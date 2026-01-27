Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mới
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến khán giả xuyến xao khi được mẹ đăng ảnh trên mạng xã hội. Cô bé hơn 2 tuổi có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.
Khánh Thi trên trang cá nhân viết: "Thiên thần út bé xíu vậy đó, mà ôm hết yêu thương của cả nhà rồi… đúng không mọi người?". Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, bé Lisa - con gái Khánh Thi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Những hình ảnh của Lisa khiến dân mạng bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới hơn 2 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.
Vẻ ngoài như thiên thần của Lisa - con gái Khánh Thi.
Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.
Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.
Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.
Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.
Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập.
Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser posterXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.
Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêmXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.
Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.
Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Kim Thư sau biến cố cuộc sống, hiện tại đã có cuộc sống bình yên với những thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng.
Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.
Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cócXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.
Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phúCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Sau gần 4 năm đăng quang, cả 3 người đẹp giành vị trí cao nhất tại Miss World Vietnam 2022 đều có những thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà NộiGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Dương Lệ Bình lần đầu "sải cánh" giữa lòng Hà Nội với vở múa huyền thoại "Khổng tước". "Chim công làng múa" người Trung Quốc mong khán giả Việt cảm nhận thông điệp về sự vô thường của cuộc sống qua vở diễn.
Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơnGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.
Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diệnGiải trí
GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.