NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

NSND Minh Châu: 'Trấn Thành rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả' GĐXH - NSND Minh Châu dù đã ở tuổi 70 nhưng bà vẫn tâm huyết với nghề và cũng có nhiều trăn trở với điện ảnh Việt. Trong câu chuyện về thực trạng điện ảnh Việt Nam, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời khen cho đạo diễn Trấn Thành.

NSND Minh Châu ở tuổi 70 vẫn tự lái xe đường dài và làm chủ mọi việc. Tinh thần lạc quan, lối sống năng động và tư duy hiện đại của bà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ độc lập trong cuộc sống và công việc, bà còn có quan điểm rất tiến bộ trong cách nuôi dạy con cái: tôn trọng lựa chọn của con, không áp đặt hay kiểm soát. Với bà, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở việc sống tích cực, biết yêu bản thân và tận hưởng từng ngày bình yên.

Tôn trọng và không áp đặt con cái

NSND Minh Châu được coi là mẫu phụ nữ độc lập và hiện đại, điều đó được thể hiện rõ nhất trong cách nuôi dạy con của bà. Dù chỉ có một người con duy nhất nhưng bà không áp đặt mà để con thoải mái được bay nhảy và làm những điều con muốn. Khi con gái quyết định đi du học, nữ nghệ sĩ từng mong con sau này quay về Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, bà thay đổi quan điểm. Theo bà, việc cho con đi học ở nước ngoài không chỉ để lấy bằng cấp mà quan trọng hơn là để mở rộng hiểu biết và trải nghiệm thế giới.

NSND Minh Châu và con, cháu gái trong một chuyến đi chơi.

“Ban đầu tôi cũng mong con quay về, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy nếu ép con làm theo ý mình cũng không đúng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình”, bà chia sẻ.

Vì vậy, bà luôn tôn trọng quyết định của con gái. Với bà, điều quan trọng nhất không phải là con sống ở đâu, mà là con có thể tự lập và sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nói về chuyện tình cảm cá nhân, nữ nghệ sĩ kể rằng con gái từng nhiều lần giới thiệu bạn trai cho mẹ. Tuy nhiên, theo bà, tình cảm là duyên phận, không thể gượng ép.

Khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, bà cho rằng đàn ông phải “ra đàn ông”, tức là hào sảng, cao thượng và có trách nhiệm. Dẫu vậy, bà cũng thừa nhận những người như vậy không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại.

Nữ nghệ sĩ cho rằng một phần lý do khiến phụ nữ mạnh mẽ gặp khó khăn trong chuyện tình cảm là vì họ đã quá độc lập. Khi một người phụ nữ có thể chủ động trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ kinh tế đến công việc, họ không còn phụ thuộc vào đàn ông.

NSND Minh Châu ngoài nhảy múa còn đam mê làm bánh. Ảnh: Đỗ Quyên

“Trong trường hợp có một người đàn ông luôn muốn kiểm soát mình thì rất khó để sống cùng”, bà nói. Theo nữ nghệ sĩ, việc phụ nữ ngày nay sống độc lập hơn, thậm chí có thể sinh con và nuôi con một mình, là xu hướng chung của xã hội hiện đại.

Bà cho rằng khi phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế và cuộc sống, họ sẽ có nhiều quyền quyết định hơn cho tương lai của mình. Không ít người chứng kiến những cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn nên cảm thấy e ngại việc kết hôn.

Chính vì vậy, nhiều phụ nữ lựa chọn con đường sống độc lập thay vì gắn bó với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Bí quyết giữ gìn sức khỏe ở tuổi 70 của NSND Minh Châu

Ở tuổi 70, NSND Minh Châu vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng và sức khỏe đáng ngưỡng mộ. Bí quyết của bà không nằm ở những phương pháp quá phức tạp mà chủ yếu đến từ chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Bà cho biết mình ăn uống khá cẩn thận, ưu tiên rau xanh và hoa quả, đồng thời ăn cá nhiều hơn thịt. Ngoài ra, bà cũng bổ sung collagen để hỗ trợ sức khỏe làn da và xương khớp.

Nữ nghệ sĩ gạo cội sống tích cực và lạc quan để luôn khỏe mạnh, tươi trẻ.

Trong việc chăm sóc da, bà không quá phụ thuộc vào mỹ phẩm mà chú trọng nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. “Tôi không dùng quá nhiều mỹ phẩm, nhưng chú ý bổ sung dưỡng chất để cơ thể khỏe mạnh”, bà nói.

Dù đã thử qua nhiều bộ môn như yoga hay thiền, nữ nghệ sĩ thừa nhận những hoạt động này không thật sự phù hợp với tính cách của mình.

Theo bà, yoga đòi hỏi sự kiên nhẫn trong khi bà là người khá nóng vội. Vì vậy, bà lựa chọn những hoạt động mang tính vui vẻ và có âm nhạc. Nhảy đầm là niềm vui lớn trong cuộc sống của bà hiện nay. Không chỉ giúp vận động cơ thể, những buổi nhảy còn mang lại sự thư giãn và cơ hội gặp gỡ bạn bè.

“Tôi thích những hoạt động vui vẻ, có âm nhạc và có bạn bè. Nhảy đầm khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”, bà chia sẻ.

Kinh tế ổn định giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Ở thời điểm hiện tại, NSND Minh Châu cho biết bà không còn quá bận rộn với công việc như trước. Bà chỉ nhận lời tham gia những dự án phim thực sự phù hợp.

Ngoài ra, bà cũng có nguồn thu ổn định từ việc cho thuê nhà nên cuộc sống khá nhẹ nhàng. Theo bà, kinh tế đóng vai trò rất quan trọng đối với hạnh phúc gia đình. Khi tài chính gặp khó khăn, cuộc sống sẽ dễ phát sinh nhiều áp lực và mâu thuẫn. “May mắn là tôi có thể tự lo cho bản thân nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn so với mọi người. Và đó cũng là điều tiên quyết giúp tôi hạnh phúc”, NSND Minh Châu nói.

NSND Minh Châu và cháu gái khi bà sang Mỹ thăm gia đình con gái.

Dù đã ở tuổi hưu nhưng bà vẫn xuất hiện trên nhiều bộ phim chiếu rạp, gặp lại nghệ sĩ gạo cội năm xưa, nhiều khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ có đôi mắt rất sáng và trong trẻo. Khi được hỏi về bí quyết để có đôi mắt tinh anh như vậy, NSND Minh Châu cho rằng phần lớn là do cơ địa. Ngoài ra, bà có sử dụng thuốc nhỏ mắt để bảo vệ thị lực.

Tuy nhiên, theo bà tiết lộ để có được đôi mắt như vậy thì điều quan trọng hơn là tâm trạng và cách sống. “Tôi nghĩ đôi mắt phản ánh tâm hồn. Khi mình sống thoải mái và vui vẻ thì ánh mắt cũng sẽ sáng hơn”, NSND Minh Châu chia sẻ.

NSND Minh Châu hạnh phúc khi con gái có con và đây cũng là điều khiến bà toại nguyên. Clip: Đỗ Quyên

Ở tuổi 70, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sự năng động, tinh thần lạc quan và tư duy sống hiện đại. Với bà, hạnh phúc không phải là điều gì quá xa vời mà đơn giản là biết yêu bản thân, tôn trọng người thân và sống tích cực mỗi ngày.