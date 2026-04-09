G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

Thứ năm, 15:50 09/04/2026 | Thế giới showbiz
GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Theo Korea Times, ngôi sao K-pop G-Dragon đang trở thành tâm điểm chú ý và lần này không phải vì âm nhạc, mà vì quy mô thu nhập của anh. Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, G-Dragon đã nhận được hơn 65 tỷ won (khoảng 48 triệu USD) từ công ty quản lý của mình chỉ tính riêng trong năm 2025.

Một báo cáo của Money Today Broadcasting vừa được công bố đã trích dẫn một báo cáo kiểm toán từ Galaxy Corporation cho thấy, khoản tiền mà ngôi sao K-pop này nhận được từ công ty ước tính vượt quá 65 tỷ won. Con số này dựa trên báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 của công ty, trong đó liệt kê khoảng 71,4 tỷ won trong "chi phí hoa hồng" - một hạng mục trong ngành giải trí chủ yếu bao gồm tiền thù lao cho nghệ sĩ, ngoài các chi phí như phí pháp lý và quảng bá.

Phân tích ngành cho thấy rằng, sau khi loại trừ các chi phí bổ sung đó, riêng phần của G-Dragon có thể đạt ít nhất khoảng 65 tỷ won. Công ty quản lý của ngôi sao này cho biết: "Một số chi phí thuê ngoài từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của G-Dragon năm ngoái cũng được tính vào hạng mục chi phí hoa hồng".

G-Dragon là cứu cánh của Galaxy Corporation.

Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh chỉ một mình G-Dragon cứu công ty từ thua lỗ nặng nề sang lãi đậm. Công ty ghi nhận các hoạt động toàn cầu của G-Dragon là nguyên nhân cho sự chuyển mình mạnh mẽ này. Họ gọi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh là “trọng tâm của sự tăng trưởng bùng nổ".

Thủ lĩnh của BIGBANG đã trở lại hoạt động solo quy mô lớn vào năm ngoái với album đầy đủ thứ ba "Übermensch", tiếp theo là chuyến lưu diễn toàn cầu trải dài 17 thành phố và 39 buổi biểu diễn, thu hút khoảng 825.000 người tham dự trên toàn thế giới. 

