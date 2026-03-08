Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân cùng diễn viên Thúy Ngân là những mỹ nhân Việt góp mặt trong danh sách đề cử năm nay.

Đây là lần đầu Kaity Nguyễn được đề cử trong danh sách này, vì vậy sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của khán giả Việt Nam.

Kaity Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Bình An), sinh năm 1999. Cô từng có một khoảng thời gian định cư nước ngoài từ nhỏ trước khi trở về Việt Nam sinh sống.

Năm 2017, Kaity Nguyễn được chọn đóng vai chính phim "Em chưa 18". Bộ phim nhanh chóng gây sốt, đưa tên tuổi của nữ diễn viên bước sang một chương mới.

Tuy nhiên, sự hạn chế chiều cao lại không hề làm lu mờ vẻ đẹp nổi bật của cô. Chính gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ đã trở thành điểm nhấn đặc biệt giúp Kaity Nguyễn ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Theo nữ diễn viên, vẻ gợi cảm không đến từ chiều cao hay số đo chuẩn, mà nằm ở thần thái tự tin và cách sống lành mạnh. Vì thế, cô tập trung rèn luyện thể lực, chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen chăm sóc sắc đẹp để luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn đã trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé. Người hâm mộ gọi cô là "nàng thơ trăm tỷ" bởi hầu hết dự án có cô tham gia đều thành công về doanh thu.

Ở tuổi 27, Kaity Nguyễn có cuộc sống đáng mơ ước, sự nghiệp thành công, tương lai nhiều triển vọng. Cô cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Thời gian qua, Kaity Nguyễn trưởng thành hơn về hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô chọn phong cách nữ tính, gợi cảm, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Từng nổi lên từ thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn ngày nay được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một fashionista cá tính, táo bạo. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách thời trang biến hóa liên tục, sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới và không ngại phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc.