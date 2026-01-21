Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thanh Sơn gây chú ý

Thứ tư, 09:47 21/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh Sơn gây chú ý khi hé lộ sẽ trở lại với khán giả trong phim giờ vàng VTV3 sau thành công của dự án điện ảnh "Tử chiến trên không".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là "bom tấn" hành động, có một chi tiết rất đặc biệtPhim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Thanh Sơn là gương mặt xuất hiện đều đặn và quen thuộc với khán giả "giờ vàng" VTV nhiều năm qua, từ "Cả một đời ân oán" (2017-2018), Nàng dâu order (2019), Tình yêu và tham vọng (2020), Đừng bắt em phải quên (2020), Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày (2021), Đấu trí (2022), Gia đình mình vui bất thình lình (2023) đến Mình yêu nhau, bình yên thôi (2024). Riêng trong năm 2025, nam diễn viên có "quãng nghỉ" VTV để tham gia dự án điện ảnh và cực kỳ thành công với "Tử chiến trên không". 

Cho đến mới đây, đầu năm 2026, Thanh Sơn gây chú ý khi trở lại truyền hình trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" do Bùi Tiến Huy và Trọng Trinh đạo diễn. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, phim sẽ lên sóng ngay sau khi "Cách em 1 milimet" kết thúc. Đây là bộ phim truyền hình mới mang màu sắc khác biệt so với những dự án trước đó, kết hợp giữa yếu tố đời sống và siêu thực, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

Được biết, trong dự án trở lại này, Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, đối mặt với nhiều áp lực và biến cố trong cuộc sống. Sau một sự kiện lớn làm thay đổi hoàn toàn số phận, nhân vật bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt, từ đó bước vào hành trình khám phá những bí ẩn xung quanh chính mình và thế giới mà anh đang sống. Qua từng thử thách, Thành dần học cách đối diện với mất mát, hiểu hơn về giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Thanh Sơn gây chú ý - Ảnh 1.

Hé lộ tạo hình mới của Thanh Sơn trong "Đồng hồ đếm ngược" sẽ lên sóng cuối tháng 1.

Nhân vật lần này được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, có những giai đoạn rơi vào trạng thái buông xuôi, mất phương hướng, trước khi từng bước trưởng thành qua các biến cố. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên thử sức với một vai diễn mang yếu tố siêu thực, đòi hỏi cách tiếp cận và thể hiện hoàn toàn mới.

Một điểm đặc biệt khác của bộ phim là sự xuất hiện của bạn diễn bốn chân - chú chó Kodhi, đồng hành cùng nhân vật Thành trong suốt hành trình.

Bên cạnh Thanh Sơn, Đồng Hồ Đếm Ngược còn có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương, Yến My,.... Ẩn sau màu sắc siêu thực, phim vẫn tập trung khai thác những vấn đề rất gần gũi như tình mẫu tử, tình người và cách con người đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống.

Hiện tại, nam diễn viên chưa hé lộ thông tin về dự án mới nhưng việc tái xuất màn ảnh nhỏ trong năm 2026 cho thấy sự linh hoạt và nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên. Vì thế, khán giả luôn kỳ vọng Thanh Sơn sẽ có sự đột phá diễn xuất sau dấu ấn "Tử chiến trên không" - bộ phim đã đem về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025. 

Thanh Sơn gây chú ý - Ảnh 3.

Thanh Sơn mới nhận giải thưởng Ngôi sao xanh với vai Bình trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không".

"Giải thưởng dành cho cá nhân nhưng để có được nó mình cần tới cả một tập thể! Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ ê-kíp của bộ phim "Tử chiến trên không" đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình chinh phục vai diễn này.

Sau 14 năm quay trở lại với điện ảnh từ sau "Mùi cỏ cháy", tôi đã may mắn chạm tới giải thưởng điện ảnh đầu tiên. Giải thưởng này sẽ là một cột mốc đáng trân trọng trong hành trình làm nghề của mình. Tự hào và may mắn vì đã được là một phần của 'Tử chiến trên không'", Thanh Sơn bày tỏ cảm xúc sau giải thưởng.

Dự án mới của Thanh Sơn - "Đồng hồ đếm ngược" dự kiến lên sóng từ cuối tháng 1/2026 trên VTV3.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Thanh Sơn độc thân ở tuổi 34, khẳng định thích một người và cố né vẫn thị phi

Thanh Sơn độc thân ở tuổi 34, khẳng định thích một người và cố né vẫn thị phi

Thanh Sơn bất ngờ trước tin ‘phim giả tình thật’ với Kaity Nguyễn

Thanh Sơn bất ngờ trước tin ‘phim giả tình thật’ với Kaity Nguyễn

Thanh Sơn xuất hiện với diện mạo khác lạ

Thanh Sơn xuất hiện với diện mạo khác lạ

Thanh Sơn giảm cân, để râu, chuẩn bị 'nên duyên' với Kaity Nguyễn

Thanh Sơn giảm cân, để râu, chuẩn bị 'nên duyên' với Kaity Nguyễn

Cùng chuyên mục

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thế giới showbiz - 59 phút trước

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Đón bé Nhi về sống cùng, bà Ánh tiếp xúc nhiều với bé và dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp.

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Thường đảm nhận các vai giang hồ, độc ác trên màn ảnh phim Việt nhưng ở ngoài đời, nam diễn viên này lại là người rất hiền lành, ít nói.

Xuân Hinh không thích được 'tâng bốc' bằng những danh xưng

Xuân Hinh không thích được 'tâng bốc' bằng những danh xưng

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Xuân Hinh chia sẻ, ông không thích bị gọi là "vua hài miền Bắc" hay đại gia vì cảm thấy bản thân bị tâng bốc quá đà.

'Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới' vừa đạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam có gì hấp dẫn?

'Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới' vừa đạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Nhà văn - Thượng tá Dương Bình Nguyên đã có những chia sẻ chi tiết và nhiều cảm xúc về cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của mình. Anh cho biết đây không phải là tác phẩm dùng để cảnh báo những vụ án lừa đảo trên MXH mà đằng sau đó còn rất nhiều điều ý nghĩa khác.

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Phùng Đức Hiếu và MC Thùy Linh chia sẻ niềm vui con gái đầu lòng tròn 1 tháng tuổi. Nam diễn viên tiết lộ những thay đổi trong cuộc sống và cảm xúc từ khi "lên chức".

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồng

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Dù con gái luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ nhưng bà Ánh vẫn giữ lập trường muốn ly hôn kể từ khi biết chồng có "con rơi".

Xem nhiều

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Giải trí

GĐXH - Phùng Đức Hiếu và MC Thùy Linh chia sẻ niềm vui con gái đầu lòng tròn 1 tháng tuổi. Nam diễn viên tiết lộ những thay đổi trong cuộc sống và cảm xúc từ khi "lên chức".

Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Phó Chi cục trưởng ngành thuế - chồng Hồng Diễm trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao?

Giải trí
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Thế giới showbiz
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top