Quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc có hiệu lực, người lái xe thi nhau tìm kiếm phần mềm cảnh báo

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Quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo thông báo của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ xử phạt tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Cục CSGT cho biết, việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là thói quen cần thiết lập với lái xe. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển khoảng 28m. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, là thời gian tối thiểu để an toàn.

Thống kê cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân này. Vì vậy, Cục CSGT xác định để phòng ngừa tai nạn triệt để thì phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả.

Thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Ngoài ra, để hỗ trợ người tham gia giao thông căn chỉnh cự ly chính xác, đơn vị quản lý tuyến đường đã bố trí các cụm biển báo khoảng cách 0 m - 50m - 100m đặt dọc theo các làn dải dốc cao tốc.

CSGT sẽ xử phạt tài xế không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc. Ảnh minh họa: VietnamNet.

Cục CSGT cho biết, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m;

Tốc độ từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m;

Tốc độ từ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m;

Tốc độ từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu là 100m.

Trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, tài xế chạy dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo Nghị định 168/2024-NĐ/CP, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm) là từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Nên sử dụng phần mềm cảnh báo khoảng cách trên đường cao tốc nào mới chính xác?

Trước thông tin xử phạt hành vi không giữ khoảnh các an toàn trên đường cao tốc, nhiều tài xế tỏ ra lo lắng và gấp gáp tìm kiếm các phầm mềm hỗ trợ cảnh báo khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông.

Chỉ cần gõ từ khóa ‘phần mềm cảnh báo khoảng cách trên đường’ hàng loạt các kết quả liên quan đến ‘đo tốc độ’, ‘cảnh báo tốc độ’ ô tô khi tham gia giao thông được trả về. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nay tại Việt Nam chưa có phần mềm độc lập chuyên biệt nào chuyên đo hoặc cảnh báo tự động khoảng cách giữa các xe theo từng giây/mét theo thời gian thực. Phần mềm về đo tốc độ xe và cảnh báo khoảng cách giữa các xe là hoàn toàn khác nhau, vì vậy người dân cần đặc biệt chú ý, tìm hiểu thật kĩ trước khi mua, tránh mất tiền vào những thứ không mang lại hiệu quả thiết thực.

Các phầm mềm đo tốc độ xe ô tô được gợi ý tràn ngập trên mạng.

Không có ứng dụng nào là tuyệt đối, vì vậy, để đảm bảo an toàn các tài xế thường dùng các phần mềm cảnh báo tốc độ và giao thông tích hợp dữ liệu biển báo, camera phạt nguội trên cao tốc để làm căn cứ giữ khoảng cách an toàn. Ví nhụ như:

Hệ thống ADAS trên ô tô: Các dòng xe hiện đại (như VinFast, Toyota, Hyundai,…) dùng camera và radar để đo khoảng cách với xe trước và cảnh báo va chạm.

Camera hành trình thông minh: Một số dòng camera hành trình cao cấp có tính năng cảnh báo khoảng cách an toàn (FCWS) bằng hình ảnh và âm thanh.

Ứng dụng dẫn đường: Các app phổ biến như Vietmap Live, Google Maps,… chuyên cảnh báo tốc độ, phạt nguội và biển báo giao thông nhưng chưa đo trực tiếp khoảng cách giữa các xe.

Gợi ý các phần mềm đo/cảnh báo tốc độ xe ô tô phổ biến hiện nay

Trong kỷ nguyên số hóa, việc theo dõi và quản lý hiệu suất xe ô tô đã có bước tiến vượt bậc nhờ vào sự phổ biến của các phần mềm đo tốc độ xe ô tô. Những công cụ này không chỉ hiển thị số km/h một cách chính xác mà còn trở thành trợ thủ đắc lực giúp người lái tuân thủ luật giao thông, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao ý thức an toàn.

Phần mềm đo tốc độ xe ô tô là các ứng dụng di động (chạy trên điện thoại, máy tính bảng) hoặc phần mềm tích hợp sẵn, được thiết kế để đo lường và hiển thị vận tốc thời gian thực của phương tiện. Chúng hoạt động dựa trên hai nguồn dữ liệu chính: tín hiệu từ bộ thu GPS hoặc dữ liệu trực tiếp từ hộp thông tin xe thông qua cổng OBD-II.

Tầm quan trọng của chúng vượt xa việc chỉ đọc một con số. Trong bối cảnh giao thông phức tạp và quy định giới hạn tốc độ nghiêm ngặt, đây là công cụ chủ động giúp người lái:

Tuân thủ pháp luật: Duy trì tốc độ trong giới hạn, tránh phạt nguội và điểm giấy phép.

Nâng cao an toàn: Kiểm soát tốc độ phù hợp với điều kiện đường xá, thời tiết, giảm nguy cơ tai nạn.

