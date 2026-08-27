Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 27/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 26/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 - Ảnh 2.May mắn liên tục mỉm cười, người đàn ông trúng hơn 71 tỷ Vietlott đã từng trúng xổ số 1.103 lần

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 71 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Quảng Trị.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 27/8/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 27/8/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 27/8/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O


500.000

Giả Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

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