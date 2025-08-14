Nữ ca sĩ 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' cực khí chất khi vào vai công an: 'Mọi người nghĩ tôi là nữ cảnh sát cơ động biết hát'

Duyên Quỳnh: Các thầy nói, kiếp trước chắc tôi là công an

Chiều 12/8 tại Hà Nội, ca sĩ Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu ra mắt MV mới mang tên Nguyện thề vì bình yên đến đông đảo công chúng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi ăn ý sau dự án tỷ view "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".

Ca khúc ra đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lựa chọn giọng ca thể hiện bài hát này cũng mang tính duyên và sự tin tưởng: "Một bài hát có thể được nhiều ca sĩ thể hiện hay nhưng thời điểm đó, tôi thấy Duyên Quỳnh là lựa chọn phù hợp nhất. Cô ấy rất có lòng với con đường mình đi, và từng nói với tôi rằng muốn hát những ca khúc về quê hương đất nước, tri ân các lực lượng ngày đêm bảo vệ hòa bình, gìn giữ cuộc sống bình yên để chúng ta được học tập, làm việc. Chính vì thế, tôi đã gửi gắm cô ấy thể hiện bài hát này".

Duyên Quỳnh hoá thân thành chiến sĩ công an.

Trong Nguyện thề vì bình yên, Duyên Quỳnh không chỉ hát mà còn là người đồng hành, kể chuyện. Cô hoá thân thành nữ học viên CAND – biểu tượng của thế hệ hôm nay đang tiếp nối mạch truyền thống. Nhân vật đi qua những không gian học tập và rèn luyện: lớp học lý luận, sân bắn, sàn võ, đội hình điều lệnh, quảng trường diễu binh. Đáng kinh ngạc, Duyên Quỳnh chỉ học 1 ngày và quay trong 3 ngày là hoàn thành MV.

Thiếu tá Lại Tiến Trung, Giảng viên Khoa Quân sự – Võ thuật – Thể dục thể thao, cho biết: "Trong nội dung tham gia huấn luyện võ thuật CAND mà ca sĩ Duyên Quỳnh phải thực hiện được các động tác chiến thuật (tháo gỡ khi bị đối phương khống chế phía sau) và bài võ tổng hợp Mai hoa quyền. Thông thường, để hoàn thành cơ bản 2 nội dung trên phải mất thời gian vài tháng, trong khi đó, yêu cầu của đạo diễn và ê-kíp phải tổ chức quay trong thời gian ngắn.

Nhìn cảnh Duyên Quỳnh lăn lộn trên thao trường, nhiều người nghĩ cô là nữ cảnh sát thực thụ.

Dù thế, đạo diễn vẫn đưa ra những yêu cầu rất khắt khe. Các động tác, hình ảnh, tư thế, thế võ phải mạnh mẽ, dứt khoát mà một công dân chưa qua huấn luyện rất khó để thực hiện. "Nhưng Quỳnh đến với MV bằng tâm thế rất chủ động và ý chí cao độ. Nó cho thấy, Quỳnh là người rất có tố chất mới có thể thực hiện được chỉ sau 1 ngày tập như vậy", Thiếu tá Lại Tiến Trung nói.

Ba ngày quay liên tục (28-30/7) trôi qua trong cái nóng đỉnh điểm. Giữa những tiếng hô khẩu lệnh, tiếng đạn vang, nhịp võ dồn dập, là hình ảnh nữ ca sĩ mồ hôi ướt lưng kiên trì luyện tập. Duyên Quỳnh tiết lộ, khi đến Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I để tập các thế võ, bắn súng…, nhìn cảnh cô lăn lộn trên thao trường không ai nghĩ cô là ca sĩ. "Mọi người nghĩ tôi là cảnh sát cơ động biết hát nên hình ảnh đó đã được lan toả rất nhanh trên mạng xã hội với hagtag "cô ca sĩ cảnh sát cơ động".

Xem Duyên Quỳnh bắn súng, đánh võ và diễu binh trong MV mới Nguyện thề vì bình yên.

Theo Duyên Quỳnh, lý do để cô nhập vai một cách xuất thần như vậy là bởi cuộc sống của cô khá gần gũi với môi trường quân đội. "Bố tôi từng là quân nhân nên từ nhỏ tới lớn, tôi đã được sống trong đơn vị quân đội, được chứng kiến khoảnh khắc các chiến sĩ tập luyện. Khi khoác màu áo lính, màu áo công an, tôi cảm thấy mình như người lính, người chiến sĩ thực sự chứ không còn là nghệ sĩ nữa. Trong các buổi tập, các thầy cô cũng nhận xét cô này hình như kiếp trước là công an nên kiếp này mới học nhanh như vậy. Tôi vẫn hay nói đùa với các thầy cô, "cảnh quay đó như ai làm cho em chứ không phải em", bây giờ bảo làm lại chưa chắc tôi đã thực hiện được như vậy".

