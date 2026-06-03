Nữ nghệ sĩ 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới là ai?

Mỗi năm, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ) công bố luôn trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội. Không chỉ là cuộc đua nhan sắc đơn thuần, bảng đề cử này còn khiến netizen bàn luận sôi nổi về độ nhận diện, sức ảnh hưởng cũng như tiêu chí lựa chọn các gương mặt góp mặt. Đặc biệt, mỗi lần có nghệ sĩ Việt được xướng tên, cộng đồng mạng lại càng quan tâm hơn bao giờ hết.

Mới đây, chuyên trang này tiếp tục tung đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của năm 2026 và gây chú ý khi xuất hiện diễn viên Kim Tuyến có tên trong danh sách này. Người đẹp 8X đứng chung bảng xếp hạng với nhiều gương mặt quốc tế như diễn viên Deepika Padukone, người mẫu Ana Isabel Rosso...

Kim Tuyến nằm trong top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Ở tuổi 39 và là mẹ của con gái 18 tuổi, Kim Tuyến vẫn giữ được body gợi cảm, cân đối. Cô thường chọn váy áo gợi cảm, tôn dáng hoặc trang phục năng động giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung. Kim Tuyến cho biết gắn bó với thể thao kết hợp chế độ ăn uống khoa học từ nhiều năm nay để giữ sắc vóc. Gần đây, cô yêu thích chạy bộ và từng chinh phục cự ly 27 km.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nổi tiếng cách đây hơn 20 năm từ khi tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Sau đó, cô lấn sân lĩnh vực phim ảnh, ghi dấu ấn với các phim Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa... Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Mới đây nhất, cô xuất hiện trong phim điện ảnh "Phòng trọ ma bầu" của đạo diễn Ngụy Minh Khang.

Nữ diễn viên kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Gần đây cô vướng tin đồn hẹn hò đàn em kém 8 tuổi - người mẫu, diên viên Đồng Ánh Quỳnh. Cặp sao liên tục "dính như sam" cả ở đời thường và khi đi sự kiện.

Nhan sắc Kim Tuyến tuổi 39 vừa được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026:

Trong danh sách đề cử năm 2026, cùng với Kim Tuyến, Việt Nam còn có Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, Ngọc Trinh...

Ở tuổi U40, nữ diễn viên được nhận xét vẫn rất trẻ, giữ được sắc vóc ấn tượng, gương mặt hầu như không để lộ dấu vết thời gian.