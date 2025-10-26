Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.
Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Duyên Quỳnh - người đầu tiên hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đang viral đình đám.
Tại chương trình tuần này, Duyên Quỳnh cùng MC Đại Nghĩa bàn luận về chủ đề: "Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy".
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Bản thân tôi từng nhiều lần rơi vào trạng thái lung lay khi đứng trước những ý kiến trái chiều.
Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối, đôi khi nghe người này nói thuyết phục thì tin theo nhưng khi người khác đưa ra quan điểm ngược lại, tôi lại phân vân.
MC Đại Nghĩa nghe vậy lên tiếng: "Việc thay đổi quan điểm không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực. Cách sống gió chiều nào theo chiều nấy ở một mức độ nhất định có thể là sự uyển chuyển cần thiết để hòa hợp với môi trường, đặc biệt trong bối cảnh mỗi người đều có cá tính và quan điểm riêng".
Duyên Quỳnh nói tiếp: "Quyết định theo học Nhạc viện TP.HCM là thời khắc khiến tôi chịu nhiều áp lực. Ba tôi lo lắng con gái mới 17 tuổi, bản tính nhút nhát, khó xoay sở ở thành phố lớn, trong khi mẹ lại ủng hộ hết mình vì đây là tương lai cũng như ước mơ của con.
Tôi ở giữa và thật sự lưỡng lự không biết có nên cố gắng theo đuổi hay không.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn nghe theo tiếng gọi của đam mê. Tôi cho rằng đó là quyết định lớn đầu đời, buộc mình phải trưởng thành hơn. Nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn vì được tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật nếu không có thể cuộc sống của tôi đã rẽ sang hướng khác".
Từ câu chuyện của Duyên Quỳnh, MC Đại Nghĩa cho rằng: "Chính kiến là điều quan trọng nhất ở những thời điểm quyết định. Ta có thể lắng nghe nhiều người nhưng người đưa ra lựa chọn cuối cùng vẫn phải là chính mình.
Tôi cho rằng, sự cứng nhắc đôi khi là rào cản trong giao tiếp và hợp tác. Trong môi trường làm việc, nơi mỗi cá nhân đều có cái tôi và tiêu chí riêng, nếu ai cũng giữ khư khư quan điểm, tập thể khó đạt được mục tiêu chung.
Vì vậy, sự mềm dẻo trong ứng xử và khả năng dung hòa quan điểm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên bền vững hơn.
Đôi khi nhún nhường không làm mất đi giá trị cá nhân, mà còn giúp mở ra cơ hội học hỏi. Theo tôi, gió chiều nào theo chiều nấy chỉ là cách nhìn vấn đề. Quan trọng là mỗi người chọn nhìn nó theo hướng tích cực để giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Đồng tình quan điểm đó, Duyên Quỳnh thừa nhận: "Bản thân tôi từng quá bảo vệ ý kiến và thành quả của đội nhóm. Người lần đầu làm việc cùng tôi sẽ cảm thấy tôi khá khó gần.
Tuy nhiên, nhờ va chạm công việc và học hỏi từ những người xung quanh, tôi đã thay đổi, biết lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp nhiều ý kiến để đưa ra phương án tối ưu hơn.
Sự linh hoạt giúp tôi trưởng thành và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc".
Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến qua bản hit "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sinh năm 1999 này còn giành được nhiều thành tích như Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019, Á quân cuộc thi Ban nhạc quyền năng 2019, Tỏa sáng sao đôi 2022…
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bốGiải trí - 2 giờ trước
Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.
MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.
NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đờiGiải trí - 9 giờ trước
Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt HươngThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.
Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quyThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.