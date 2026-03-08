Mới nhất
Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Chủ nhật, 20:00 08/03/2026 | Giải trí

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn vừa xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

- Ảnh 2.

Cô xuất hiện bên cạnh những mỹ nhân quốc tế như người mẫu Ana De Armas, Shimian Xiong, diễn viên Afra Saracoglu, ca sĩ Ariana Grande...

- Ảnh 3.

Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân cùng diễn viên Thúy Ngân là những mỹ nhân Việt góp mặt trong danh sách đề cử năm nay.

- Ảnh 4.

Đây là lần đầu Kaity Nguyễn được đề cử trong danh sách này, vì vậy sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của khán giả Việt Nam.

- Ảnh 5.

Kaity Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Bình An), sinh năm 1999. Cô từng có một khoảng thời gian định cư nước ngoài từ nhỏ trước khi trở về Việt Nam sinh sống.

- Ảnh 6.

Năm 2017, Kaity Nguyễn được chọn đóng vai chính phim "Em chưa 18". Bộ phim nhanh chóng gây sốt, đưa tên tuổi của nữ diễn viên bước sang một chương mới.

- Ảnh 7.

Ngoài khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m50.

- Ảnh 8.

Tuy nhiên, sự hạn chế chiều cao lại không hề làm lu mờ vẻ đẹp nổi bật của cô. Chính gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ đã trở thành điểm nhấn đặc biệt giúp Kaity Nguyễn ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

- Ảnh 9.

Theo nữ diễn viên, vẻ gợi cảm không đến từ chiều cao hay số đo chuẩn, mà nằm ở thần thái tự tin và cách sống lành mạnh. Vì thế, cô tập trung rèn luyện thể lực, chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen chăm sóc sắc đẹp để luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ.

- Ảnh 10.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn đã trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé. Người hâm mộ gọi cô là "nàng thơ trăm tỷ" bởi hầu hết dự án có cô tham gia đều thành công về doanh thu.

- Ảnh 11.

Ở tuổi 27, Kaity Nguyễn có cuộc sống đáng mơ ước, sự nghiệp thành công, tương lai nhiều triển vọng. Cô cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng nhan sắc.

- Ảnh 12.

Thời gian qua, Kaity Nguyễn trưởng thành hơn về hình ảnh. Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, cô chọn phong cách nữ tính, gợi cảm, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Mỹ nhân 'Thỏ ơi': Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30Mỹ nhân "Thỏ ơi": Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30

Từng nổi lên từ thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn ngày nay được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một fashionista cá tính, táo bạo. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách thời trang biến hóa liên tục, sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới và không ngại phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc.

Ngọc Thanh
