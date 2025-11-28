Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'
GĐXH - Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng rất ăn ý trên phim "Cách em 1 milimet" nhưng ở hậu trường, cặp đôi màn ảnh lại "siêu lầy" và hài hước.
Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang ngày càng hút khán giả bởi loạt tình tiết đan xen kịch tính và đầy cảm xúc giữa các nhân vật, đặc biệt là diễn biến mối quan hệ giữa Ngân với chồng cô, cũng như mối quan hệ “mơ hồ” giữa Ngân và Viễn. Ở các tập trước, người xem đã “tan chảy” trước khoảnh khắc Viễn cõng Ngân say mềm về nhà - một cảnh vừa lãng mạn vừa chất chứa nhiều nỗi buồn. Ngân tìm đến rượu để quên nỗi đau sau khi vô tình phát hiện âm mưu của chồng mình, khiến cô đau khổ.
Đến tập 25 phát sóng tối thứ Năm 27/11, sự xuất hiện của My – người mà khán giả đoán là “tình địch” mới của Ngân, đồng thời cũng là cô bạn từng gây hiểu lầm giữa Ngân và Viễn thời trẻ. Nhiều khán giả hào hứng... tự viết kịch bản các tập tới là: chính sự có mặt của My có thể sẽ khiến Ngân nhìn thấu trái tim mình, mở đường cho một bước tiến mới với Viễn trong hành trình tình cảm còn dang dở.
Trên màn ảnh, cặp Ngân – Viễn tái hiện hình ảnh đôi tình nhân năm xưa từng bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại với một lớp vỏ lịch thiệp, giữ khoảng cách… nhưng bên trong là những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Sự ấm áp, quan tâm và những rung động thầm lặng giữa họ khiến khán giả càng xem càng thấy “hồi hộp”, mong chờ kết cục “về với nhau” giữa họ. Phan Minh Huyền (vai Ngân) và Hà Việt Dũng (vai Viễn) không chỉ đẹp đôi về ngoại hình mà còn vô cùng ăn ý trong cách truyền tải một mối quan hệ “không thể đến nhưng không nỡ rời đi” này.
Không chỉ ăn ý với nhau trên phim, ngoài đời cả hai cũng phối hợp ăn ý không kém ở các clip ngắn đu trend những khi giải lao trên phim trường. Hà Việt Dũng vẫn giữ đúng phong cách hài hước, “nhây” đặc trưng trên mạng xã hội, sẵn sàng vào mọi kiểu nhân vật miễn là… Phan Minh Huyền muốn.
Từ việc xách guốc cho cô, đến màn diễn “chịu ăn tát vì đi chơi với trai khác”, cả hai liên tục khiến fan cười nghiêng ngả. Những video ngắn của họ trên TikTok hay reels đều đạt hàng chục triệu view, thu hút hàng ngàn bình luận.
Bên cạnh những ý kiến “đẩy thuyền” mong Ngân – Viễn sớm thành đôi, người xem cũng liên tục khen ngợi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của Phan Minh Huyền cùng diễn xuất mềm mại, có chiều sâu của cô trong “Cách em 1 milimet”. Đông đảo khán giả còn còn tràn vào hỏi nơi mua các outfit cô diện cả trên phim lẫn trong các clip hậu trường. Điều đó chứng minh Phan Minh Huyền tiếp tục khẳng định vị trí “mỹ nhân mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ” mà khán giả từng ưu ái dành tặng cô từ vai Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”. Còn Hà Việt Dũng cũng nhận về “cơn mưa lời khen”: phong trần, nam tính, một chút ngông và tính cách “như mùa thu Hà Nội”, rất gần gũi, đáng yêu.
Hậu trường Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng tạo cảm giác hài hước.
Chính vì thế, bên cạnh việc nóng lòng chờ những diễn biến mới xoay quanh chuyện tình đầy day dứt của Ngân – Viễn trong “Cách em 1 milimet”, khán giả còn háo hức không kém trước loạt clip “siêu lầy – siêu hợp” của hai diễn viên ở hậu trường bộ phim.
Nga không thừa nhận 'bán đứng' bạn trai, trách móc Tú xen vào chuyện tình cảmXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 26 phim "Cách em 1 milimet", Nga luôn cho rằng Tú là nguyên nhân khiến Đức muốn bỏ mình.
'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ phim truyền hình "Những đứa con khác họ" vừa chính thức ra mắt với phần mở đầu mang tên “Bí mật của quá khứ” – một câu chuyện gia đình tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau và sự thật bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ.
Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, trong đó đánh dấu lần đầu đóng phim của Hoa hậu Xuân Hạnh.
Ứng xử giúp người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Catalina Duque Abréu đến từ Colombia đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 xúc tích góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.
Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giảGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Liên Bỉnh Phát tâm sự về chuyện tình cảm 5 năm với bạn gái là ca sĩ nhân dịp anh ra Hà Nội dự công chiếu phim anh đóng chính "Quán Kỳ Nam".
Khán giả 'ấm ức' với cái kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Dù bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã kết thúc, song dư âm của bộ phim vẫn còn, nhiều khán giả hụt hẫng, tranh cãi với cái kết của phim.
Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để giành vương miện Miss International 2025. Đây là kết quả xứng đáng bởi đại diện Colombia được đánh giá có nhan sắc tựa nữ thần.
Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh ThủyGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Tại đêm chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk đầy cảm xúc, sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật cảm ơn sau hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ đầy rực rỡ.
Người đẹp từng dừng chân ở Miss Grand Việt Nam đang gây sốt MXH với phim có doanh thu 137 tỷ đồng là ai?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nguyên Thảo từng trượt top 15 Miss Grand Việt Nam nhưng cô không dừng lại ước mơ nghệ thuật của mình. Người đẹp dành đam mê cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 và hiện tại đã có thành công với phim có doanh thu 137 tỷ đồng, đứng đầu các cụm rạp tại Việt Nam.
Phản ứng của Hoa hậu Kiều Duy khi 'trắng tay' tại Miss International 2025Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy có những chia sẻ đầu tiên sau khi "trắng tay" đầy tiếc nuối tại Miss International 2025.
Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thúGiải trí
GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.