"Không đảm bảo MV sẽ mang lại tỷ view như Viết tiếp câu chuyện hoà bình"

Ngoài sự nỗ lực của bản thân, Duyên Quỳnh cũng khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Ban Chỉ huy huấn luyện điều binh A50… thì MV này không thể thực hiện. Bởi để có những cảnh quay ở đây là điều rất khó với người "ngoại đạo".

"Đạo diễn Đặng Xuân Trường nói anh không lấy tiền của người nghèo, rồi nhiều đơn vị hỗ trợ nên nếu không cố gắng 1000% là mình đã phụ lòng của rất nhiều người yêu thương đang giúp đỡ và hỗ trợ mình. Thầy Trung ban ngày thì nghiêm khắc hướng dẫn luyện tập nhưng tối thì đưa salonpas để tôi dán các vết thương; chân tay đau rã rời được thầy đưa thuốc uống. Nếu không có sự quan tâm này thì ngày hôm sau tôi sẽ không thể quay được", Duyên Quỳnh chia sẻ thêm.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường - người được mệnh danh là "phù thủy ánh sáng" cho biết, lúc đầu anh từ chối thực hiện MV này nhưng chính ca từ, bản phối của ca khúc đã cuốn anh đi.

"Tôi rất ít khi coi bài hát là tác phẩm nhưng khi tiếp cận với bản phối Nguyện thề vì bình yên, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là một tác phẩm chứ không phải ca khúc. Và khi đã coi là tác phẩm thì tôi đòi hỏi ở chính tôi một tâm hồn tự do nhất, thuần khiết nhất. Nó không được mưu cầu bất cứ cái gì từ vật chất, tiền bạc mà phải yêu nó từ trái tim. Tôi cũng không đảm bảo với Quỳnh là MV sẽ mang lại triệu view, tỷ view như những MV khác. Phải 'mặc cả' trước như vậy không thì cô ấy sẽ bảo, 'ôi anh giúp em mà MV chỉ có vài người xem. 1000 người xem nhưng hiểu chuyện nó quý hơn rất nhiều so với việc 1 tỷ người xem mà chỉ 1 người hiểu thì chỉ cần 1 người đó thôi".

Biểu tượng mới về lực lượng Công an Nhân dân

Với đạo diễn này, Nguyện thề vì bình yên không chỉ là một MV ca nhạc, mà còn là cơ hội để xây dựng một biểu tượng mới cho lực lượng Công an nhân dân trong thời đại mới.

Trong MV, đạo diễn chủ ý đưa nhiều cú máy cận vào gương mặt những chiến sĩ trẻ đang lăn xả tập luyện, giọt mồ hôi rơi giữa nắng lửa. "Tôi muốn khi xem, lớp trẻ không chỉ nghe ca từ, mà còn thực sự chạm tới cảm xúc và ý chí của người chiến sĩ".

Cảnh kết ấn tượng của MV Nguyện thề vì bình yên.

Ở cảnh kết, đạo diễn Nguyễn Xuân Trường chọn hình ảnh hai lá cờ tung bay hòa trong sắc cam đỏ của mặt trời - biểu tượng mà anh chọn để gửi gắm thông điệp: Sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ ai cũng biết. Nhưng trong thời kỳ mới, người chiến sĩ ấy phải như ánh mặt trời trong niềm tin nhân dân.

Ngoài gây bất ngờ về diễn xuất, Duyên Quỳnh còn thể hiện khả năng sáng tác. Cô giới thiệu đến công chúng ca khúc mới Mẹ vẫn ngóng trông dành tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sắp tới, cô cũng ra mắt ca khúc "Giữa lằn ranh sinh tử" về lực lượng công an.

Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cô tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP. HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. HCM (HBSO). Năm 2019, Nguyễn Duyên Quỳnh thi "Ban nhạc quyền năng" và đoạt Á quân; cùng năm, cô đoạt Quán quân "Người kể chuyện tình" mùa 3. Ngoài ca hát, giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn lồng tiếng cho các phim và sáng tác nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.