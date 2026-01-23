Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026

Thứ sáu, 14:00 23/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.

Không nhận ra NSƯT Thái Sơn - bố Bình của "Cha tôi người ở lại"Không nhận ra NSƯT Thái Sơn - bố Bình của 'Cha tôi người ở lại'

NSƯT Thái Sơn, Thái Vũ và Ngọc Huyền của “Cha tôi người ở lại” sẽ cùng xuất hiện trong "Khách sạn 5 sao" lúc 12h trưa Chủ nhật ngày 11/5 trên VTV3.

NSƯT Thái Sơn mới đây đã "thả hint" bằng những hình ảnh đi tập chương trình ở VTV. Theo đó, anh khoe hậu trường với những "bữa ăn vội vàng" hay phải tập lúc 12 giờ đêm dưới thời tiết 12 độ C. Được biết, NSƯT Thái Sơn sẽ cùng dàn các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Vân, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên... sẽ có mặt trong Gala Cười 2026.

Khi "thả hint" bằng những hình ảnh tập luyện ở hậu trường trong một chương trình lớn, NSƯT Thái Sơn đã nhận được nhiều sự "ghen tị" từ đồng nghiệp. Bản thân nam nghệ sĩ quê Hưng Yên cũng cảm thấy vinh dự khi được dự một chương trình chào xuân được tổ chức chuyên nghiệp của VTV.

NSƯT Thái Sơn khoe hình ảnh tập luyện cho Gala Cười 2026.

Năm 2025 có thể nói là một năm thành công trong sự nghiệp của NSƯT Thái Sơn. Mới đây, anh đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình" tại lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã trải lòng bản thân vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận giải thưởng.

Với NSƯT Thái Sơn, giải thưởng này là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc nhở anh phải luôn nghiêm túc với từng vai diễn và tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026 - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ quê Hưng Yên khoe thành quả phấn đấu trong năm 2025.

Năm qua, NSƯT Thái Sơn thành công với vai bố Bình trong phim "Cha tôi người ở lại". Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về vai diễn này, anh tâm sự: "Ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại" là một nhân vật tôi rất hứng thú từ khi đọc kịch bản cho đến khi vào quay. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy hứng thú, tôi thấy vai diễn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nhân vật cho tôi rất nhiều bài học trong chuyên môn cùng những kiến thức cuộc sống như cách nuôi dạy con và văn hóa ứng xử.

Vai diễn bố Bình cũng là một nhân vật giàu tình yêu thương, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Theo tôi, vai diễn này rất khó, với những trường đoạn cảm xúc phức tạp. Chính vì thế nên tôi càng muốn chinh phục được hóa thân và may mắn nhận được sự tin tưởng của đạo diễn".

Trước khi thành công với vai diễn này, NSƯT Thái Sơn đã quen mặt trên phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đen, Vui lên nào, anh em ơi...

NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026 - Ảnh 4.

Thái Sơn là một nghệ sĩ tài năng và nhiệt huyết với nghề.

Ngoài ra, NSƯT Thái Sơn còn là nghệ sĩ Chèo nổi tiếng đất Bắc. Anh xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam.

Ảnh: FBNV

NSƯT Thái Sơn – bố Bình “Cha tôi, người ở lại”: Sống tình cảm nên khóc rất nhiều trong cảnh cha - conNSƯT Thái Sơn – bố Bình “Cha tôi, người ở lại”: Sống tình cảm nên khóc rất nhiều trong cảnh cha - con

GĐXH - NSƯT Thái Sơn đã có vai diễn bố Bình trong phim “Cha tôi, người ở lại” khiến khán giả ấn tượng. Anh rất tự hào khi nhận vai diễn này nhưng cũng ám ảnh vì một cảnh khó "thoát vai" vì khóc nhiều.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.

Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết

Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.

Tin vui của Hồng Đăng

Tin vui của Hồng Đăng

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Giải trí - 1 ngày trước

Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.

Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.

Xem nhiều

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70

Giải trí

GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốt

Giải trí
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí
Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026

Giải trí
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top