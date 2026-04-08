Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Thứ tư, 18:05 08/04/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Tâm Tít - Hotgirl đời đầu của Hà Thành nay đã 37 tuổi nhưng vẫn giữ được sắc vóc "cực phẩm", cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tâm Tít tên thật Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, thanh tú, nụ cười rạng rỡ, Tâm Tít được rất nhiều người yêu mến.

Trong giai đoạn những năm 2000 – 2010, Tâm Tít là cái tên “phủ sóng” khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ. Không chỉ nổi bật trong vai trò hot girl, Tâm Tít còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và MC, tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ đa năng đầy tiềm năng.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2015, Tâm Tít lên xe hoa, về chung một nhà với thiếu gia Chu Ngọc Thành. Chồng Tâm Tít là một doanh nhân, gia thế giàu có. Theo dõi trang cá nhân của Tâm Tít, nhiều người ngưỡng mộ vì người đẹp được ông xã hết mực yêu chiều. Sau nhiều năm hẹn hò cho tới kết hôn, cả hai vẫn mặn nồng, thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau.

Ông xã của Tâm Tít cũng rất chịu chi khi thường xuyên đưa vợ đi du lịch, tận hưởng những dịch vụ cao cấp, sang chảnh hay tặng cho cô những món quà đắt tiền. Vào những dịp đặc biệt, vợ chồng hot girl Hà Thành thường tổ chức kỷ niệm ở không gian lãng mạn.

Từ khi kết hôn, Tâm Tít lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Dẫu vậy, Tâm Tít vẫn luôn khiến fan ngỡ ngàng trước nhan sắc và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Trải qua 2 lần sinh nở nhưng dường như cơ thể của Tâm Tít vẫn không có nhiều thay đổi. Thậm chí, fan còn nhận xét cô ngày càng đẹp lên. Tuổi U40, cô không bị tăng cân mà còn giữ được dáng nuột nà.

Hotgirl Tâm Tít thường xuyên chia sẻ ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Vẻ ngoài lẫn phong cách của Tâm Tít ngày càng thay đổi so với trước. Người đẹp thường xuyên đăng tải ảnh "khoe khéo" hình thể "nóng bỏng", nhan sắc thăng hạng, nhận "mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Cách đây một năm, Tâm Tít đã khiến cộng đồng mạng "chao đảo" khi đăng tải những bức ảnh bikini gợi cảm. Ở tuổi U40, cô được người hâm mộ yêu mến nhận xét là có thân hình "cực phẩm".

Có một vóc dáng vạn người mê như vậy, Tâm Tít phải kỷ luật từ việc ăn uống. Tâm Tít chia sẻ bí quyết là không ăn nhiều tinh bột. Bởi, tinh bột chứa lượng lớn calo và đường.

Ngoài ăn uống khoa học, Tâm Tít còn chịu khó tập luyện để giữ gìn sắc vóc. Phong cách thời trang của Tâm Tít cũng gây chú ý bởi những trang phục thời trang, gợi cảm.

Thời gian qua, cô tập trung thời gian cho người thân, bên cạnh đó thử sức với kinh doanh. Trong những hình ảnh đời thường mà Tâm Tít chia sẻ lên mạng xã hội, không chỉ nhiều dân mạng mà kể cả những hot girl, người đẹp nổi tiếng cũng nhiều lần phải xuýt xoa khen ngợi trước nhan sắc đằm thắm, thần thái kiêu kỳ, sang chảnh của cô.

Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh dễ thương, trong trẻo thì hiện tại, phong cách đã chuyển hướng rõ rệt sang quyến rũ và sang trọng. Cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì nhan sắc "lão hóa ngược".

Rời showbiz đã 10 năm, hiện tại, Tâm Tít được biết đến với cuộc sống sang chảnh và viên mãn bên chồng con.

(Ảnh: Tư liệu, FBNV)

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood của phim "Sex Education" là một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong phim nhưng ngoài đời lại từng có nhiều biến cố.

GĐXH - Huỳnh Anh vừa đăng ảnh hậu trường phim "Bước chân vào đời" khiến khán giả xúc động, đầy tiếc nuối vì cặp đôi Quân - Thương trong phim.

GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Huỳnh Anh tình tứ bên Quỳnh Kool, khán giả nghẹn ngào tiết lộ 'khóc cả đêm qua'

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

GĐXH - Linh nhờ bà Dung hợp tác tham gia dự án cô đang triển khai, đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với gia đình Quân.

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

GĐXH - Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá.

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

GĐXH - Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie (con của cố diễn viên Mai Phương) hiện tại có cuộc sống yên bình ở Mỹ sau 10 năm định cư.

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Thúy Hạnh vi vu châu Âu cùng con gái học ngành thiết kế thời trang

GĐXH - Thúy Hạnh mới đây khoe những hình ảnh đẹp ở châu Âu, theo tiết lộ của cựu siêu mẫu, cô đang đi thăm con gái.

Một Á hậu Việt vừa đón con trai đầu lòng cùng chồng doanh nhân

GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn vừa hạnh phúc thông báo chào đón con trai đầu lòng nặng 3,7kg. Hành trình 'vượt cạn' của nàng hậu luôn có sự đồng hành, chăm sóc sát sao từ ông xã.

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

GĐXH - Vợ chồng son Đình Tú - Ngọc Huyền có cơ hội lần đầu đóng chung trong "Ngược đường ngược nắng" nhưng lại gây nhiều ý kiến trái chiều...

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của diễn viên Thanh Hương

GĐXH - Thanh Hương nổi tiếng với nhiều bộ phim hot trên phim giờ vàng của "vũ trụ" VFC, ở tuổi U40, nữ diễn viên sống kín tiếng trong cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Sau hơn 1 thập kỷ từ cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", cuộc sống của đạo diễn thực hiện dự án này có nhiều thay đổi.

Nữ ca sĩ hát nhạc bolero nức tiếng phòng trà ở tuổi 45 đơn thân nuôi con trai, có tình mới hết lòng yêu chiều

GĐXH - Lệ Quyên ở tuổi 45 có cuộc sống viên mãn, ngoài đắt show phòng trà hay các show diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, cô còn có đời thực hạnh phúc khi nuôi con một mình và hẹn hò cùng bạn trai kém tuổi.

Huỳnh Anh tình tứ bên Quỳnh Kool, khán giả nghẹn ngào tiết lộ 'khóc cả đêm qua'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

