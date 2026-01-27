Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mới

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...

Khánh Thi trên trang cá nhân viết: "Thiên thần út bé xíu vậy đó, mà ôm hết yêu thương của cả nhà rồi… đúng không mọi người?". Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, bé Lisa - con gái Khánh Thi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Những hình ảnh của Lisa khiến dân mạng bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới hơn 2 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.

Vẻ ngoài như thiên thần của Lisa - con gái Khánh Thi.

Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Cô bé hơn 2 tuổi nhưng đã có rất nhiều fan nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập.