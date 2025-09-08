NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

Nhiều học trò xưa khóc thương nhớ NSND Phạm Thị Thành

Sáng 8/9, lễ tang NSND Phạm Thị Thành diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng do gia đình và đồng nghiệp tổ chức. Sự ra đi của NSND Phạm Thị Thành đã khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu kịch miền Bắc bàng hoàng thương xót.

NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Sĩ Tiến nghẹn ngào trong lễ tang người thầy của mình.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã bâng khuâng và tiếc thương khi nhớ đến người thầy của mình: "NSND Phạm Thị Thành là một người giàu sức sáng tạo, là tấm gương cho nhiều thế hệ nghệ sĩ noi theo. Chính cô Thành là người hướng dẫn tôi làm Thạc sĩ. Cô cũng là người đầu tiên ở Việt Nam viết những cuốn sách về nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đó là cơ sở cực kỳ quan trọng để tôi tiếp tục nghiên cứu về biểu diễn dành cho thiếu nhi trên sân khấu kịch. Cô Thành được biết đến là một trong những người thầy đầu tiên, là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài ra, NSND Phạm Thị Thành không chỉ có lửa nghề rực cháy mà còn có nhân cách sống để các thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo. Cô rất mộc mạc, chân thành và giản dị".

"Em bé Hà Nội" NSND Lan Hương, học trò của NSND Phạm Thị Thành đã khóc nghẹn khi nhắc về người thầy đáng kính: "NSND Phạm Thị Thành ra đi không chỉ là mất mát với riêng gia đình mà còn là mất mát lớn với lứa học sinh như chúng tôi, nhất là tôi. Tôi là người được cô truyền dạy rất nhiều trong nghề, đặc biệt là nghề đạo diễn, dàn dựng sân khấu. Tôi và Khanh (NSND Lê Khanh) được cô bảo bọc, bênh vực và dạy dỗ từ khi mới 15-16 tuổi. Cô và tôi đồng hành cùng nhau rất nhiều thời gian. Cho đến lúc về già, tôi cũng đưa cô đi chơi, đi tắm biển, đi tắm bùn... Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, cô bắt đầu bị lẫn và không đi được nữa. Tôi từng hy vọng một ngày nào đó cô tỉnh táo lại để tiếp tục đưa cô đi chơi, nhưng không còn cơ hội đó nữa. Điều đó không thể trách được vì tuổi tác của cô đã cao rồi".

NSƯT Lê Khanh không kìm được xúc động khi viết lời chia tay NSND Phạm Thị Thành.

Riêng với NSND Lê Khanh, vì quá xúc động, chị đã khóc suốt trong lễ tang. Chị chỉ để lại dòng viết ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều cảm xúc: "Trò nhỏ Lê Khanh vô vàn kính yêu và thương nhớ cô. Người thầy, người mẹ nơi thánh đường sân khấu. Cô đã cho chúng con được trở thành người nghệ sĩ tiên tiến, nghệ sĩ, nhà văn hóa nghệ thuật. Vô vàn biết ơn và yêu kính cô".

Khi viết những dòng đó, NSND Lê Khanh đã không kìm được nước mắt. Chị nghẹn ngào khi phải chia xa người thầy, người mẹ kính yêu của mình.

NSƯT Chiều Xuân cũng xót xa viết lời tiễn đưa người nghệ sĩ đáng kính.

Với NSƯT Chiều Xuân, chị cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với NSND Phạm Thị Thành. Chị chia sẻ rằng bản thân được bà yêu thương và quan tâm từ lúc còn là người yêu của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Qua những lần hợp tác của chồng chị và NSND Phạm Thị Thành, chị càng thêm gắn bó và yêu kính bà. Sự ra đi của bà khiến NSƯT Chiều Xuân vừa tiếc thương vừa buồn vì sự khắc nghiệt của tạo hóa.

Nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ luôn coi NSND Phạm Thị Thành là tấm gương để noi theo

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ ngày hôm nay rất bận rộn cùng gia đình tổ chức lễ tang cho người thầy đáng kính nhưng vẫn dành cho Gia đình & Xã hội những chia sẻ: "Tôi là thế hệ học sinh khóa 4 được đào tạo tại Nhà hát Tuổi trẻ và cũng là lứa học sinh cuối cùng được đào tạo tại đây. Tôi may mắn được gặp cô Thành từ năm 1990, được học rất nhiều từ những năm đó. Hơn 30 năm đã trôi qua, những bài học khi cô còn đương nhiệm là Giám đốc Nhà hát đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu.

Đối với một người có nhiều năng lượng và kiến thức như cô Thành, thế hệ học sinh như chúng tôi đã được biết, được hiểu và kế thừa những di sản tốt đẹp đó. Những bài học cô dạy luôn khuyến khích người trẻ tìm tòi, sáng tạo, không áp đặt. Cô muốn người trẻ phải tiến lên, có vai diễn hay và tiến bộ nhất, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Đấy chính là điều giúp tôi có được như ngày hôm nay trong cả nghề biểu diễn lẫn làm công tác quản lý".

NSND Lê Chức xúc động khi đọc điếu văn NSND Phạm Thị Thành.

NSƯT Nguyệt Hằng cũng như NSƯT Sĩ Tiến, chị và chồng - nghệ sĩ Anh Tuấn là lứa học sinh được đào tạo cuối cùng tại Nhà hát Tuổi trẻ. Chị nghẹn ngào khi nói về NSND Phạm Thị Thành: Cô là người thầy chỉn chu, khắt khe trong nghề nhưng lại hòa đồng trong cuộc sống đời thường. Cô luôn quan tâm đến đời sống, tâm tư của diễn viên và biết cách động viên kịp thời. Chính điều đó là động lực lớn giúp các nghệ sĩ thêm yêu nghề và sống được bằng nghề "dài hơi".

Sổ tang chan chứa những dòng viết tiếc thương của các nghệ sĩ gạo cội đưa tiễn NSND Phạm Thị Thành.

Với diễn viên Thu Trang, thuộc lớp diễn viên trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ, cô ít có cơ hội được làm việc trực tiếp với NSND Phạm Thị Thành nhưng vẫn luôn ghi nhớ bà là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho nơi mình công tác. Thu Trang coi NSND Phạm Thị Thành là tấm gương để noi theo, học hỏi và phát triển tình yêu dành cho ngành sân khấu thiêng liêng.

Bài điếu văn xúc động của NSND Lê Chức.

Ảnh, clip: Đỗ Quyên



