Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?
Nữ diễn viên Kaity Nguyễn nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.
Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốtGiải trí - 3 giờ trước
Sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai mới là Đại úy Thăng Văn Cương, nhiều khán giả tìm lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong chương trình Sao nhập ngũ.
Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.
Du học trở về, học trò Đàm Vĩnh Hưng gây ngỡ ngàng với diện mạo mớiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đồng Lan - học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "mất tích" đi du học ở nước ngòi.
Tùng Dương 'lột xác' với nhạc remix khiến genZ 'đứng ngồi không yên'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương là hiện tượng ca sĩ quốc dân khi anh có thể chinh phục được mọi khán giả ở những độ tuổi khác nhau. Mới đây, anh "lột xác" khi hát nhạc remix khiến khán giả trẻ bị bất ngờ.
Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nữ sinh Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi có khả năng cao vào thẳng Top 6 chung cuộc.
Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồngThế giới showbiz - 6 giờ trước
GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".
Nữ NSND quê Nghệ An tuổi ngoài 40 sống an nhàn bên biệt phủ 8.000m2Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - NSND Phạm Phương Thảo quê Nghệ An ở tuổi ngoài 40 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên biệt phủ 8.000m2.
Thông tin bất ngờ về đám cưới Hòa MinzyGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Trong video Hòa Minzy mới hé lộ, bé Bo - con trai riêng của cô - bày tỏ cảm giác "hơi buồn" khi đến cuối năm 2027 mẹ mới tổ chức đám cưới với "bố Cương".
Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy mới đây đã công khai bạn trai doanh nhân của mình. Cặp đôi đã lên kế hoạch cho đám cưới đẹp và được mọi người chúc phúc. Trước khi có tin vui, Hòa Minzy đã có sự nghiệp thành công ra sao?
4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhânGiải trí - 12 giờ trước
Trước khi công khai tình cảm, Hòa Minzy và bạn trai Thăng Cương có một khoảng thời gian dài yêu kín tiếng.
Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ TâmCâu chuyện văn hóa
Tái xuất với phim điện ảnh "Tài", Mai Tài Phến trải lòng về áp lực khi làm đạo diễn và khẳng định nỗ lực làm nghề không chỉ để trở thành cái tên "xứng tầm" cạnh Mỹ Tâm.