NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

Không nhận ra NSƯT Thái Sơn - bố Bình của 'Cha tôi người ở lại' NSƯT Thái Sơn, Thái Vũ và Ngọc Huyền của “Cha tôi người ở lại” sẽ cùng xuất hiện trong "Khách sạn 5 sao" lúc 12h trưa Chủ nhật ngày 11/5 trên VTV3.

NSƯT Thái Sơn mới đây đã "thả hint" bằng những hình ảnh đi tập chương trình ở VTV. Theo đó, anh khoe hậu trường với những "bữa ăn vội vàng" hay phải tập lúc 12 giờ đêm dưới thời tiết 12 độ C. Được biết, NSƯT Thái Sơn sẽ cùng dàn các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Vân, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên... sẽ có mặt trong Gala Cười 2026.

Khi "thả hint" bằng những hình ảnh tập luyện ở hậu trường trong một chương trình lớn, NSƯT Thái Sơn đã nhận được nhiều sự "ghen tị" từ đồng nghiệp. Bản thân nam nghệ sĩ quê Hưng Yên cũng cảm thấy vinh dự khi được dự một chương trình chào xuân được tổ chức chuyên nghiệp của VTV.

NSƯT Thái Sơn khoe hình ảnh tập luyện cho Gala Cười 2026.

Năm 2025 có thể nói là một năm thành công trong sự nghiệp của NSƯT Thái Sơn. Mới đây, anh đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình" tại lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã trải lòng bản thân vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận giải thưởng.

Với NSƯT Thái Sơn, giải thưởng này là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc nhở anh phải luôn nghiêm túc với từng vai diễn và tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ quê Hưng Yên khoe thành quả phấn đấu trong năm 2025.

Năm qua, NSƯT Thái Sơn thành công với vai bố Bình trong phim "Cha tôi người ở lại". Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về vai diễn này, anh tâm sự: "Ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại" là một nhân vật tôi rất hứng thú từ khi đọc kịch bản cho đến khi vào quay. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy hứng thú, tôi thấy vai diễn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nhân vật cho tôi rất nhiều bài học trong chuyên môn cùng những kiến thức cuộc sống như cách nuôi dạy con và văn hóa ứng xử.

Vai diễn bố Bình cũng là một nhân vật giàu tình yêu thương, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Theo tôi, vai diễn này rất khó, với những trường đoạn cảm xúc phức tạp. Chính vì thế nên tôi càng muốn chinh phục được hóa thân và may mắn nhận được sự tin tưởng của đạo diễn".

Trước khi thành công với vai diễn này, NSƯT Thái Sơn đã quen mặt trên phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đen, Vui lên nào, anh em ơi...

Thái Sơn là một nghệ sĩ tài năng và nhiệt huyết với nghề.

Ngoài ra, NSƯT Thái Sơn còn là nghệ sĩ Chèo nổi tiếng đất Bắc. Anh xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam.

Ảnh: FBNV