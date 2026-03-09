Nữ sinh gốc Hà Thành từng bỏ lỡ Hoa hậu Việt Nam, đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025 là ai?
GĐXH - Người đẹp Hà Thành - Nguyễn Lan Nhi đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi bứt phá, vươn lên Top 3 yêu thích tại cuộc thi năm nay.
Miss World Vietnam 2025 đã chính thức bước vào chặng 2 với các vòng thi quan trọng: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển... Theo ban tổ chức, thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20; riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.
Mới đây, fanpage cuộc thi đăng tải chúc mừng người đẹp Hà Thành - Nguyễn Lan Nhi đã chính thức vượt qua thí sinh Phạm Thùy Dung vào Top 3 BXH Người đẹp được yêu thích nhất. Với sự tăng tốc mạnh mẽ hơn của những nhân tố mới, fan sắc đẹp tò mò liệu vị trí dẫn đầu của nữ sinh quê Hưng Yên - Đỗ Thùy Linh sẽ còn được giữ vững trong thời gian tiếp theo?
Nguyễn Lan Nhi.
Nguyễn Lan Nhi (SBD 367) - người đẹp 25 tuổi, quê Hà Nội. Cô tốt nghiệp song bằng Đại học Troy (Mỹ) và Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ở chặng 1 của Miss World Vietnam 2025, với chiều cao 1m75, Lan Nhi là một trong những thí sinh được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Trước đó, cô từng vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô 2019, đoạt danh hiệu Người đẹp khả ái tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017,... và là gương mặt tham gia các chương trình truyền hình, gameshow của đài VTV3, HTV7, HTVC, SCTV,...
Trong một bài phỏng vấn, Lan Nhi chia sẻ rất khao khát dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng vì những lý do khách quan, cô đã bỏ lỡ. "Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác cũng sẽ mở ra. Bản thân tôi sẽ phải học tập và nỗ lực nhiều hơn nữa để luôn sẵn sàng khi cơ hội đến", người đẹp 10X tâm sự. Với quyết tâm này, fan sắc đẹp hi vọng cô sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World Vietnam 2025.
Ngắm hình ảnh Nguyễn Lan Nhi tại Miss World Vietnam 2025:
