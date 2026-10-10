Nữ ca sĩ 11 tuổi qua Mỹ: "Tôi không quên tiếng Việt đâu, cãi nhau cũng được"

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Như Loan đã chia sẻ về việc nói tiếng Việt của mình dù sang Mỹ từ sớm.

Cô nói: "Tôi qua Mỹ từ rất sớm, mới 11 tuổi đã qua Mỹ rồi. 11 tuổi thì không nhỏ lắm, cũng không lớn lắm.

Nhưng ở độ tuổi đó đã qua Mỹ và học trường Mỹ, nên tôi phải giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh, thành ra nếu nhắm mắt lại mà suy nghĩ thì phát ra trong đầu tôi sẽ là tiếng Anh trước. Tức là tôi tư duy bằng tiếng Anh.

Ca sĩ Như Loan

Vì thế, nếu để tôi nói 100% tiếng Việt thì tôi phải nói chậm lại hơn so với mọi người, còn nếu nói nhanh hay cãi lộn thì phải dùng tiếng Anh mới được.

Tôi nhớ lúc đó tôi mới qua Mỹ được 2 tuần là phải đi học luôn. Trong trường tôi học lại không ai nói tiếng Việt, toàn người Mỹ, chỉ có vài ba người Việt Nam nhưng lại không biết nói tiếng Việt.

Vì thế, tôi buộc phải bỏ tiếng Việt để học tiếng Anh. Tôi tự bắt mình phải học tiếng Anh trong thời gian ngắn nên cứ thế nói. Tôi học vài tháng là vào lớp bình thường, học chung với người Mỹ luôn. Bạn tôi cùng lớp còn không biết tôi mới qua Mỹ, cứ tưởng tôi ở Mỹ lâu rồi vì tôi nói tiếng Anh trôi chảy.

Như Loan hồi xưa

Vì đi học như thế nên tôi bị quên đi tiếng Việt rất nhiều. May mắn là từ khi đi hát, tôi được nói chuyện bằng tiếng Việt với các anh chị, cô chú nghệ sĩ. Tôi cũng tự học tiếng Việt lại nhờ coi chị Kỳ Duyên và các cô chú nghệ sĩ nói chuyện.

Chị Kỳ Duyên cũng là người qua Mỹ từ nhỏ, nhưng lại nói tiếng Việt giỏi như thế, còn làm MC được, nên tôi cứ nhìn chị mà học hỏi.

Tôi lúc nào cũng xin lỗi khán giả rằng tôi không nói trôi chảy được thôi, chứ tôi vẫn nói tiếng Việt thoải mái. Tôi có thể ngồi nói chuyện với mấy cụ già nguyên đêm cũng được, nhưng phải nói từ từ, nói nhanh quá thì không được. Tôi không quên tiếng Việt đâu, đọc được, viết được mà cãi nhau cũng được".

Như Loan sinh năm 1981 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm 1992, cô qua Mỹ định cư cùng gia đình. Bên cạnh đi hát, cô còn làm người mẫu và học Luật ở trường đại học Cal State Fullerton.