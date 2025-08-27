Nỗi kinh sợ của chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán vào đường dây lừa đảo

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại Trung Quốc. Một thiếu nữ 17 tuổi, tên là Tiểu Châu đã lừa bán bạn trai Tiểu Hoàng (19 tuổi, quê Quảng Đông) sang Myanmar với giá 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng).

Theo chia sẻ của chị gái nạn nhân trên mạng xã hội hôm 17/8 vừa qua, Tiểu Hoàng quen Tiểu Châu tại phòng bi-a đầu năm 2024. Sau đó cả hai nhanh chóng trở thành người yêu và dọn về sống chung.

Tiểu Châu ăn mặc sành điệu, thường khoe đồ hiệu và nhiều lần khẳng định gia đình có doanh nghiệp ở Myanmar, liên tục dụ dỗ bạn trai sang đó “làm ăn”.

Bạn gái 17 tuổi bán bạn trai 19 tuổi với giá hơn 360 triệu đồng. Ảnh: Baidu

Ngày 2/2, Tiểu Hoàng giấu gia đình, cùng bạn gái bay sang Thái Lan du lịch. Khi hai người đến biên giới Thái Lan - Myanmar, Châu lấy cớ đi đón người, bỏ Hoàng lại một mình.

Tại đây, anh bất ngờ bị những kẻ có vũ trang thu giữ hộ chiếu, điện thoại và đưa thẳng vào một cơ sở tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy, Myanmar.

Ở đó, Tiểu Hoàng bị cạo trọc đầu, bắt phải làm việc 16-20 giờ/ngày, tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu, anh bị nhốt vào phòng tối, đánh đập bằng gậy sắt, bỏ đói.

Sau nhiều tháng, anh sút hàng chục cân, thính giác gần như mất đi do bị hành hạ liên tục. Quản lý trại nói với Hoàng rằng đã mua anh với giá 100.000 NDT nên anh bắt buộc phải làm việc cho họ.

Gia đình Tiểu Hoàng sau đó phải chạy vạy khắp nơi, cuối cùng thông qua sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Trung Quốc tại Myanmar, đã bỏ ra 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng) để chuộc anh về, thông tin từ QQ.

Tháng 6 vừa qua, anh được trở về Trung Quốc, trong tình trạng gầy gò, đen sạm, gần như biến dạng so với trước.

Trong khi đó, sau khi bán bạn trai, Tiểu Châu đã sang Thái Lan du lịch 10 ngày trước khi trở về nước. Hiện cô đã bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ xét xử vì tội lừa đảo.

“Không ngờ một thiếu nữ 17 tuổi lại có hành vi tàn nhẫn như vậy. Cả gia đình tôi chỉ mong pháp luật trừng trị thật nghiêm”, chị gái nạn nhân nói.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo giới trẻ, trong tình yêu không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, mà quan trọng hơn cả là nhân cách. Bằng không, bi kịch có thể ập xuống bất cứ lúc nào.