Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTV

Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích như “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đừng làm mẹ cáu”, “Gara hạnh phúc”, “Quỳnh búp bê”, “Hướng dương ngược nắng”. Dự án mới nhất của cô là “Bước chân vào đời”, trong đó Quỳnh Kool vào vai cô giáo trẻ tên Thương.