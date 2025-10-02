NSND Trần Hiếu nhập viện
Cách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.
Hôm 1/10, NSND Trần Hiếu và vợ tham gia chương trình kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa trung ương. Bệnh viện cho biết nghệ sĩ Trần Hiếu là bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Trong phần giao lưu văn nghệ, ông hát vài câu trong bài Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Vợ ông - bà Minh Ngà - cũng lên sân khấu hỗ trợ và hát ca khúc Hà Nội mùa xuân dành tặng ông và các bệnh nhân. "Ông có lúc quên, lúc lại rất nhớ. Trước khi lên sân khấu ông đòi hát nhiều bài. Âm nhạc đã đi sâu vào tâm trí ông", bà Minh Ngà nói.
Chia sẻ thêm với Tiền Phong , bà Minh Ngà cho biết cách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm. Sau đó, ông chuyển sang viện Lão khoa trung ương chữa suy thận.
"Hiện ông đã qua giai đoạn nguy hiểm, mấy ngày qua chỉ ăn cháo, hôm nay đã ăn được một chút cơm. Dự kiến khoảng một tuần nữa ông được xuất viện. Trong thời gian điều trị, ông luôn lạc quan, giữ đam mê âm nhạc", bà Ngà nói.
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.
NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
NSND Trần Hiếu là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ tài danh như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn.
Năm 2016, ông nhận kỷ lục nghệ sĩ nhân dân cao tuổi nhất Việt Nam còn tham gia biểu diễn trên sân khấu. Vài năm gần đây, sức khỏe của ông yếu đi. Nghệ sĩ mắc ung thư, đã di căn vào xương, cùng với bệnh tiểu đường. Hồi đầu năm, NSND Trần Hiếu cùng vợ chuyển ra Hà Nội sống.
Nghệ sĩ vừa đón tuổi 89 bằng một bữa tiệc thân mật cùng học trò thân thiết như NSND Quốc Hưng, vợ chồng NSND Tấn Minh - Thu Huyền, ca sĩ Trọng Tấn, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.
