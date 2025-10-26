Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Mỹ nhân Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2024, bất ngờ với vị trí của đại diện Việt Nam GĐXH - Maria Cepero - người đẹp Puerto Rico đã đăng quang Miss Intercontinental 2024 (Hoa hậu Liên lục địa). Bùi Khánh Linh - đại diện Việt Nam giành Á hậu 3.

Mới đây, tổ chức Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam đã chính thức công bố đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2025 là Á hậu Thu Ngân.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, người đẹp sinh năm 2003 cũng nhanh chóng đăng tải lại bài viết kèm lời khẳng định đầy tự tin: "I'm Miss Intercontinental Vietnam 2025. Ready for a new journey!" (tạm dịch: Tôi là Miss Intercontinental Vietnam 2025. Sẵn sàng cho một hành trình mới!).

Á hậu Thu Ngân là đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa năm nay. Ảnh: Miss Intercontinental Vietnam

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới sắc đẹp trong nước. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và các người đẹp khác đã gửi lời chúc mừng đến Thu Ngân.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Thu Ngân sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 14/1 năm sau để chính thức bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental 2025. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, cô sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, chụp ảnh, phỏng vấn và thi phụ nhằm ghi điểm với ban giám khảo. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh (Ai Cập).

Thu Ngân là Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2025).

Trước Thu Ngân, Bùi Khánh Linh từng là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 và giành danh hiệu Á hậu 3. Công chúng đang kỳ vọng Thu Ngân sẽ gặt hái thành tích cao tại cuộc thi này.

Thu Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Ngân, quê ở Cà Mau. Cô hiện 22 tuổi và đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa, người đẹp đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, cùng một số giải thưởng phụ như Người đẹp Áo bà ba và Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng, Thu Ngân còn được đánh giá cao bởi phong thái tự tin, khả năng trình diễn cuốn hút và kỹ năng giao tiếp tự nhiên.

