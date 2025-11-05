NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúc
GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.
Sáng 5/11, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với Hexogon Việt Nam thông tin báo chí về dự án mang tên "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ". Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của Thủ đô.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính "sân khấu của mình". Toàn bộ không gian như từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được "đánh thức" bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc.
Dự án được tổ chức đúng thời điểm nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu, như một lời tri ân và tiễn biệt đầy xúc cảm. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử - nghệ thuật - công nghệ, đưa Nhà hát lớn Hà Nội từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm".
Trong buổi họp báo này đến dự có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc, anh đã có những chia sẻ tình cảm và sâu sắc với Nhà hát Lớn Hà Nội. "Cũng như bao sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và nhiều trường nghệ thuật khác, tôi và mọi người đều có mong ước được biểu diễn ở Nhà hát Lớn. Đến năm 1998, tôi có cơ hội biểu diễn ở đây và khoảnh khắc ấy tôi vô cùng sung sướng. Khi đứng ở đây (Nhà hát Lớn), tôi và các nghệ sĩ đều có chung một tâm trạng là mình cần phải nỗ lực hết sức để làm sao phần trình diễn của mình xứng đáng với một công trình văn hóa như thế này".
Đồng thời NSND Xuân Bắc cũng cổ vũ tinh thần dám đổi mới và sáng tạo khi Ban GĐ Nhà hát Lớn kết hợp với Công ty Hexogon Việt Nam sử dụng công nghệ trình diễn hiện đại vào không gian biểu diễn. Anh cũng rất mong chờ những phần trình diễn nay tại Nhà hát Lớn.
Được biết, triển lãm (do Công ty Hexogon Việt Nam phối hợp với Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện) sử dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật storytelling đa lớp, hứa hẹn mang đến cho công chúng trải nghiệm immersive - nơi ranh giới giữa khán giả và không gian biểu diễn được xóa nhòa. Với kết cấu 4 chương, tương ứng với hành trình 115 năm của Nhà hát lớn Hà Nội, người xem không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào dòng chảy câu chuyện, tương tác với không gian và ánh sáng, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số.
Về dự án nghệ thuật độc đáo này, ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc Hexogon Việt Nam cho biết, 115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ không mang tính thương mại, mà được kiến tạo với mong muốn đưa nghệ thuật trở lại gần hơn với công chúng. Trong mỗi khung hình ánh sáng, mỗi giai điệu âm thanh, người dân có thể tìm thấy một phần ký ức về thủ đô.
Với Hà Nội, đây là dịp khẳng định vị thế trung tâm văn hóa - sáng tạo quốc tế, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ công nghệ, vừa tôn vinh quá khứ, vừa mở ra tương lai. Với ngành văn hóa, dự án là mô hình "kể chuyện di sản bằng công nghệ", chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là lưu giữ, mà còn là làm sống lại và lan tỏa giá trị bằng sáng tạo số.
NSND Xuân Bắc bày tỏ sự tò mò, chờ đợi dự án mang tên "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ" của Nhà hát Lớn.