Tối ưu kinh tế: Lái xe ổn định, tránh tăng tốc/phanh gấp giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Chẩn đoán & Quản lý: Với các phần mềm OBD-II, đây là công cụ chẩn đoán sơ bộ và theo dõi "sức khỏe" xe miễn phí.

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có phần mềm độc lập chuyên biệt nào chuyên đo hoặc cảnh báo tự động khoảng cách giữa các xe theo từng giây/mét theo thời gian thực.

Bảng tổng hợp so sánh nhanh các loại phần mềm đo tốc độ phổ biến hiện nay

Loại Phần Mềm Nguyên Lý Hoạt Động Độ Chính Xác Chi Phí Đầu Tư Tính Năng Nổi Bật Phù Hợp Với Dựa trên GPS Sử dụng bộ thu GPS trên điện thoại/tablet để tính toán vận tốc qua sự thay đổi vị trí. Trung bình (chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu GPS). Không ( ứng dụng miễn phí/ phí thấp). Dễ dùng, hiển thị thêm quãng đường, độ cao. Người dùng cá nhân, nhu cầu cơ bản, không cần độ chính xác cao. Kết hợp OBD-II Kết nối qua cổng OBD-II xe, đọc dữ liệu trực tiếp từ ECU. Rất cao (nguồn dữ liệu chính thống từ xe). Có (mua bộ chuyển đổi OBD-II). Đo tốc độ, đọc mã lỗi, theo dõi hàng chục thông số xe (vòng tua, nhiệt độ…). Người am hiểu kỹ thuật, tài xế kinh doanh, cần chẩn đoán xe. Tích Hợp Dashcam Camera hành trình có tích hợp module GPS, ghi tốc độ đồng bộ với video. Cao (phụ thuộc chất lượng module GPS của camera). Cao (chi phí mua camera). Ghi hình và ghi tốc độ đồng thời, bằng chứng video khi va chạm. Người cần bằng chứng pháp lý, lái xe thường xuyên di chuyển phức tạp. Trên Android Head Unit Cài đặt ứng dụng lên màn hình giải trí Android của xe. Phụ thuộc vào ứng dụng và nguồn dữ liệu (GPS/OBD). Có (nếu phải nâng cấp màn hình Android). Giao diện lớn, tích hợp liền mạch, không dùng điện thoại riêng. Chủ sở hữu xe có màn hình Android, ưu tiên giao diện rộng.

Một số phần mềm đo tốc độ thông minh hơn

Công nghệ không ngừng biến những phần mềm đo tốc độ từ công cụ đơn lẻ thành một hệ sinh thái thông minh:

Hỗ trợ lái xe tự động (ADAS): Dữ liệu tốc độ chính xác từ OBD-II/GPS sẽ là đầu vào quan trọng cho các hệ thống như Cảnh báo Va chạm Phía trước (FCW), Kiểm soát Hành trình Thích ứng (ACC).

Phân tích dữ liệu AI: Ứng dụng sẽ học hỏi thói quen lái xe của bạn, so sánh với dữ liệu của hàng ngàn tài xế khác, đưa ra lời khuyên cá nhân hóa về phong cách lái tiết kiệm nhiên liệu và an toàn.

Tích hợp sâu với xe điện (EV): Trên xe điện, thông tin tốc độ sẽ được kết hợp với dữ liệupin, nhiệt độ pin, mức sạc để đưa ra dự báo về phạm vi di chuyển chính xác hơn.

Hiển thị AR (Thực tế Tăng cường): Tốc độ và các cảnh báo có thể được chiếu lên kính chắn gió thông qua kính AR, giúp người lái không rời mắt khỏi đường.

Theo Peugeot Ninh Bình, việc lựa chọn phần mềm đo tốc độ xe ô tô không phải là bài toán "cái nào tốt nhất", mà là bài toán "cái nào phù hợp nhất với nhu cầu và điều kiện của bạn". Một tài xế cá nhân chỉ cần cảnh báo tốc độ có thể dùng ứng dụng GPS miễn phí. Một chủ xe kinh doanh cần quản lý hiệu suất đội xe và chẩn đoán sự cố thì đầu tư bộ OBD-II + ứng dụng chuyên sâu như Torque Pro là bắt buộc. Còn nếu bạn coi trọng bằng chứng pháp lý và không muốn dùng điện thoại, camera hành trình tích hợp GPS là lựa chọn tối ưu.

Hãy coi đây là công cụ hỗ trợ ý thức an toàn và quản lý xe hơi, chứ không phải "vũ khí" để phóng nhanh vượt ẩu. Một phần mềm đo tốc độ đáng tin cậy sẽ trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, giúp bạn làm chủ tốc độ, bảo vệ túi tiền và quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng trên từng kilomet.