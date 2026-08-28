Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày?

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 28 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Nguyễn Đình Quân, An Tôn, Đài Liệt Sỹ, Mỏ Đá Cam Ly.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 15:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Từ trụ 478/259/15 vào hướng An Bình, Lộc An – Xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/08/2026 đến 12:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200421 - 480/2/112/1 Công ty SXTM Minh Trí Việt

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/08/2026 đến 13:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: một phần thôn Kinh Tế Mới Châu Sơn thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Thôn Quảng Lạc thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà


KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Phúc Thọ Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Đoàn Kết xã Phúc Thọ Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 7 Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 12:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Một phân thôn Hà Đông xã Đạ Tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phân thôn 8 xã Đạ Tẻh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn Đức Phổ xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 4 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 10:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/08/2026 đến 11:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc An 3, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 09:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn B Đăng, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc An 3, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 10:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc An 3, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 8, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/08/2026 đến 12:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 8, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Đức 9, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 28 - 30/8/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày? - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

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