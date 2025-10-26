NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời
Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.
3 lần phẫu thuật gan, biết ơn bà xã là điểm tựa
Những năm qua, NSƯT Bảo Quốc đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè, kết hợp thực hiện các hoạt động thiện nguyện.
Nghệ sĩ đã trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh xơ gan, trong đó có một lần nghiêm trọng phải cắt đi nửa lá gan. Ông hiện đều đặn kiểm tra sức khỏe định kỳ với sự theo dõi của các bác sĩ và chăm sóc gia đình.
“Bệnh tôi nặng lắm tốt được lúc nào mừng lúc ấy. Lần thăm khám gần nhất, bác sĩ bảo sức khỏe ổn định như thế vui lắm rồi”, ông kể với VietNamNet .
Trải qua biến cố sức khỏe, Bảo Quốc giữ vững tinh thần lạc quan. Hiện ông duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, uống thuốc hàng ngày.
Mỗi sáng, nghệ sĩ duy trì thói quen tập thể dục 1 tiếng, chăm sóc vườn nhà. Ông cũng thắp nhang, tụng kinh Phật mỗi sáng, cảm nhận sự an yên trong tâm hồn.
Bên cạnh Bảo Quốc luôn có bà xã Thu Thủy - người ông hay gọi vui là “y tá”. Vốn hiểu rõ sức khỏe của chồng, bà chăm sóc tỉ mỉ chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, động viên nam nghệ sĩ luôn giữ tinh thần tích cực.
Yêu nhau từ năm 1968, vợ chồng Bảo Quốc khi ấy chưa tròn 20 tuổi. Họ vấp phải sự phản đối từ gia đình vợ vì quan niệm nghệ sĩ 'xướng ca vô loài'. Tuy nhiên, cả hai kiên trì bảo vệ tình yêu và quyết định tiến tới hôn nhân.
Bà Thu Thủy trở thành hậu phương vững chắc để chồng cống hiến nghệ thuật. Trong khi đó, Bảo Quốc vẫn giữ sự chung thủy và trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột gia đình.
Nam nghệ sĩ thầm biết ơn bạn đời đã luôn bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Chính bà cũng là người khéo kết nối các thành viên trong gia đình khi sống nơi xứ người.
Bên nhau gần 60 năm, vợ chồng Bảo Quốc vẫn giữ tình cảm mặn nồng như thời trẻ. Cả hai chăm sóc, quan tâm đối phương từ điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hay lúc ốm đau, bệnh tật.
Khi các con cháu dần khôn lớn, họ ưu tiên dành nhiều thời gian cho nhau. Mỗi ngày, đôi vợ chồng già duy trì thói quen dậy sớm, làm việc nhà và chở nhau đi công viên, mua sắm...
Những chuyến về quê hương, Bảo Quốc và bà xã chung tay các hoạt động thiện nguyện. Ông có các hoạt động ở chùa và trường học, góp sức giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
Vợ thay mặt Bảo Quốc thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong âm thầm, lặng lẽ. Bà hay gửi tặng tiền, quà để giúp đỡ các đồng nghiệp của chồng ở lĩnh vực sân khấu .
“Chính bà xã luôn âm thầm hỗ trợ phần nào cho các đồng nghiệp lúc khó khăn. Tôi quý nhất là bà ấy không cần đề tên hay phô trương. Điều đó khiến tôi luôn trân trọng người bạn đời", nam nghệ sĩ kể.
Ngày lễ Tết, dịp kỷ niệm, Bảo Quốc thường giữ thói quen tổ chức các buổi tiệc nhỏ, mời thêm bạn bè, người thân để chia sẻ niềm vui.
Với ông, tuổi này còn sức khỏe, gia đình êm ấm, con cháu trưởng thành, thành đạt là đủ hạnh phúc.
Xem cải lương là ‘máu thịt’ và tâm nguyện cuối đời
Vì lý do sức khỏe, Bảo Quốc dần vắng bóng sàn diễn vài năm gần đây.
Nghệ sĩ quan niệm sân khấu là “thánh đường”, còn khán giả là “ân nhân”. Do đó, ông sợ mình sẽ phụ lòng mọi người nếu không làm tròn bổn phận người nghệ sĩ khi xuất hiện.
Bảo Quốc vui vì trong gia tộc ngoài mình còn có các thế hệ sau tiếp nối như: Con gái - Hồng Loan - và các cháu: NSƯT Hữu Châu, Gia Bảo, Hà Linh… Ít xuất hiện trên sân khấu, ông vẫn giữ thói quen ca cải lương mỗi ngày ở nhà.
Dù hài kịch cho Bảo Quốc sự nổi tiếng, kiếm được tiền nhưng ông tâm niệm cải lương mới là máu thịt. Thời hoàng kim, nghệ sĩ ghi dấu ấn qua loạt vai diễn như: Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh , Y "xì ke" trong Bóng tối và ánh sáng , hay Nhan Tấn trong Nỏ thần ...
Nghệ sĩ đôi lúc chạnh lòng khi loại hình này xuống dốc và đau đáu ước mơ được truyền nghề cho thế hệ sau.
Ở nhà, ông vẫn dành sự dõi theo các chương trình Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc ... Bảo Quốc quý mến các người trẻ tham gia cuộc thi bởi với ông giữa thời buổi hiện đại để học ca và đi thi là cả vấn đề.
Tâm nguyện lớn nhất lúc này của nghệ sĩ là nỗi đau đáu làm sao nghệ thuật cải lương phát triển. Ông mong cải lương được sáng đèn hàng tuần, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả.
"Tôi mừng khi thấy các cháu trẻ nỗ lực duy trì chương trình cải lương. Nhưng điều quan trọng nhất là khán giả phải yêu thương, tiếp tục ủng hộ, có người xem thì cải lương mới sống lại", ông nêu tâm tư.
Nghệ sĩ ủng hộ sự phá cách, đổi mới trong cải lương. Ông đánh giá cao một số dự án của NSND Bạch Tuyết trong việc kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại cùng các nghệ sĩ gen Z.
Đây cũng là cách hiệu quả để bắt nhịp với giới trẻ, đưa họ trở về với những cái xưa cũ của thế hệ trước, từ đó giúp cải lương trường tồn.
Bảo Quốc sinh năm 1949, lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương. Cha ông là nghệ sĩ Năm Nghĩa, mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ - còn gọi là "bầu Thơ" của đoàn cải lương Thanh Minh - một trong những đoàn hát nổi tiếng nhất phía Nam. Sau này, nghệ sĩ thành danh trên sân khấu tấu hài và trở thành gương mặt ăn khách trong làng giải trí. Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1991.
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bốGiải trí - 2 giờ trước
Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"Giải trí - 5 giờ trước
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.
Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.
MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt HươngThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.
Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quyThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.