Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025
GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.
Mới đây, tổ chức Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam đã chính thức công bố đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2025 là Á hậu Thu Ngân.
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, người đẹp sinh năm 2003 cũng nhanh chóng đăng tải lại bài viết kèm lời khẳng định đầy tự tin: "I'm Miss Intercontinental Vietnam 2025. Ready for a new journey!" (tạm dịch: Tôi là Miss Intercontinental Vietnam 2025. Sẵn sàng cho một hành trình mới!).
Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới sắc đẹp trong nước. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và các người đẹp khác đã gửi lời chúc mừng đến Thu Ngân.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Thu Ngân sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 14/1 năm sau để chính thức bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental 2025. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, cô sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, chụp ảnh, phỏng vấn và thi phụ nhằm ghi điểm với ban giám khảo. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh (Ai Cập).
Thu Ngân là Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2025).
Trước Thu Ngân, Bùi Khánh Linh từng là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 và giành danh hiệu Á hậu 3. Công chúng đang kỳ vọng Thu Ngân sẽ gặt hái thành tích cao tại cuộc thi này.
Thu Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Ngân, quê ở Cà Mau. Cô hiện 22 tuổi và đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa, người đẹp đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, cùng một số giải thưởng phụ như Người đẹp Áo bà ba và Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng, Thu Ngân còn được đánh giá cao bởi phong thái tự tin, khả năng trình diễn cuốn hút và kỹ năng giao tiếp tự nhiên.
Ngắm nhan sắc đời thường của Á hậu Thu Ngân:
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bốGiải trí - 2 giờ trước
Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"Giải trí - 5 giờ trước
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.
MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.
NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đờiGiải trí - 9 giờ trước
Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.
Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt HươngThế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.
Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quyThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.