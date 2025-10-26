Mới nhất
Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Chủ nhật, 18:13 26/10/2025 | Giải trí
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Duyên Quỳnh - người đầu tiên hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đang viral đình đám.

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: &quot;Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác&quot;- Ảnh 1.

Duyên Quỳnh

Tại chương trình tuần này, Duyên Quỳnh cùng MC Đại Nghĩa bàn luận về chủ đề: "Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy".

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bản thân tôi từng nhiều lần rơi vào trạng thái lung lay khi đứng trước những ý kiến trái chiều.

Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối, đôi khi nghe người này nói thuyết phục thì tin theo nhưng khi người khác đưa ra quan điểm ngược lại, tôi lại phân vân.

MC Đại Nghĩa nghe vậy lên tiếng: "Việc thay đổi quan điểm không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực. Cách sống gió chiều nào theo chiều nấy ở một mức độ nhất định có thể là sự uyển chuyển cần thiết để hòa hợp với môi trường, đặc biệt trong bối cảnh mỗi người đều có cá tính và quan điểm riêng".

Duyên Quỳnh nói tiếp: "Quyết định theo học Nhạc viện TP.HCM là thời khắc khiến tôi chịu nhiều áp lực. Ba tôi lo lắng con gái mới 17 tuổi, bản tính nhút nhát, khó xoay sở ở thành phố lớn, trong khi mẹ lại ủng hộ hết mình vì đây là tương lai cũng như ước mơ của con.

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: &quot;Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác&quot;- Ảnh 2.

Tôi ở giữa và thật sự lưỡng lự không biết có nên cố gắng theo đuổi hay không.

Cuối cùng, tôi vẫn chọn nghe theo tiếng gọi của đam mê. Tôi cho rằng đó là quyết định lớn đầu đời, buộc mình phải trưởng thành hơn. Nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn vì được tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật nếu không có thể cuộc sống của tôi đã rẽ sang hướng khác".

Từ câu chuyện của Duyên Quỳnh, MC Đại Nghĩa cho rằng: "Chính kiến là điều quan trọng nhất ở những thời điểm quyết định. Ta có thể lắng nghe nhiều người nhưng người đưa ra lựa chọn cuối cùng vẫn phải là chính mình.

Tôi cho rằng, sự cứng nhắc đôi khi là rào cản trong giao tiếp và hợp tác. Trong môi trường làm việc, nơi mỗi cá nhân đều có cái tôi và tiêu chí riêng, nếu ai cũng giữ khư khư quan điểm, tập thể khó đạt được mục tiêu chung.

Vì vậy, sự mềm dẻo trong ứng xử và khả năng dung hòa quan điểm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên bền vững hơn.

Đôi khi nhún nhường không làm mất đi giá trị cá nhân, mà còn giúp mở ra cơ hội học hỏi. Theo tôi, gió chiều nào theo chiều nấy chỉ là cách nhìn vấn đề. Quan trọng là mỗi người chọn nhìn nó theo hướng tích cực để giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Đồng tình quan điểm đó, Duyên Quỳnh thừa nhận: "Bản thân tôi từng quá bảo vệ ý kiến và thành quả của đội nhóm. Người lần đầu làm việc cùng tôi sẽ cảm thấy tôi khá khó gần.

Tuy nhiên, nhờ va chạm công việc và học hỏi từ những người xung quanh, tôi đã thay đổi, biết lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp nhiều ý kiến để đưa ra phương án tối ưu hơn.

Sự linh hoạt giúp tôi trưởng thành và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc".

Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến qua bản hit "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sinh năm 1999 này còn giành được nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019, Á quân cuộc thi Ban nhạc quyền năng 2019, Tỏa sáng sao đôi 2022…

Tùng Ninh
Top