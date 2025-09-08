NTK Tommy Nguyễn đấu giá thiết kế haute couture gây quỹ từ thiện
GĐXH - Trong đêm Gala dinner “Hành trình tỏa sáng”, NTK Tommy Nguyễn đã mang đến hai bộ dạ hội phong cách haute couture.
Trong đêm Gala dinner "Hành trình tỏa sáng" vừa qua diễn ra tại Khánh Hoà, NTK Tommy Nguyễn đã mang đến 2 thiết kế dạ hội ấn tượng. Cả hai bộ cánh không chỉ chinh phục khán giả mà còn được đấu giá thành công, lan tỏa thông điệp nhân văn "Tạo sinh kế – Trao yêu thương" đầy xúc động.
Với chi tiết mũ trùm đính cườm và hoa, áo khoác kết thành đại đóa hồng, tay áo tua rua ánh sáng cùng vạt váy phồng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Mũ trùm đính kết cườm và hoa gợi nhớ đến vương miện của các nữ thần trong thần thoại, vừa bí ẩn vừa quyền uy. Áo khoác hoa hồng đại đóa được tạo từ hàng trăm cánh hoa vải khổ lớn, mang đến vẻ đẹp rực rỡ của một "nữ hoàng sắc đỏ". Tay áo tua rua tung bay dưới ánh đèn, khiến sải bước catwalk thêm phần quyến rũ, trong khi vạt váy phồng được dựng theo kỹ thuật layering nhiều lớp, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh và sự uyển chuyển như sóng biển.
Ở bộ first face, chất liệu sequins ánh bạc được xử lý tỉ mỉ tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, rực rỡ. Thiết kế bất đối xứng cùng phần tà váy dài thướt tha gợi nét phóng khoáng, trong khi cầu vai cách điệu và chiếc mũ trùm haute couture phủ đầu, đính kết cườm và hoa tinh xảo, khắc họa hình ảnh một "nữ thần ánh sáng" kiêu hãnh. Những chi tiết tay áo tua rua lấp lánh cùng vạt váy được đắp phồng và trải rộng đã mang đến sự kịch tính và chiều sâu sân khấu, biến từng sải bước thành khoảnh khắc thăng hoa.
Ngược lại, bộ vedette là sự bùng nổ của sắc đỏ – gam màu biểu tượng của quyền lực và đam mê. Kỹ thuật dựng phom corset ôm sát tôn vinh triệt để đường cong cơ thể, trong khi các họa tiết pha lê và đá quý uốn lượn theo hình sóng khiến chiếc váy bùng nổ ánh sáng khi di chuyển trên sân khấu. Điểm nhấn haute couture nằm ở phần cầu vai tạo hình cánh hoa vươn cao kết hợp áo khoác phủ hoa hồng đại đóa cầu kỳ, khiến người mặc trở thành biểu tượng của sức sống, sự quyền uy và tỏa sáng rực rỡ.
Chia sẻ về bộ đôi thiết kế, NTK Tommy Nguyễn cho biết: "Haute couture là nơi tôi gửi gắm tâm huyết và kỹ thuật đỉnh cao. Với bộ first face, tôi muốn mang đến sự khởi đầu trong trẻo; với bộ vedette, tôi thắp lên ngọn lửa đam mê. Tôi hạnh phúc vì cả hai thiết kế không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn tìm thấy chủ nhân sẵn sàng đồng hành cùng hành trình sẻ chia yêu thương". Người thể hiện 2 thiết kế này trong chương trình là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 – Lê Kim Khoẻ - người gắn với NTK Tommy Nguyễn trong nhiều dự án thời trang. Cô chia sẻ: "Mỗi lần khoác lên thiết kế haute couture của anh Tommy Nguyễn, tôi như được bước vào một thế giới khác – nơi cái đẹp không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để truyền cảm hứng và sẻ chia".
Hai thiết kế sau đó được mang đấu giá. Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Vân (SBD 168) và thí sinh Chu Thị Hồng Hoa (SBD 686) trở thành chủ nhân đấu giá thành công hai thiết kế dạ hội, góp phần viết tiếp hành trình thiện nguyện "Tạo sinh kế – Trao yêu thương".
