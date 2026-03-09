NSND Minh Châu ở tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơn
GĐXH - NSND Minh Châu cho biết, con gái muốn bà qua Mỹ sinh sống nhưng bà chọn cuộc sống một mình ở Việt Nam vì công việc và thói quen sinh hoạt.
NSND Minh Châu gặp phóng viên Gia đình&Xã hội tại nhà riêng ở Đông Anh (Hà Nội). Bà cho biết, cuộc sống của mình ở vùng ngoại ô êm đềm và dễ chịu. Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được tinh thần lạc quan, nhịp sống năng động và sự độc lập khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cách chăm sóc sức khỏe, quan niệm về hạnh phúc cũng như những suy nghĩ rất hiện đại về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hôm nay.
NSND Minh Châu: "Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh"
Hiện tại cuộc sống thường ngày của bà diễn ra như thế nào? Bà có duy trì thói quen tập luyện thể dục hay vận động gì không?
- Tôi cũng có vận động, nhưng không phải kiểu tập luyện nghiêm túc như nhiều người. Tôi ngại ngồi tập lắm. Thay vào đó, tôi đi nhảy đầm. Một tuần tôi đi nhảy vài buổi, vừa vận động cơ thể vừa gặp gỡ bạn bè nên rất vui.
Tôi thường vào trong phố để nhảy vì ở khu tôi sống không có chỗ sinh hoạt như vậy. Ở đó có một nhóm bạn quen, mỗi lần gặp nhau là vừa nhảy vừa trò chuyện, rất thoải mái. Tôi thấy cách vận động này hợp với mình hơn là ngồi tập yoga hay các bài tập tĩnh.
Ngoài nhảy đầm, tôi cũng duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày. Đi bộ nhẹ nhàng thôi nhưng đều đặn. Nhờ vậy cơ thể cảm thấy linh hoạt hơn.
Việc NSND Minh Châu ở một mình như vậy, con gái có lo lắng và dặn dò gì với bà không?
- Con tôi có lo lắng chứ. Nó muốn tôi sang Mỹ sống cùng lắm. Cứ thỉnh thoảng, con gái vẫn thường nói mẹ sang ở với con cho vui. Nhưng tôi thì không thích sống ở bên đó.
Tôi quen cuộc sống ở Việt Nam rồi. Ở đây tôi có bạn bè, có những mối quan hệ quen thuộc, có nhịp sống mà mình gắn bó nhiều năm. Sang bên kia chắc tôi buồn lắm.
Ngày nào 2 mẹ con cũng gọi điện trò chuyện đủ thứ. Con gái tôi ở nước ngoài theo giờ Mỹ nên hai mẹ con thường phải sắp xếp thời gian sao cho phù hợp. Có khi bên đó là buổi sáng thì bên này là buổi tối. Nhưng cứ nhớ nhau là gọi thôi. Những cuộc gọi như vậy giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn. Dù sống xa nhau nhưng tình cảm mẹ con vẫn rất gần gũi.
Người ta nói tuổi già thì phải ở gần con cháu sẽ vui hơn, NSND Minh Châu không nghĩ thế sao?
- Theo đúng là ở gần con cháu vui hơn vì ai cũng thương con, thương cháu cả. Nhưng mỗi người lại có nhu cầu sống khác nhau. Tôi yêu con gái mình rất nhiều, nhưng tôi cũng hiểu rằng cuộc sống của tôi gắn với Việt Nam.
Ở đây tôi còn nhiều việc để làm, còn bạn bè để gặp gỡ. Tôi vẫn muốn sống theo cách mà mình thấy thoải mái nhất.
NSND Minh Châu: "Tôi không có thời gian để thấy cô đơn"
Bao năm đằng đẵng sống một mình như vậy, có khi nào NSND Minh Châu cảm thấy cô đơn?
- Nói thật, tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện cô đơn. Ngày nào cũng vậy, vừa sáng dậy là đã có việc để làm. Đi bộ, gặp bạn, đi nhảy, rồi những công việc cá nhân khác. Có khi tôi còn thấy thời gian trôi nhanh quá. Vừa thấy sáng mà đã tối rồi. Tôi nghĩ khi mình có nhịp sống riêng và giữ được tinh thần lạc quan thì cảm giác cô đơn sẽ ít xuất hiện hơn.
NSND Minh Châu làm bánh tại nhà. Bà chia sẻ để có một mẻ bánh ngon bà phải lấy men tận bên Mỹ về. Clip: Đỗ Quyên
Khi sống một mình, việc chăm sóc sức khỏe của bà được thực hiện như thế nào?
Từ trước đến giờ tôi luôn chủ động hết. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì không ổn là tôi đi khám ngay. Không để bệnh nặng rồi mới chữa. Tôi luôn nghĩ rằng phải lắng nghe cơ thể mình. Cơ thể có dấu hiệu gì khác thường thì phải kiểm tra ngay để biết nguyên nhân.
Tôi khám sức khỏe định kỳ rất đều theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cứ vài tháng lại kiểm tra một lần, có khi tôi còn gọi người đến nhà lấy máu xét nghiệm để theo dõi các chỉ số. Ví dụ như mỡ máu hay đường huyết, nếu phát hiện sớm thì mình điều chỉnh ngay được.
Ở tuổi 70 sức khỏe của bà ra sao, có gặp những vấn đề của người cao tuổi không?
- Nói thật là cũng có nhiều bệnh của tuổi già. Ví dụ như chỉ số triglyceride của tôi hơi cao, đường huyết cũng có lúc tăng. Nhưng nhờ theo dõi thường xuyên nên kiểm soát được. Tuổi này rồi, 70 tuổi rồi mà.
NSND Minh Châu: "Sống tích cực là điều quan trọng nhất"
Với một người đã có tuổi, theo NSND Minh Châu bí quyết để sống vui khỏe ở tuổi trung niên và tuổi già là gì?
- Theo tôi, điều quan trọng nhất là giữ tinh thần lạc quan. Mình phải sống vui và nghĩ tích cực. Bây giờ nhiều người cứ có chuyện gì buồn là đưa lên mạng xã hội than thở. Làm vậy chỉ khiến tâm lý càng tiêu cực hơn.
Tất nhiên ai cũng có lúc buồn, lúc ốm đau. Nhưng nếu mình giữ được tinh thần tích cực thì sẽ vượt qua dễ dàng hơn.
Vậy còn khi ốm đau mà ở một mình, bà xử lý ra sao?
- Như tôi đã chia sẻ, tôi luôn chủ động trong các tình huống về chăm sóc sức khỏe. Tôi chuẩn bị thuốc sẵn hoặc tự đi khám, tự chăm sóc bản thân. Điều đó tôi đã quen từ lâu. Ngày trước khi con gái đi du học, tôi đã sống một mình rồi. Sau đó chồng tôi mất, tôi càng phải tự lo cho bản thân. Những trải nghiệm đó giúp tôi học được cách sống độc lập.
Tôi thấy việc này hoàn toàn bình thường và không có gì phải làm trầm trọng hóa. Cuộc sống cho mình nhiều trải nghiệm và cứ vậy mình thích nghi với nó. Chính điều đó đã giúp tôi vui, khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Và điều cốt lõi nhất chính là tinh thần của bản thân phải luôn vui vẻ, sống tích cực, tận hưởng những gì đang có trong cuộc sống.
Cảm ơn NSND Minh Châu về cuộc trò chuyện này!
