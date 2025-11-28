Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng' GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".

Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang ngày càng hút khán giả bởi loạt tình tiết đan xen kịch tính và đầy cảm xúc giữa các nhân vật, đặc biệt là diễn biến mối quan hệ giữa Ngân với chồng cô, cũng như mối quan hệ “mơ hồ” giữa Ngân và Viễn. Ở các tập trước, người xem đã “tan chảy” trước khoảnh khắc Viễn cõng Ngân say mềm về nhà - một cảnh vừa lãng mạn vừa chất chứa nhiều nỗi buồn. Ngân tìm đến rượu để quên nỗi đau sau khi vô tình phát hiện âm mưu của chồng mình, khiến cô đau khổ.

Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng rất "chemistry" trên phim.

Đến tập 25 phát sóng tối thứ Năm 27/11, sự xuất hiện của My – người mà khán giả đoán là “tình địch” mới của Ngân, đồng thời cũng là cô bạn từng gây hiểu lầm giữa Ngân và Viễn thời trẻ. Nhiều khán giả hào hứng... tự viết kịch bản các tập tới là: chính sự có mặt của My có thể sẽ khiến Ngân nhìn thấu trái tim mình, mở đường cho một bước tiến mới với Viễn trong hành trình tình cảm còn dang dở.

Trên màn ảnh, cặp Ngân – Viễn tái hiện hình ảnh đôi tình nhân năm xưa từng bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại với một lớp vỏ lịch thiệp, giữ khoảng cách… nhưng bên trong là những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Sự ấm áp, quan tâm và những rung động thầm lặng giữa họ khiến khán giả càng xem càng thấy “hồi hộp”, mong chờ kết cục “về với nhau” giữa họ. Phan Minh Huyền (vai Ngân) và Hà Việt Dũng (vai Viễn) không chỉ đẹp đôi về ngoại hình mà còn vô cùng ăn ý trong cách truyền tải một mối quan hệ “không thể đến nhưng không nỡ rời đi” này.

Họ có nhiều phân cảnh "ăn ý" và gây ấn tượng với khán giả.

Không chỉ ăn ý với nhau trên phim, ngoài đời cả hai cũng phối hợp ăn ý không kém ở các clip ngắn đu trend những khi giải lao trên phim trường. Hà Việt Dũng vẫn giữ đúng phong cách hài hước, “nhây” đặc trưng trên mạng xã hội, sẵn sàng vào mọi kiểu nhân vật miễn là… Phan Minh Huyền muốn.

Từ việc xách guốc cho cô, đến màn diễn “chịu ăn tát vì đi chơi với trai khác”, cả hai liên tục khiến fan cười nghiêng ngả. Những video ngắn của họ trên TikTok hay reels đều đạt hàng chục triệu view, thu hút hàng ngàn bình luận.

Bên cạnh những ý kiến “đẩy thuyền” mong Ngân – Viễn sớm thành đôi, người xem cũng liên tục khen ngợi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của Phan Minh Huyền cùng diễn xuất mềm mại, có chiều sâu của cô trong “Cách em 1 milimet”. Đông đảo khán giả còn còn tràn vào hỏi nơi mua các outfit cô diện cả trên phim lẫn trong các clip hậu trường. Điều đó chứng minh Phan Minh Huyền tiếp tục khẳng định vị trí “mỹ nhân mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ” mà khán giả từng ưu ái dành tặng cô từ vai Vân Trang trong “Thương ngày nắng về”. Còn Hà Việt Dũng cũng nhận về “cơn mưa lời khen”: phong trần, nam tính, một chút ngông và tính cách “như mùa thu Hà Nội”, rất gần gũi, đáng yêu.

Hậu trường Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng tạo cảm giác hài hước.

Chính vì thế, bên cạnh việc nóng lòng chờ những diễn biến mới xoay quanh chuyện tình đầy day dứt của Ngân – Viễn trong “Cách em 1 milimet”, khán giả còn háo hức không kém trước loạt clip “siêu lầy – siêu hợp” của hai diễn viên ở hậu trường bộ phim.