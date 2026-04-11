Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc
Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh là một trong những giọng ca tiềm năng của âm nhạc Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc linh hoạt.
Bước ngoặt đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Kiều Oanh khi giành ngôi Á quân cuộc thi Ngôi sao Phương Nam 2015. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với Top 2 Người hát tình ca 2016 và Á quân Be A Star 2017. Năm 2018, Kiều Oanh cũng là một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Giọng hát Việt.
Ngoài ra, Nguyễn Kiều Oanh cũng là học trò của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương . Nữ ca sĩ biết ơn người thầy của mình vì luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ trong hành trình làm nghề.
Những năm qua, nữ ca sĩ vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ. Đáng chú ý, Nguyễn Kiều Oanh hiện là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc. Mỗi đêm diễn của cô đều duy trì sức hút ổn định, thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy vé”.
Dù tên tuổi chưa thực sự nổi bật nhưng cô may mắn có được một lượng khán giả yêu mến nhất định. Với nữ ca sĩ, đây là một điều may mắn có được trong hành trình làm nghề.
"Từ những buổi hát giao lưu miễn phí, tôi có được những khán giả yêu quý mình, luôn ủng hộ mình trong các cuộc thi ca hát lẫn khi đứng trên sân khấu phòng trà", nữ ca sĩ nói.
Ca khúc "Em cũng được tự do" - Nguyễn Kiều Oanh
Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh vừa giới thiệu EP đầu tay mang tên Lạc. EP gồm 5 ca khúc, xoay quanh hành trình cảm xúc trong tình yêu - từ những rung động ban đầu, đổ vỡ, đến quá trình chữa lành và trưởng thành. Nữ ca sĩ ví dự án như một "cuốn nhật ký bằng âm nhạc".
Sản phẩm mở màn là MV Em cũng được tự do - một bản ballad giàu tự sự, thể hiện rõ định hướng đặt giọng hát làm trung tâm mà nữ ca sĩ theo đuổi.
Giữa một thị trường nhiều MV tiền tỷ, Nguyễn Kiều Oanh chọn cách ra mắt sản phẩm với chi phí vừa phải. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng khi nghệ sĩ hiểu bản thân đang ở đâu, khán giả của mình thích điều gì thì mới ra mắt được những sản phẩm tốt nhất.
"Tôi nghĩ mình vẫn đang ở những bước đầu của hành trình. Thay vì so sánh với những nghệ sĩ đã thành công, tôi muốn tập trung phát triển bản thân và tìm ra con đường riêng. Tôi tin mỗi nghệ sĩ đều có một hành trình khác nhau, và điều quan trọng là mình đi đúng hướng của mình".
Cô cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc ballad, nơi cô có thể "thăng hoa bằng cảm xúc trong từng câu chữ". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đang ấp ủ một album phòng thu hoàn chỉnh.
