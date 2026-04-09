Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Ngược đường ngược nắng", Mai (Ngọc Huyền) gọi điện nói muốn gặp Trung (Đình Tú) để nói chuyện. Bà Chính (NSƯT Thanh Quý) dặn Trung chỉ việc ăn mặc đẹp để đi gặp Mai còn việc nhà ông Phúc đã có bà lo.

Thấy mẹ chồng có ý ghép Trung - Mai, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) trách ông Trực (Anh Tuấn) và con trai về vụ đụng xe.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, dì Tính (NSƯT Tú Oanh) hỏi Mai có phải đang "lằng nhằng dây điện" với Trung không. Bởi đám thanh niên ngồi ở quán nước của dì Tính nói rằng Trung và Thắng (Trương Hoàng) đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì Mai.

"Dì chọn thằng Thắng, nó thật thà chất phác, chứ cái đứa bóng bẩy, hoa lá cành kia khó tin lắm", dì Tính nói với Mai. Mai khẳng định chưa quan tâm đến chuyện yêu đương, đang tập trung phát triển sự nghiệp.

Trong khi đó, Mai tình cờ gặp bà Chính bị đau chân ở ngoài đường nên nói sẽ đưa cụ về nhà. Cụ Chính nói vừa từ nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) về, khen Mai càng lớn càng xinh.

Tập 7 phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h ngày 9/4 trên VTV1.

