Nothing Phone (4a) series: Kết hợp giữa thiết kế nhôm liền khối và mặt lưng lạ mắt

Ngoại hình nhôm liền mạch và mặt lưng thú vị

Dòng sản phẩm mới đánh dấu sự thay đổi so với các thiết kế mặt lưng kính trong suốt trước đây của hãng. Tuy vẫn giữ lại một chút yếu tố trong suốt ở cụm camera, nhưng phần lớn thân máy giờ đây được hoàn thiện từ nhôm nguyên khối rắn chắc, tạo cảm giác đầm tay khi cầm nắm.

Điểm nhấn trên mặt lưng là một cụm camera lớn chứa màn hình LED ma trận chấm hình tròn. Màn hình phụ này khá đa năng khi có thể hiển thị các biểu tượng thông báo, thời gian, đồng hồ đếm ngược, âm lượng và mức pin. Người dùng cũng có thể sử dụng nó như một màn hình nhỏ để chụp ảnh bằng camera sau hoặc hiển thị các tiện ích nhỏ được cá nhân hóa.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình hiển thị rõ nét và hiệu năng ổn định

Máy được trang bị màn hình OLED kích thước lớn 6.83 inch ở mặt trước. Màn hình này có tần số quét cao 144Hz, giúp các thao tác cuộn vuốt và chuyển đổi ứng dụng trở nên mượt mà, phù hợp cho việc xem video hay đọc tin tức.

Về hiệu suất, máy sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Con chip này giúp thiết bị xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và chơi được các tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa trung bình.

Viên pin của máy cung cấp thời lượng sử dụng khá tốt, có thể kéo dài hơn hai ngày giữa các lần sạc đối với nhu cầu thông thường. Cụ thể, thiết bị có thể đạt hơn bảy giờ mở màn hình liên tục cho các tác vụ nhắn tin, duyệt web và xem video qua kết nối hỗn hợp.

Ảnh: thegioididong.com

Phần mềm cá nhân hóa và cụm camera sắc nét

Thiết bị chạy trên hệ điều hành Nothing OS 4.1 (dựa trên nền Android 16), cho phép tùy biến giao diện dễ dàng. Người dùng có thể chọn sử dụng các biểu tượng ứng dụng tiêu chuẩn hoặc kiểu thiết kế ma trận chấm mang hơi hướng cổ điển, mang lại trải nghiệm phần mềm liền mạch với ngoại hình bên ngoài.

Hệ thống nhiếp ảnh bao gồm camera chính 50MP và camera tele 50MP có khả năng thu phóng quang học 3.5x. Bộ đôi camera này cho ra những bức ảnh nhiều chi tiết và màu sắc chân thực trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Phía trước máy là camera 32MP hỗ trợ tốt cho nhu cầu gọi video và tự chụp chân dung.

Mức giá và chính sách ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, điện thoại Nothing Phone đang được kinh doanh chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với nhiều lựa chọn bộ nhớ cùng mức giá dễ tiếp cận.

Phiên bản 5G 8GB/128GB có mức giá 11.490.000đ. Phiên bản 5G 8GB/256GB được bán với giá 12.490.000đ và bản 5G 12GB/256GB có giá 13.490.000đ. Riêng phiên bản cao cấp nhất là Pro 5G 12GB/256GB đang được phân phối với mức giá 15.490.000đ.

Bên cạnh mức giá tốt, người mua còn nhận được bộ quà tặng hữu ích bao gồm giảm ngay 500.000đ vào giá máy, tặng kèm túi Tote và quạt tản nhiệt. Hệ thống cũng cung cấp gói combo bảo hành toàn diện trị giá đến 2.5 triệu đồng, bao gồm bảo hiểm 1 đổi 1 trong 6 tháng, bảo hành mở rộng 12 tháng và bảo hiểm rơi vỡ 12 tháng.

Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu máy qua chương trình trả chậm 0% lãi suất và chính sách thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 4 triệu đồng.

Doanh nghiệp tự giới thiệu