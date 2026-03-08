Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh trước khi công khai bạn trai quân nhân đã có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai GĐXH - Hòa Minzy vừa công khai bạn trai là quân nhân Văn Cương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái hài hước khiến fan chú ý.

Hòa Minzy - nữ ca sĩ quê Bắc Ninh mới đây đã công khai bạn trai quân nhân của mình. Cô có bài viết xúc động để nói về câu chuyện tình yêu của mình: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống. Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào.

Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết fans của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người.

Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc.

Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hòa Minzy khoe những khoảnh khắc đẹp và bình dị của bạn trai bên gia đình.

Với dòng thông báo chân thành, Hòa Minzy đã gây bão mạng xã hội với lượt lương tác khủng. Trước khi có dòng thông báo này, nữ ca sĩ đã là một ngôi sao hạng A đắt show trong làng giải trí và nhận được yêu mến từ người hâm mộ.

Hòa Minzy tuổi ngoài 30 có sự nghiệp vững chắc

Trong lễ trao giải Mai Vàng 2025, Hòa Minzy gây chú ý khi bày tỏ niềm vui trong khoảnh khắc nhận cúp, đồng thời nhắc đến gia đình như chỗ dựa đặc biệt. Cô cũng mời bố mẹ lên sân khấu chung vui hạnh phúc cùng mình. Ngoài giải này, Hòa Minzy còn gặt hái thêm 2 giải là "MV của năm" (Bắc bling) và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025.

Hòa Minzy hân hoan chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ khi nhận "mưa" giải thưởng.

Năm 2025 có thể nói là một năm rực rỡ của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh khi cô có sản phẩm âm nhạc ấn tượng là MV "Bắc Bling". Hòa Minzy đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi đầu tư một MV hoành tráng mang tên "Bắc Bling". Hiện tại sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh có nhiều ngày lọt top 1 trending và có lượng view khủng (288 triệu views).

MV có kinh phí nhiều tỉ đồng, là bức tranh tôn vinh văn hóa muôn màu với tranh Đông Hồ, hội kéo co, hội Lim, làng nghề gốm, hình ảnh chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh...

Trước khi có MV "Bắc Bling", Hòa Minzy đã có MV thành công như "Thị Mầu", MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Nữ ca sĩ lồng ghép khéo léo những tinh hoa văn hóa của dân tộc như nghệ thuật chèo, ca Huế. Sự dụng tâm trong từng chi tiết của các MV do Hòa Minzy thực hiện đều được khán giả đón nhận.

MV "Thị Mầu".

MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp".

Để có được những thành công lớn như hiện tại là cả một quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi của nữ ca sĩ 30 tuổi. Trước khi nổi tiếng, Hòa Minzy sinh ra và lớn lên tại vùng quê dân ca quan họ Bắc Ninh, trong nhà không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên với niềm đam mê ca hát và yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô đã cố gắng không ngừng để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Từ những năm học lớp 11, cô đã xin bố mẹ lên Hà Nội, tự kiếm sống và học thanh nhạc. Hòa Minzy đã kiếm được tiền nhờ việc đi hát tại các phòng trà, quán cà phê.

Không chỉ thể hiện tài năng trong âm nhạc, cô còn được khán giả yêu mến bởi sự hài hước, nhí nhảnh và lạc quan qua những chương trình, talkshow mà cô tham dự. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng đã từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC,….

Hòa Minzy được xem là nữ ca sĩ đắt show hiện tại ở làng nhạc trẻ.

Năm 2014, vượt mặt nhiều thí sinh tại chương trình Học viện ngôi sao, Hòa Minzy đã xuất sắc đoạt giải quán quân của chương trình. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi, cô đã nhận được sự yêu thương và ủng hộ của đông đảo khán giả.

Hòa Minzy - nữ ca sĩ đại gia của làng nhạc Việt

Hòa Minzy có một sự nghiệp vững vàng là thế nhưng cô không may mắn trong đường tình duyên. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh có 3 mối tình nhưng hiện tại vẫn chưa mặc áo cô dâu. Mối tình gây chú ý với khán giả nhất của Hòa Minzy là với thiếu gia miền Tây (tên Minh Hải).

Hòa Minzy và con trai (tên ở nhà là bé Bo).

Tuy nhiên, sau 5 năm hẹn hò, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Trong những dòng chia sẻ rất dài trên mạng xã hội, Hòa Minzy đã khiến netizen xót xa khi viết: "Về phương diện pháp lý thì Hòa và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay".

Kể từ đó, cô miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và được Tổ nghề "đãi" vì bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của cô ra mắt đều được khán giả yêu thương. Chính điều đó đã giúp Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ đắt show nhất nhì trong làng nhạc trẻ. Nhờ lao động chăm chỉ nên cuộc sống của Hòa Minzy "đổi đời" lên trông thấy. Cũng như nhiều sao Việt nổi tiếng khác, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh chú trọng đầu tư bất động sản. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác tại Hà Nội, TP.HCM. Hòa Minzy từng giao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, TP.HCM trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, Hòa Minzy còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng và là nơi để kinh doanh riêng.

Hòa Minzy có cuộc sống giàu sang ở tuổi 30.

Không chỉ bất động sản, Hòa Minzy còn có sở thích xe sang. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc ngồi trên chiếc xế hộp màu hồng, trông vô cùng sang trọng. Được biết, xế hộp nữ ca sĩ đang sở hữu là mẫu xe Mercedes-Benz S450 giá khoảng 5 tỷ đồng. Trước đó, Hòa Minzy cũng từng tậu xế hộp có giá tương tự.

Ngoài nhà và xe, Hòa Minzy cũng là một tín đồ hàng hiệu. Nói về sở thích dùng đồ hàng hiệu, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôn trọng giá trị bản thân thì dành cho bản thân những cái mình thích và mình xứng đáng. Còn mắc hay rẻ cũng chỉ để đeo thôi".

Độ giàu có của giọng ca "Bắc Bling" còn thể hiện ở việc, cô mạnh tay chi tiền thưởng Tết 400 triệu đồng cho quản lý khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng là người chăm chỉ làm từ thiện những năm qua.

Hòa Minzy không chỉ lo cho bản thân mình có một cuộc sống tốt. Cô còn chịu khó chăm chút cho bố mẹ của mình. Hết xây nhà ở Bắc Ninh cho bố mẹ, Hòa Minzy còn tặng bố mẹ những món đồ xa xỉ. Tất cả những món quà ấy chính là tấm lòng thơm thảo từ sự chăm chỉ lao động của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh dành cho đấng sinh thành.



MV gây sốt "Bắc Bling" của Hòa Minzy.