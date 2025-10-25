Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hôm 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương (thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải) nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dịp này, những bức hình ấu thơ của hoa hậu được chia sẻ cũng thu hút cả triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, tương tác trên mạng xã hội.

Trên Ngoisao, Đỗ Thị Hà cho biết, hồi bé gia đình cô không có điều kiện nên ít khi chụp hình. Cô chỉ có một số bức ảnh chụp bằng điện thoại, được chị gái chụp và lưu giữ đến nay.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, từ bé, Đỗ Thị Hà có đôi mắt tròn, sống mũi cao, nụ cười sáng.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà tươi xinh từ thời học cấp 3. Ảnh: TPO

Từ thời đi học, nàng hậu đã có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Đôi chân của Đỗ Thị Hà được đánh giá rất cao vì độ dài, nuột nà. Điều này đã chứng minh cô nàng sở hữu vóc dáng khá bắt mắt từ bé.

Đặc biệt, người đẹp sinh năm 2001 thích làm điệu cho mái tóc đen dài. Đỗ Thị Hà nói cô rất thích mái tóc đen dài truyền thống. Cô luôn chăm chút cho mái tóc thẳng suôn mượt và dự định sẽ luôn gắn bó dài lâu với kiểu tóc đậm chất con gái Việt.

Những bức ảnh thời đi học của Đỗ Thị Hà nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội: "Xinh từ nhỏ"; "Bạn này đúng là hoa hậu, từ khi còn học sinh đã có thần thái rất khác biệt"; "Thích nụ cười và mái tóc của Hà"; "Mong sau này cũng sinh được bé gái xinh đẹp như Hà"... một số bình luận của người hâm mộ.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc.

Không chỉ xinh đẹp, Đỗ Thị Hà có nền tảng học tập tốt từ thời phổ thông. Cô từng là học sinh lớp chọn A1 của trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa). Người đẹp cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh của trường. Sau đó, cô thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lớp của Đỗ Thị Hà thuộc Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao & POHE.

Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Những hình ảnh ngày nhỏ mộc mạc, đáng yêu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà:

Nguồn ảnh: Ngoisao, Tiền Phong.

Lý do đám cưới Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua bởi sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, cảm xúc và giá trị truyền thống.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ cưới cổ tích cùng chồng doanh nhân giữa trời mưa bão GĐXH - Chiều tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Quảng Trị, khép lại hành trình yêu kín tiếng gần hai năm của cặp đôi. Mặc dù mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, hôn lễ vẫn diễn ra dưới mái vòm rộng 2.300m2.

Tiệc cưới xa hoa của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Quảng Trị với không gian lộng lẫy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng nylon bị gió giật, xé rách trong mưa lớn.



