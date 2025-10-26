Mới nhất
NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời

Chủ nhật, 14:00 26/10/2025 | Giải trí
Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.

3 lần phẫu thuật gan, biết ơn bà xã là điểm tựa

Những năm qua, NSƯT Bảo Quốc đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè, kết hợp thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 1.

NSƯT Bảo Quốc.

Nghệ sĩ đã trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh xơ gan, trong đó có một lần nghiêm trọng phải cắt đi nửa lá gan. Ông hiện đều đặn kiểm tra sức khỏe định kỳ với sự theo dõi của các bác sĩ và chăm sóc gia đình.

“Bệnh tôi nặng lắm tốt được lúc nào mừng lúc ấy. Lần thăm khám gần nhất, bác sĩ bảo sức khỏe ổn định như thế vui lắm rồi”, ông kể với VietNamNet .

Trải qua biến cố sức khỏe, Bảo Quốc giữ vững tinh thần lạc quan. Hiện ông duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, uống thuốc hàng ngày.

Mỗi sáng, nghệ sĩ duy trì thói quen tập thể dục 1 tiếng, chăm sóc vườn nhà. Ông cũng thắp nhang, tụng kinh Phật mỗi sáng, cảm nhận sự an yên trong tâm hồn.

Bên cạnh Bảo Quốc luôn có bà xã Thu Thủy - người ông hay gọi vui là “y tá”. Vốn hiểu rõ sức khỏe của chồng, bà chăm sóc tỉ mỉ chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, động viên nam nghệ sĩ luôn giữ tinh thần tích cực.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 2.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và bà xã Thu Thủy có hôn nhân gắn bó gần 60 năm.

Yêu nhau từ năm 1968, vợ chồng Bảo Quốc khi ấy chưa tròn 20 tuổi. Họ vấp phải sự phản đối từ gia đình vợ vì quan niệm nghệ sĩ 'xướng ca vô loài'. Tuy nhiên, cả hai kiên trì bảo vệ tình yêu và quyết định tiến tới hôn nhân.

Bà Thu Thủy trở thành hậu phương vững chắc để chồng cống hiến nghệ thuật. Trong khi đó, Bảo Quốc vẫn giữ sự chung thủy và trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột gia đình.

Nam nghệ sĩ thầm biết ơn bạn đời đã luôn bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Chính bà cũng là người khéo kết nối các thành viên trong gia đình khi sống nơi xứ người.

Bên nhau gần 60 năm, vợ chồng Bảo Quốc vẫn giữ tình cảm mặn nồng như thời trẻ. Cả hai chăm sóc, quan tâm đối phương từ điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hay lúc ốm đau, bệnh tật.

Khi các con cháu dần khôn lớn, họ ưu tiên dành nhiều thời gian cho nhau. Mỗi ngày, đôi vợ chồng già duy trì thói quen dậy sớm, làm việc nhà và chở nhau đi công viên, mua sắm...

Những chuyến về quê hương, Bảo Quốc và bà xã chung tay các hoạt động thiện nguyện. Ông có các hoạt động ở chùa và trường học, góp sức giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 4.

Bảo Quốc nể phục, trân quý vợ vì tấm lòng của bà với mọi người.

Vợ thay mặt Bảo Quốc thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong âm thầm, lặng lẽ. Bà hay gửi tặng tiền, quà để giúp đỡ các đồng nghiệp của chồng ở lĩnh vực sân khấu .

“Chính bà xã luôn âm thầm hỗ trợ phần nào cho các đồng nghiệp lúc khó khăn. Tôi quý nhất là bà ấy không cần đề tên hay phô trương. Điều đó khiến tôi luôn trân trọng người bạn đời", nam nghệ sĩ kể.

Ngày lễ Tết, dịp kỷ niệm, Bảo Quốc thường giữ thói quen tổ chức các buổi tiệc nhỏ, mời thêm bạn bè, người thân để chia sẻ niềm vui.

Với ông, tuổi này còn sức khỏe, gia đình êm ấm, con cháu trưởng thành, thành đạt là đủ hạnh phúc.

Xem cải lương là ‘máu thịt’ và tâm nguyện cuối đời

Vì lý do sức khỏe, Bảo Quốc dần vắng bóng sàn diễn vài năm gần đây.

Nghệ sĩ quan niệm sân khấu là “thánh đường”, còn khán giả là “ân nhân”. Do đó, ông sợ mình sẽ phụ lòng mọi người nếu không làm tròn bổn phận người nghệ sĩ khi xuất hiện.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 5.

Tuổi 76, nghệ sĩ giữ vẻ hồng hào, tươi tắn sau bạo bệnh.

Bảo Quốc vui vì trong gia tộc ngoài mình còn có các thế hệ sau tiếp nối như: Con gái - Hồng Loan - và các cháu: NSƯT Hữu Châu, Gia Bảo, Hà Linh… Ít xuất hiện trên sân khấu, ông vẫn giữ thói quen ca cải lương mỗi ngày ở nhà.

Dù hài kịch cho Bảo Quốc sự nổi tiếng, kiếm được tiền nhưng ông tâm niệm cải lương mới là máu thịt. Thời hoàng kim, nghệ sĩ ghi dấu ấn qua loạt vai diễn như: Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh , Y "xì ke" trong Bóng tối và ánh sáng , hay Nhan Tấn trong Nỏ thần ...

Nghệ sĩ đôi lúc chạnh lòng khi loại hình này xuống dốc và đau đáu ước mơ được truyền nghề cho thế hệ sau.

Ở nhà, ông vẫn dành sự dõi theo các chương trình Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc ... Bảo Quốc quý mến các người trẻ tham gia cuộc thi bởi với ông giữa thời buổi hiện đại để học ca và đi thi là cả vấn đề.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 6.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời - Ảnh 7.

Ông có cuộc sống sung túc, an vui bên vợ và con cháu tuổi già.

Tâm nguyện lớn nhất lúc này của nghệ sĩ là nỗi đau đáu làm sao nghệ thuật cải lương phát triển. Ông mong cải lương được sáng đèn hàng tuần, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với khán giả.

"Tôi mừng khi thấy các cháu trẻ nỗ lực duy trì chương trình cải lương. Nhưng điều quan trọng nhất là khán giả phải yêu thương, tiếp tục ủng hộ, có người xem thì cải lương mới sống lại", ông nêu tâm tư.

Nghệ sĩ ủng hộ sự phá cách, đổi mới trong cải lương. Ông đánh giá cao một số dự án của NSND Bạch Tuyết trong việc kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại cùng các nghệ sĩ gen Z.

Đây cũng là cách hiệu quả để bắt nhịp với giới trẻ, đưa họ trở về với những cái xưa cũ của thế hệ trước, từ đó giúp cải lương trường tồn.

Bảo Quốc sinh năm 1949, lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương. Cha ông là nghệ sĩ Năm Nghĩa, mẹ là bà Nguyễn Thị Thơ - còn gọi là "bầu Thơ" của đoàn cải lương Thanh Minh - một trong những đoàn hát nổi tiếng nhất phía Nam. Sau này, nghệ sĩ thành danh trên sân khấu tấu hài và trở thành gương mặt ăn khách trong làng giải trí. Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1991.

Tuấn Chiêu
