Thành bế tắc khi mẹ chỉ còn sống được hơn 3 ngày
GĐXH - Thành lâm vào tình cảnh bế tắc khi số ngày còn sống của mẹ chỉ còn hơn 3 ngày, trong khi đó Linh Chi cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Đồng hồ đếm ngược", khi Thành nhận lời giao kèo với Thần Chết là thời điểm mà cuộc sống của Thành đang rơi xuống đáy vực. Bản hợp đồng này quy định rằng mỗi nhiệm vụ Thành thực hiện thành công thì thời gian sống của anh sẽ được chuyển sang cho mẹ. Vì chẳng còn thiết tha sống và muốn cứu mẹ nên Thành đồng ý ngay lập tức.
Nhưng thời gian thay đổi, nhiều thứ đã đến với Thành sau bản giao kèo ấy và khiến anh muốn thay đổi hợp đồng với Thần Chết. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt khi Thần Chết có vẻ tức giận, cho rằng cuối cùng Thành vẫn chỉ là kẻ ham sống sợ chết và bây giờ, ông ta sẽ lấy lại toàn bộ số tuổi đã được chuyển giao, đưa mọi thứ về với xuất phát ban đầu.
Số thời gian mẹ Thành còn sống chỉ còn hơn 3 ngày. Thành hoảng loạn vì không biết phải làm gì.
Thành cảm thấy bất lực khi cuộc sống của mẹ ngày càng ngắn ngủi.
Trong khi đó, Thành bắt đầu có quá nhiều những điều tiếc nuối và một trong số đấy chính là Linh Chi. Sau thời gian bên nhau, đồng hành qua nhiều nhiệm vụ, Thành dần có tình cảm với Linh Chi. Tuy nhiên, anh không dám để mối quan hệ tiến xa vì anh biết thời gian sống của mình chẳng còn bao lâu nữa. Vì thế, Thành giữ kín tình cảm của mình trong lòng, không thổ lộ.
Nhưng Coddy biết những tình cảm ấy nên đã từng dàn cảnh để Linh Chi có thể nghe được những tâm sự của Thành và cô biết tình cảm của mình dành cho Thành là không đơn phương. Vì thế, khi Thành cố đẩy Linh Chi ra xa, cô đã từ chối nghe lời anh.
Linh Chi nói với Thành: "Giờ anh có đuổi đi em cũng không đi vì em biết rồi. Em biết không phải là anh không quan tâm đến em đâu".
Ở diễn biến khác trong tập phim, chân của Linh Chi bị thương và khi Thành mang đồ đến cho cô, anh chạy tìm tất cả các tầng không thấy cô đâu. Thành rất lo lắng, anh gọi điện thoại cho Linh Chi nhưng rất lâu cô mới nghe máy và khi điện thoại reo, anh cũng phải đợi rất lâu mới nghe thấy giọng cô ở đầu dây bên kia. Việc không tìm thấy Linh Chi, không biết cô ở đâu khiến sự lo lắng trong Thành tăng cao.
Linh Chi cuối cùng cũng nói chuyện với anh, những gì cô nói càng khiến Thành thêm hoang mang. Linh Chi nói với Thành rằng cô đang ở nơi mà anh không thể đến được.
Tập 19 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 9/4 trên VTV3.
