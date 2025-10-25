Giọng ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ quá khứ

Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng' GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.

Trong tập "24h nói thật" phát sóng mới nhất, MC Đại Nghĩa cùng khách mời là ca sĩ Duyên Quỳnh cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề "Kiểu người không có chính kiến - Gió chiều nào theo chiều đấy".

Tại chương trình, ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ bản thân từng nhiều lần rơi vào trạng thái “lung lay” khi đứng trước những ý kiến trái chiều. Cô thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến mình dễ bị chi phối, đôi khi nghe người này nói thuyết phục thì tin theo, nhưng khi người khác đưa ra quan điểm ngược lại, cô lại phân vân.

MC Đại Nghĩa cho rằng việc thay đổi quan điểm không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực. Theo nam MC, cách sống “gió chiều nào theo chiều nấy” ở một mức độ nhất định có thể là sự uyển chuyển cần thiết để hòa hợp với môi trường, đặc biệt trong bối cảnh mỗi người đều có cá tính và quan điểm riêng.

Ca sĩ Duyên Quỳnh tâm sự với MC Đại Nghĩa chuyện cô từng bị ba phản đối học Nhạc viện, thấy may mắn vì đã chọn theo đam mê.

Kể lại câu chuyện khi quyết định theo học Nhạc viện TP.HCM, giọng ca “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” cho biết đó là thời khắc khiến cô chịu nhiều áp lực. Ba cô lo lắng con gái mới 17 tuổi, bản tính nhút nhát, khó xoay sở ở thành phố lớn, trong khi mẹ lại ủng hộ hết mình vì đây là tương lai cũng như ước mơ của con. “Tôi ở giữa và thật sự lưỡng lự không biết có nên cố gắng theo đuổi hay không”, cô nhớ lại.

Cuối cùng, Duyên Quỳnh vẫn chọn nghe theo tiếng gọi của đam mê. Cô cho rằng đó là quyết định lớn đầu đời, buộc mình phải trưởng thành hơn. Nhìn lại, nữ ca sĩ cảm thấy may mắn vì được tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, nếu không có thể cuộc sống của cô đã rẽ sang hướng khác.

"Sau khi tốt nghiệp năm 2015, ban đầu, tôi tham gia nhóm hợp xướng tại nhạc viện, sau đó nhập nhóm bè Cadillac. Khi có đủ kinh nghiệm, tôi mạnh dạn xây dựng một nhóm bè riêng cho mình mang tên là Trio. Có giai đoạn, tôi nghĩ đến việc bỏ nghề vì không đảm bảo kinh tế và nhận ra giọng hát còn nhiều thiếu sót. Tôi không có chất giọng đặc biệt, xuất phát điểm là quãng hẹp, không rung được.

Thời gian đầu, tôi loay hoay và vất vả trong việc định hình cách hát. Có thể Tổ nghề thương nên cho tôi gặp được quý nhân, tư vấn đường hướng. Tôi nghĩ khi kinh tế bị giới hạn thì cách duy nhất để phát triển chính là chăm chỉ hoạt động và bền bỉ khắc phục, hoàn thiện năng lực bản thân", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh.

Từ câu chuyện của Duyên Quỳnh, MC Đại Nghĩa cho rằng chính kiến là điều quan trọng nhất ở những thời điểm quyết định. “Ta có thể lắng nghe nhiều người, nhưng người đưa ra lựa chọn cuối cùng vẫn phải là chính mình”, anh nhấn mạnh.

Nam MC cũng mở rộng góc nhìn, cho rằng sự cứng nhắc đôi khi là rào cản trong giao tiếp và hợp tác. Trong môi trường làm việc, nơi mỗi cá nhân đều có cái tôi và tiêu chí riêng, nếu ai cũng giữ khư khư quan điểm, tập thể khó đạt được mục tiêu chung. Vì vậy, sự mềm dẻo trong ứng xử và khả năng dung hòa quan điểm sẽ giúp các mối quan hệ trở nên bền vững hơn.

Đồng tình quan điểm đó, Duyên Quỳnh thừa nhận bản thân từng quá bảo vệ ý kiến và thành quả của đội nhóm. Người lần đầu làm việc cùng cô thường cảm thấy nữ ca sĩ khá khó gần. Tuy nhiên, nhờ va chạm công việc và học hỏi từ những người xung quanh, cô đã thay đổi, biết lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp nhiều ý kiến để đưa ra phương án tối ưu hơn. Duyên Quỳnh bộc bạch: “Sự linh hoạt giúp tôi trưởng thành và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc”.

Khép lại buổi trò chuyện, MC Đại Nghĩa cho rằng đôi khi nhún nhường không làm mất đi giá trị cá nhân, mà còn giúp mở ra cơ hội học hỏi. Theo anh, “gió chiều nào theo chiều nấy” chỉ là cách nhìn vấn đề. Quan trọng là mỗi người chọn nhìn nó theo hướng tích cực để giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến qua bản hit “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” do Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sinh năm 1999 này còn giành được nhiều thành tích như: Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019, Á quân cuộc thi Ban nhạc quyền năng 2019, Tỏa sáng sao đôi 2022… Hiện tại, nữ ca sĩ định hướng nghệ sĩ đa năng, sẽ nghiêng về hát những sáng tác có chủ đề tình yêu quê hương đất nước, gia đình, cuộc sống, thiên nhiên.



