Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Thanh Sơn là gương mặt xuất hiện đều đặn và quen thuộc với khán giả "giờ vàng" VTV nhiều năm qua, từ "Cả một đời ân oán" (2017-2018), Nàng dâu order (2019), Tình yêu và tham vọng (2020), Đừng bắt em phải quên (2020), Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày (2021), Đấu trí (2022), Gia đình mình vui bất thình lình (2023) đến Mình yêu nhau, bình yên thôi (2024). Riêng trong năm 2025, nam diễn viên có "quãng nghỉ" VTV để tham gia dự án điện ảnh và cực kỳ thành công với "Tử chiến trên không".

Cho đến mới đây, đầu năm 2026, Thanh Sơn gây chú ý khi trở lại truyền hình trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" do Bùi Tiến Huy và Trọng Trinh đạo diễn. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, phim sẽ lên sóng ngay sau khi "Cách em 1 milimet" kết thúc. Đây là bộ phim truyền hình mới mang màu sắc khác biệt so với những dự án trước đó, kết hợp giữa yếu tố đời sống và siêu thực, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

Được biết, trong dự án trở lại này, Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, đối mặt với nhiều áp lực và biến cố trong cuộc sống. Sau một sự kiện lớn làm thay đổi hoàn toàn số phận, nhân vật bất ngờ sở hữu năng lực đặc biệt, từ đó bước vào hành trình khám phá những bí ẩn xung quanh chính mình và thế giới mà anh đang sống. Qua từng thử thách, Thành dần học cách đối diện với mất mát, hiểu hơn về giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Hé lộ tạo hình mới của Thanh Sơn trong "Đồng hồ đếm ngược" sẽ lên sóng cuối tháng 1.

Nhân vật lần này được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, có những giai đoạn rơi vào trạng thái buông xuôi, mất phương hướng, trước khi từng bước trưởng thành qua các biến cố. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên thử sức với một vai diễn mang yếu tố siêu thực, đòi hỏi cách tiếp cận và thể hiện hoàn toàn mới.

Một điểm đặc biệt khác của bộ phim là sự xuất hiện của bạn diễn bốn chân - chú chó Kodhi, đồng hành cùng nhân vật Thành trong suốt hành trình.

Bên cạnh Thanh Sơn, Đồng Hồ Đếm Ngược còn có sự tham gia của các diễn viên Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương, Yến My,.... Ẩn sau màu sắc siêu thực, phim vẫn tập trung khai thác những vấn đề rất gần gũi như tình mẫu tử, tình người và cách con người đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống.

Hiện tại, nam diễn viên chưa hé lộ thông tin về dự án mới nhưng việc tái xuất màn ảnh nhỏ trong năm 2026 cho thấy sự linh hoạt và nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên. Vì thế, khán giả luôn kỳ vọng Thanh Sơn sẽ có sự đột phá diễn xuất sau dấu ấn "Tử chiến trên không" - bộ phim đã đem về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025.

Thanh Sơn mới nhận giải thưởng Ngôi sao xanh với vai Bình trong phim điện ảnh "Tử chiến trên không".

"Giải thưởng dành cho cá nhân nhưng để có được nó mình cần tới cả một tập thể! Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ ê-kíp của bộ phim "Tử chiến trên không" đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình chinh phục vai diễn này.

Sau 14 năm quay trở lại với điện ảnh từ sau "Mùi cỏ cháy", tôi đã may mắn chạm tới giải thưởng điện ảnh đầu tiên. Giải thưởng này sẽ là một cột mốc đáng trân trọng trong hành trình làm nghề của mình. Tự hào và may mắn vì đã được là một phần của 'Tử chiến trên không'", Thanh Sơn bày tỏ cảm xúc sau giải thưởng.

Dự án mới của Thanh Sơn - "Đồng hồ đếm ngược" dự kiến lên sóng từ cuối tháng 1/2026 trên VTV3.