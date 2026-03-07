Mới nhất
Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV

Thứ bảy, 06:27 07/03/2026 | Đẹp

Sở hữu gương mặt trong trẻo, nét đẹp dịu dàng, Quỳnh Kool gây mê người đối diện. Bên cạnh đó, cô ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên.


Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 1.

Gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng khiến nhiều khán giả ví Quỳnh Kool như “thần tiên tỷ tỷ” của showbiz Việt.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 2.

Nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy trắng nhẹ nhàng, tôn vẻ nữ tính và thanh thoát.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 3.

Quỳnh Kool búi tóc gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt và hàng mi dài.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 4.

Cô diện váy hai dây màu đen, khoác ngoài áo choàng đỏ đính sequin lấp lánh, tạo điểm nhấn nổi bật trong khung hình tối.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 5.

Quỳnh Kool đội mũ trắng, khoác áo tweed, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 6.

Góc nghiêng của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen từ khán giả nhờ đường nét gương mặt thanh thoát.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 7.

Trên trường quay một chương trình, Quỳnh Kool xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động khi diện áo sơ mi hồng.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 8.

Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đừng làm mẹ cáu”, “Gara hạnh phúc”, “Quỳnh búp bê”, “Hướng dương ngược nắng”. Dự án mới nhất của cô là “Bước chân vào đời”, trong đó Quỳnh Kool vào vai cô giáo trẻ tên Thương.

Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV - Ảnh 9.

Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên có sự tiến bộ rõ rệt trong cách thể hiện tâm lý nhân vật, tự nhiên hơn, tiết chế hơn và có chiều sâu cảm xúc.

Trang phục nữ chính trong "Đồi gió hú" 18+ gây tranh cãiTrang phục nữ chính trong 'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi

GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Kool) Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quỳnh Kool)
