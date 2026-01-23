NSƯT quê Hưng Yên 'ăn cơm vội vã', thức khuya dậy sớm 'chạy' Gala Cười 2026
GĐXH - NSƯT Thái Sơn mới đây đã hé mở một vài hình ảnh trong hậu trường khi tham gia chương trình Gala Cười 2026. Dù công việc có phần vất vả nhưng với anh đây là một vinh dự.
NSƯT Thái Sơn mới đây đã "thả hint" bằng những hình ảnh đi tập chương trình ở VTV. Theo đó, anh khoe hậu trường với những "bữa ăn vội vàng" hay phải tập lúc 12 giờ đêm dưới thời tiết 12 độ C. Được biết, NSƯT Thái Sơn sẽ cùng dàn các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Vân, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ốc Thanh Vân, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên... sẽ có mặt trong Gala Cười 2026.
Khi "thả hint" bằng những hình ảnh tập luyện ở hậu trường trong một chương trình lớn, NSƯT Thái Sơn đã nhận được nhiều sự "ghen tị" từ đồng nghiệp. Bản thân nam nghệ sĩ quê Hưng Yên cũng cảm thấy vinh dự khi được dự một chương trình chào xuân được tổ chức chuyên nghiệp của VTV.
NSƯT Thái Sơn khoe hình ảnh tập luyện cho Gala Cười 2026.
Năm 2025 có thể nói là một năm thành công trong sự nghiệp của NSƯT Thái Sơn. Mới đây, anh đã giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình" tại lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã trải lòng bản thân vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận giải thưởng.
Với NSƯT Thái Sơn, giải thưởng này là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc nhở anh phải luôn nghiêm túc với từng vai diễn và tiếp tục cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Năm qua, NSƯT Thái Sơn thành công với vai bố Bình trong phim "Cha tôi người ở lại". Chia sẻ với Gia đình&Xã hội về vai diễn này, anh tâm sự: "Ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại" là một nhân vật tôi rất hứng thú từ khi đọc kịch bản cho đến khi vào quay. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy hứng thú, tôi thấy vai diễn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nhân vật cho tôi rất nhiều bài học trong chuyên môn cùng những kiến thức cuộc sống như cách nuôi dạy con và văn hóa ứng xử.
Vai diễn bố Bình cũng là một nhân vật giàu tình yêu thương, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Theo tôi, vai diễn này rất khó, với những trường đoạn cảm xúc phức tạp. Chính vì thế nên tôi càng muốn chinh phục được hóa thân và may mắn nhận được sự tin tưởng của đạo diễn".
Trước khi thành công với vai diễn này, NSƯT Thái Sơn đã quen mặt trên phim phát sóng giờ vàng của VFC như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Biệt dược đen, Vui lên nào, anh em ơi...
Ngoài ra, NSƯT Thái Sơn còn là nghệ sĩ Chèo nổi tiếng đất Bắc. Anh xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam.
Ảnh: FBNV
Chồng Á hậu Phương Nhi tình cảm nắm chặt tay vợGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vừa diễn ra với khách mời giới hạn và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôn lễ được tổ chức ở một hòn đảo tại Nha Trang với các nghi thức truyền thống.
NSND Quốc Hưng: 'Đất nước hôm nay' là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa có sự hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc vô cùng ý nghĩa, đó là trường ca – đại hợp xướng mang tên "Đất nước hôm nay".
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với ViễnXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Đạo diễn Bùi Tiến Huy: Hồng Đăng là diễn viên giỏi nghề, khả năng diễn bằng mắt rất tốtGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn phim 'Đồng hồ đếm ngược' đánh giá cao diễn xuất của Hồng Đăng, đặc biệt là diễn bằng mắt.
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang HàThế giới showbiz - 9 giờ trước
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hếtGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.
Tin vui của Hồng ĐăngGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'Giải trí - 1 ngày trước
Đóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70Giải trí
GĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.