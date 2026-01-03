Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20
Ở tuổi 41, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn bên chồng nổi tiếng từ kinh tế đến hôn nhân.
18 tuổi đã mua được 5 căn nhà trả góp cùng lúc, lấy chồng nổi tiếng
Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984 tại TP.HCM, từng đăng quang danh hiệu “Hoa khôi Tây Đô” và giành giải “Người mẫu được yêu thích nhất năm 2006”. Nữ diễn viên 8x ghi dấu ấn trong các bộ phim truyền hình như: Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh, Áo cưới thiên đường...
Trên màn ảnh rộng, Đinh Ngọc Diệp tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Cưới ngay kẻo lỡ, Bóng ma học đường, Lộc phát, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…
Từ thời trẻ, Đinh Ngọc Diệp đã kiếm được rất nhiều tiền. Trong chương trình "Khi ta 20", cô kể: "Từ năm 18 tuổi tôi đã tự sống được. Thời đỉnh cao, tôi mua được 5 căn nhà trả góp một lúc".
Về cuộc sống riêng tư, Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ năm 2016, người đứng sau hàng loạt bộ phim điện ảnh ăn khách như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Người bất tử, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc, Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…
Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên sinh cho chồng 2 cậu con trai. Khi con đã cứng cáp, cô hỗ trợ chồng trong các dự án điện ảnh với vai trò nhà sản xuất.
Sau 1 thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được hôn nhân hạnh phúc. Hôm 25/11 vừa qua, Victor Vũ đón tuổi 50, Đinh Ngọc Diệp đã đăng video ghi lại giây phút bên chồng và viết: "Nửa thế kỷ không chỉ là một con số mà là chặng đường anh đi qua với đam mê, kiên trì và trái tim luôn hướng về gia đình. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu".
Tờ Vnexpress viết về cuộc hôn nhân của cặp đôi rằng, cả hai vun đắp hôn nhân bằng sự tôn trọng. Cô chính là người quản lý tài chính trong nhà, sau đó làm marketing, bán phim, đầu tư và xử lý khủng hoảng cho các dự án của Victor Vũ.
Diễn viên thừa nhận không giỏi chuyện tính toán. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng của chồng, cô gánh vác công việc mà trước đó anh phải làm một mình. Cũng cũng là người đầu tiên đọc kịch bản, xem phim, thậm chí duyệt cả nội dung Victor Vũ đăng lên mạng xã hội. Cô cho rằng việc giỏi văn giúp cô có độ nhạy cảm cần thiết để cân bằng yếu tố kỹ thuật khô khan trong phim của chồng.
Về phần mình, Victor Vũ không bao giờ ép vợ làm những điều cô không thích vì tôn trọng quyết định của bạn đời. Không chỉ hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển trong công việc, cặp đôi còn viên mãn trong những phút giây của gia đình.
Nữ diễn viên sinh năm 1984 cho biết, cô luôn tuân theo lời khuyên của mẹ chồng trong việc giữ gìn hạnh phúc đó là "tương kính như tân".
Cả hai tìm cách dung hòa cá tính đối lập để giữ "lửa" hôn nhân. Victor Vũ tự nhận là người hướng nội, khó tính. Ngược lại, Đinh Ngọc Diệp là người vô tư, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, thích bày tỏ và nghịch ngợm. Cô cho biết thường "sưu tập" nụ cười của chồng bằng những câu chọc ghẹo để tạo không khí vui vẻ khi ở nhà.
10 năm sống cạnh Victor Vũ là chặng đường Đinh Ngọc Diệp tìm thấy bản thân và trưởng thành hơn. "Tình yêu của chúng tôi là sự kiên trì, thấu cảm và gắn kết qua thời gian", cô nói trên tờ Vnexpress.
Tài sản khủng ở tuổi 41
Viên mãn trong hôn nhân, sự nghiệp, nữ diễn viên 8x và chồng còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Tờ Lao Động đưa tin, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp hiện đang sống căn biệt thự tọa lạc tại khu vực Thủ Đức, TP.HCM. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại, với tông trắng – nâu chủ đạo, sang trọng và ấm cúng. Từ bếp, phòng khách đến phòng ngủ đều được chăm chút kỹ lưỡng với nội thất sang trọng như khách sạn 5 sao.
Ngoài cơ ngơi trên, vợ chồng Đinh Ngọc Diệp còn sở hữu một căn biệt thự ở Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu, view biển, sân vườn rộng mở, và được bao quanh bởi thiên nhiên rừng biển nguyên sơ.
Gia đình nữ diễn viên thường lui tới đây để nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian trong lành và yên bình, cũng như để cân bằng sức khỏe tinh thần và sáng tạo trong công việc.
Ở quận 1, vợ chồng nữ diễn viên cũng sở hữu 1 căn hộ sang trọng. Từ không gian sống này có thể dễ dàng di chuyển tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành hay công viên 23/9.
Có lẽ nhờ viên mãn nên ở tuổi 41, Đinh Ngọc Diệp trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên 8x đều khiến người hâm mộ trầm trồ với làn da căng mịn, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn, cuốn hút. Bà mẹ 2 con 41 tuổi còn được khen, nhan sắc như gái đôi mươi.
