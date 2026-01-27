NSƯT Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời
NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Ông nổi tiếng với vai diễn Mộc trong phim "Chuyện nhà Mộc" của NSND Trần Lực.
Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra lúc 14h ngày 27/1. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên.
NSƯT Hải Điệp tên thật là Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942. Nghệ sĩ Hải Điệp có xuất phát điểm là diễn viên chèo. Năm 17 tuổi, ông công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó gia nhập Nhà hát Chèo Việt Nam. Nghệ sĩ Hải Điệp nổi tiếng nhờ những vai trong Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính.
Ngoài diễn chèo, ông tham gia một số phim như Chuyện nhà Mộc, Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện. Vai ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc nổi tiếng, cũng đánh dấu lần đầu nghệ sĩ đóng phim truyền hình.
NSND Trần Bảng là người giới thiệu nghệ sĩ Hải Điệp với đạo diễn của phim là NSND Trần Lực. Dù lần đầu đóng phim, NSƯT Hải Điệp vào vai ông Mộc nông dân chân chất, thuyết phục khán giả.
Phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Mộc, mô tả chân thực câu chuyện về những sĩ tử tỉnh lẻ “khăn gói quả mướp” lên thành phố luyện thi đại học. Ông Mộc bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên thành phố ôn thi, mong con có tấm bằng đại học để cuộc sống khấm khá hơn.
Chia sẻ về vai diễn để đời, NSƯT Hải Điệp nói ông vốn chỉ diễn chèo phục vụ quần chúng ở nông thôn. Một lần, đạo diễn Trần Lực có ghé quán nước của ông và bày tỏ mong muốn mời đóng phim. "Tôi rất bâng khuâng lúc đó bởi chưa biết nhiều về phim ảnh nhưng muốn thử xem thế nào. Tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ nhưng đã vận dụng kiến thức sân khấu để phân tích kịch bản điện ảnh", nghệ sĩ nói.
Kịch bản phim vốn nặng về tính thời sự xã hội, giáo dục Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng Trần Lực đã quyết định sẽ biến kịch bản đó thành một bộ phim vừa bi vừa hài. Yêu cầu đối với diễn viên là diễn hồn nhiên, mô tả hoàn cảnh những người nông dân cố gắng đưa con họ ra thành phố chỉ với mong muốn con cái được tiếp xúc với nền văn minh.
Sự tham gia của dàn diễn viên như Hải Điệp, Xuân Bắc, Quốc Tuấn, Như Trang cũng góp phần làm nên thành công của phim.
