Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Thứ bảy, 06:51 11/04/2026 | Câu chuyện văn hóa

Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh là một trong những giọng ca tiềm năng của âm nhạc Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc linh hoạt.

Bước ngoặt đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của Nguyễn Kiều Oanh khi giành ngôi Á quân cuộc thi Ngôi sao Phương Nam 2015. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với Top 2 Người hát tình ca 2016 và Á quân Be A Star 2017. Năm 2018, Kiều Oanh cũng là một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Giọng hát Việt.

Ngoài ra, Nguyễn Kiều Oanh cũng là học trò của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương . Nữ ca sĩ biết ơn người thầy của mình vì luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ trong hành trình làm nghề.

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh.

Những năm qua, nữ ca sĩ vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ. Đáng chú ý, Nguyễn Kiều Oanh hiện là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc. Mỗi đêm diễn của cô đều duy trì sức hút ổn định, thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy vé”.

Dù tên tuổi chưa thực sự nổi bật nhưng cô may mắn có được một lượng khán giả yêu mến nhất định. Với nữ ca sĩ, đây là một điều may mắn có được trong hành trình làm nghề.

"Từ những buổi hát giao lưu miễn phí, tôi có được những khán giả yêu quý mình, luôn ủng hộ mình trong các cuộc thi ca hát lẫn khi đứng trên sân khấu phòng trà", nữ ca sĩ nói.

Ca khúc "Em cũng được tự do" - Nguyễn Kiều Oanh

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh vừa giới thiệu EP đầu tay mang tên Lạc. EP gồm 5 ca khúc, xoay quanh hành trình cảm xúc trong tình yêu - từ những rung động ban đầu, đổ vỡ, đến quá trình chữa lành và trưởng thành. Nữ ca sĩ ví dự án như một "cuốn nhật ký bằng âm nhạc".

Sản phẩm mở màn là MV Em cũng được tự do - một bản ballad giàu tự sự, thể hiện rõ định hướng đặt giọng hát làm trung tâm mà nữ ca sĩ theo đuổi.

Giữa một thị trường nhiều MV tiền tỷ, Nguyễn Kiều Oanh chọn cách ra mắt sản phẩm với chi phí vừa phải. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng khi nghệ sĩ hiểu bản thân đang ở đâu, khán giả của mình thích điều gì thì mới ra mắt được những sản phẩm tốt nhất.

"Tôi nghĩ mình vẫn đang ở những bước đầu của hành trình. Thay vì so sánh với những nghệ sĩ đã thành công, tôi muốn tập trung phát triển bản thân và tìm ra con đường riêng. Tôi tin mỗi nghệ sĩ đều có một hành trình khác nhau, và điều quan trọng là mình đi đúng hướng của mình".

Cô cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc ballad, nơi cô có thể "thăng hoa bằng cảm xúc trong từng câu chữ". Đồng thời, nữ ca sĩ cũng đang ấp ủ một album phòng thu hoàn chỉnh.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top