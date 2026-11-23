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Mạnh Trường trên trang cá nhân đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bé Bi - con trai út. Anh mong bé bước sang tuổi mới vẫn giữ được những nét tính cách đáng yêu, ngoan ngoãn và hiền lành giống mẹ. Nam diễn viên cũng hài hước chia sẻ rằng, một năm của gia đình dường như cứ nối tiếp nhau bằng những dịp sinh nhật của các thành viên, rồi đến ngày kỷ niệm, lễ Tết. Những sự kiện liên tiếp khiến anh đôi lúc cảm thấy quay cuồng, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại đến một dịp đặc biệt khác.

Con trai Mạnh Trường được tổ chức sinh nhật 4 tuổi tại biệt thự ở Hưng Yên.

Được biết, bé Bi tên thật là Nguyễn Minh Sơn, sinh ngày 22/11/2022, là con thứ ba của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương. Sự xuất hiện của cậu bé khiến gia đình nam diễn viên có thêm một thành viên nhí, đồng thời mang đến nhiều niềm vui cho hai anh chị lớn là bé Chíp và Bon.

Ngay từ khi còn nhỏ, Bi đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ bởi gương mặt bụ bẫm, đôi mắt sáng và những đường nét được nhận xét giống bố. Mỗi lần Mạnh Trường đăng ảnh con, nhiều người lại thích thú so sánh diện mạo của hai bố con. Không ít khán giả cho rằng Bi càng lớn càng lộ rõ những nét giống nam diễn viên, từ khuôn mặt đến nụ cười.

Khác với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm thường thấy trên màn ảnh, Mạnh Trường khi ở bên các con lại khá thoải mái và hài hước. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đôi khi chỉ là một bức ảnh chụp con đang vui chơi hay một biểu cảm ngộ nghĩnh. Những câu chuyện nhỏ ấy giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của nam diễn viên.

Bé Bi sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh, chị.

Là em út trong nhà, Bi được bố mẹ và hai anh chị dành nhiều tình cảm. Cậu bé cũng có những nét tính cách riêng, lúc hoạt bát, nghịch ngợm, khi lại có phần rụt rè trước môi trường mới. Tháng 8/2026, Bi bắt đầu đi học mầm non. Ngày đầu đưa con đến lớp, gia đình Mạnh Trường không giấu được sự hồi hộp. Tuy nhiên, cậu bé nhanh chóng làm quen với trường lớp và bạn bè, khiến bố mẹ phần nào yên tâm.

Đến dịp Trung thu cùng năm, Mạnh Trường tham gia hoạt động tại trường mầm non của con. Với những gia đình có con nhỏ, đây có thể chỉ là một ngày hội quen thuộc, nhưng lại là trải nghiệm đáng nhớ của trẻ khi bắt đầu có những kỷ niệm riêng bên thầy cô và bạn bè.

Mạnh Trường tham gia các hoạt động tại trường của con trai.

Từ một em bé bụ bẫm ngày nào, Bi đang từng bước lớn lên, làm quen với trường lớp và thế giới xung quanh. Với bố mẹ, có lẽ điều đáng quý nhất không nằm ở những khoảnh khắc được nhiều người chú ý, mà là được chứng kiến con trưởng thành qua từng ngày.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và các con.

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