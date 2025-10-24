Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Trong tập 15 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Bách trở về Việt Nam và sẽ rời đi trong thời gian ngắn. Trong cuộc nói chuyện với Bách, Ngân đã hỏi có khi nào Bách nói với Tú rằng "đừng quan tâm nhau nữa" hay không? Bách nhíu mày rồi cho biết 6-7 năm trước anh có nói với Tú hãy giữ khoảng cách mà thôi. Bây giờ, anh sắp lấy vợ, việc giữ khoảng cách anh thấy cũng là cần thiết.

Trong khi đó, Tú biết Bách về và Ngân nói cô hãy chạy qua gặp Bách một lúc nhưng Tú quyết định không đến. Nhưng việc không gặp Bách khiến Tú bứt rứt. Khi thấy Tú ngồi buồn bã và biết được nguyên do, Thư "ống bơ" khuyên Tú hãy chạy đi gặp Bách như những người hàng xóm cũ. Nhưng Tú vẫn kiên quyết không gặp.

Nhưng Thư đã bồi thêm cho Tú lòng can đảm, Tú đã đứng dậy lấy túi và chạy ra khỏi phòng làm việc. Cô quyết định đi gặp Bách. Nhưng khi Tú chạy đến nhà hàng mà Ngân nói thì hai chị em Ngân đã rời đi. Nhưng từ cửa kính của nhà hàng, Tú đã kịp nhìn thấy Bách cất hành lý lên taxi.

Tú chạy đi để gặp Bách nhưng cô chỉ nhìn thấy từ xa, Bách đã lên xe taxi rời khỏi nhà hàng. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện trên xe taxi giữa 2 chị em, Ngân đã nhắc lại sự việc Bách mổ mắt ở Nhật 5 năm trước trong thời gian đại dịch COVID. Lúc đấy, việc đi lại rất khó khăn. Trong cuộc nói chuyện, Ngân hỏi Bách có muốn tìm người điều dưỡng đã chăm sóc anh thời gian đó hay không? "Bây giờ có bạn gái rồi, không muốn tìm cô điều dưỡng bí mật năm ấy nữa à? - Ngân hỏi em trai.

Câu hỏi của Ngân khiến Bách quay ngược quá khứ về khoảng thời gian ấy. Cô điều dưỡng năm ấy chăm sóc Bách xuất hiện với tên "Minh". Đáp lại câu nói của Bách, điều dưỡng Minh lặng đi và nói có thể khi nhìn thấy cô Bách sẽ thất vọng. Nhưng Bách khẳng định anh sẽ không thế: "Không đâu, em tốt như vậy mà. Đâu ai sẵn sàng chăm sóc anh trong một hoàn cảnh khó khăn như bây giờ?".

Bách nhớ lại thời gian mổ mắt ở bên Nhật có "nữ điều dưỡng" Minh chăm sóc. Ảnh VTV

Và với nỗi sợ không thể nhìn thấy, Bách đề nghị được chạm vào Minh và cô đã đồng ý. Bách đã nắm tay Minh, cởi chiếc khẩu trang để có thể chạm vào gương mặt cô. Và khi chiếc khẩu trang rơi xuống, khuôn mặt Tú hiện ra, nhưng Bách không thể nhìn thấy. Và khi ấy, Bách đã không chỉ nắm tay hay chạm vào mặt Tú, anh đã trao cho cô nụ hôn đầy tình cảm.

Và 5 năm qua, Bách không hề biết sự thật ấy - người vượt mọi trở ngại chăm sóc anh chính là Tú. Bách vẫn nhớ cảm giác khi anh chạm vào tay điều dưỡng Minh, chạm vào khuôn mặt cô... và Bách trả lời Ngân với một nụ cười: "Đối với em, cô ấy mãi mãi là một bí mật có khi lại hay chị ạ".

Ở diễn biến khác trong tập phim, Tú tìm đến Chiến đo, quyết định giữ lời hứa sẽ giữ khoảng cách với Bách thì ông trời run rủi, Bách lại xuất hiện ngay trước mặt cả hai, trong một tình huống không ngờ được - Bách bị giật đồ.

Tú và Chiến đo đã ngay lập tức đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ cho Bách. Trong lúc rượt đuổi, tên cướp đã xô đổ một hộp giấy lớn vào người Tú nhằm chặn cô lại để hắn có thể thoát chạy, Vào đúng lúc chiếc thùng đổ ập xuống người Tú thì Bách đã lao đến và đỡ để chiêc thùng không đè vào người Tú.

Tú gặp Bách nhưng vấp phải sự lạnh lùng của Bách. Ảnh VTV

Cũng may ngay sau đó, tên cướp đã bị Chiến đo và một thanh niên bắt được. Tuy nhiên, ngay khi nhận được chiếc túi bật cướp từ tay Chiến, Bách vội vã rời đi trước sự chưng hửng của cả Chiến lẫn Tú. Chiến nhìn theo lưng Bách: "Nhạt như nước lã, không có tí tình người nào cả".

Trong khi đó, Tú mang đồ đến cho Viễn ở Viện nghiên cứu, cô đã gặp Đức, Đức lúc này, có lẽ do không phòng bị, ngay khi nghe thấy ngượi gọi tên mình đã lập tức quay lại. Và đứng trước mặt cậu lúc này chính là chị Tú.

Tú nhìn Đức, cả hai nhìn nhau, Đức lập tức quay người bỏ chạy. Câụ vẫn chưa muốn gặp Tú lúc này. Nhưng Tú quyết không bỏ cuộc. Cô quyết tâm khiến Đức phải "bò ra khỏi hang" để gặp mình.

Tú gặp Đức, nhưng anh chàng bỏ chạy vì không muốn Tú biến đến sự hiện diện của mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Chiến nói với Tú và Thư rằng cậu có cảm giác Biên đã trở về và đang ở đâu đó rất gần họ, Chiến nói về sự nghi ngờ của mình với người khách hàng chuyên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít và đi xe siêu sang đến mua thịt xiên nướng. Nhưng Chiến cũng nói cần thời gian để xác định.

Tập 16 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 24/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

