Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Chủ nhật, 18:10 26/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 1.Mỹ nhân Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2024, bất ngờ với vị trí của đại diện Việt Nam

GĐXH - Maria Cepero - người đẹp Puerto Rico đã đăng quang Miss Intercontinental 2024 (Hoa hậu Liên lục địa). Bùi Khánh Linh - đại diện Việt Nam giành Á hậu 3.

Mới đây, tổ chức Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam đã chính thức công bố đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2025 là Á hậu Thu Ngân. 

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, người đẹp sinh năm 2003 cũng nhanh chóng đăng tải lại bài viết kèm lời khẳng định đầy tự tin: "I'm Miss Intercontinental Vietnam 2025. Ready for a new journey!" (tạm dịch: Tôi là Miss Intercontinental Vietnam 2025. Sẵn sàng cho một hành trình mới!).

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 2.

Á hậu Thu Ngân là đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa năm nay. Ảnh: Miss Intercontinental Vietnam

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới sắc đẹp trong nước. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ và các người đẹp khác đã gửi lời chúc mừng đến Thu Ngân.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Thu Ngân sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 14/1 năm sau để chính thức bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental 2025. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, cô sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, chụp ảnh, phỏng vấn và thi phụ nhằm ghi điểm với ban giám khảo. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh (Ai Cập).

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 3.
Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 4.

Thu Ngân là Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam 2025).

Trước Thu Ngân, Bùi Khánh Linh từng là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 và giành danh hiệu Á hậu 3. Công chúng đang kỳ vọng Thu Ngân sẽ gặt hái thành tích cao tại cuộc thi này.

Thu Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Ngân, quê ở Cà Mau. Cô hiện 22 tuổi và đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Liên lục địa, người đẹp đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, cùng một số giải thưởng phụ như Người đẹp Áo bà ba và Top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng, Thu Ngân còn được đánh giá cao bởi phong thái tự tin, khả năng trình diễn cuốn hút và kỹ năng giao tiếp tự nhiên.

Ngắm nhan sắc đời thường của Á hậu Thu Ngân:

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 5.

Á hậu Thu Ngân ưa chuộng trang điểm tự nhiên, ăn diện trẻ trung khi ở ngoài đời thường. Ảnh: FBNV

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 6.

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 7.

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 8.

Thu Ngân - Người đẹp 22 tuổi gốc Cà Mau thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 - Ảnh 9.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Kết quả gây sốc ở chung kết Miss Grand International 2025 của đại diện Việt Nam

Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Chỉ còn vài giờ nữa chung kết Miss Grand International 2025, bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây bất ngờ cho con gái

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

'Người đẹp Tây Đô' đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

'Người đẹp Tây Đô' đang gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

Cùng chuyên mục

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời

Giải trí - 9 giờ trước

Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.

Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?

Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Giải trí
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Giải trí
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Xem - nghe - đọc
Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top