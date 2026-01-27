Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mới

Thứ ba, 14:00 27/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến khán giả xuyến xao khi được mẹ đăng ảnh trên mạng xã hội. Cô bé hơn 2 tuổi có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.

Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh ThiẢnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh Thi

GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...

Khánh Thi trên trang cá nhân viết: "Thiên thần út bé xíu vậy đó, mà ôm hết yêu thương của cả nhà rồi… đúng không mọi người?". Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, bé Lisa - con gái Khánh Thi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Những hình ảnh của Lisa khiến dân mạng bị "đốn tim" vì quá đáng yêu và xinh xắn. Mới hơn 2 tuổi, cô bé đã trở thành hot kid trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Lisa nhận được lượng tương tác lớn từ mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển còn "hot" hơn cả ba mẹ.

Vẻ ngoài như thiên thần của Lisa - con gái Khánh Thi.

Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ. Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả. Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mới - Ảnh 3.

Cô bé hơn 2 tuổi nhưng đã có rất nhiều fan nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều. Với 3 con, cặp đôi kiện tướng dance sport muốn con được tự lo làm việc mình yêu thích nhất. Ở nhà, Khánh Thi hay Phan Hiển đều không dạy nhảy cho các con nhưng nhờ gen trội cùng thiên phú nên cả 3 đều "nhạy" nhạc, động tác nhảy múa nhuần nhuyễn.

Đặc biệt, Lisa bộc lộ rõ năng khiếu của mình. Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập.

Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại "dậy sóng" MXHKhánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXH

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã khoe ảnh Tết năm 1989 với dòng viết ngắn gọn, tuy nhiên, lời bình luận của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội 'dậy sóng'

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.

Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao?

Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Kim Thư sau biến cố cuộc sống, hiện tại đã có cuộc sống bình yên với những thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng.

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.

Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

Top 3 Miss World Vietnam 2022: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Sau gần 4 năm đăng quang, cả 3 người đẹp giành vị trí cao nhất tại Miss World Vietnam 2022 đều có những thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội

'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Dương Lệ Bình lần đầu "sải cánh" giữa lòng Hà Nội với vở múa huyền thoại "Khổng tước". "Chim công làng múa" người Trung Quốc mong khán giả Việt cảm nhận thông điệp về sự vô thường của cuộc sống qua vở diễn.

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.

Xem nhiều

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Giải trí

GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Giải trí
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc
Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Giải trí
Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top