gọn ngực. Trước mổ, bệnh nhân bác sĩ kiểm tra những bất thường qua các chỉ định siêu âm, chụp nhũ ảnh, MRI (tùy trường hợp). Khi không có bất thường (nghi ngờ ung thư, u ác tính), bác sĩ tư vấn kế hoạch thu gọn ngực phù hợp dựa trên cân nặng, số lần sinh con.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng nhũ ảnh định kỳ mỗi năm. Với phụ nữ trẻ dưới 30 tuổi có yếu tố nguy cơ cao, siêu âm tuyến vú giúp phát hiện sớm bệnh lý tuyến vú.

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

M.H (th)
