Nữ nghệ sĩ hài nức tiếng miền Bắc mắc bệnh ung thư vẫn lạc quan chạy show
GĐXH - Thanh Tú là nghệ sĩ hài nổi tiếng, được khán giả miền Bắc gọi với cái tên thân thương Tú "cháo lòng". Ở tuổi trung niên, phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn hạch nhưng nhờ tinh thần sống tích cực, chị đã vượt qua.
Thanh Tú sợ hãi khi biết tin bị ung thư đã di căn
Thanh Tú mới đây đã chia sẻ với truyền thông về căn bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn hạch của chị. Cũng giống như những người bình thường khác nữ nghệ sĩ đã sợ hãi vì căn bệnh quái ác này.
Thanh Tú kể khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đã di căn, chị trải qua cảm giác trống rỗng và mất phương hướng. Có những thời điểm, Thanh Tú lái xe trong trạng thái vô định, không xác định được điểm đến hay mục tiêu cụ thể.
Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng ban đầu, nữ nghệ sĩ dần lấy lại tinh thần, tự nhủ cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình, đặc biệt là bố mẹ và con cái. Từ đó, chị chủ động đối diện với bệnh tật, tuân thủ các phác đồ điều trị do bác sĩ đưa ra với thái độ tích cực. Thanh Tú cũng tiết lộ, việc mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch được đánh giá có khả năng điều trị thuận lợi hơn so với một số loại ung thư khác.
Thanh Tú cho biết cảm thấy may mắn khi được điều trị theo đúng hướng, cơ thể đáp ứng tích cực với phác đồ của bác sĩ. Chị đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp, kết hợp vét hạch và điều trị bằng phương pháp phóng xạ nhằm ngăn chặn nguy cơ di căn của tế bào ung thư, đồng thời duy trì nội tiết bằng thuốc.
Hiện tại, sức khỏe của diễn viên Thanh Tú ổn định, chế độ sinh hoạt và ăn uống không bị hạn chế, đồng thời duy trì lịch tái khám định kỳ 6 tháng một lần. Gần đây, chị nhận được tin vui từ bác sĩ khi được xác nhận đã kiểm soát thành công tình trạng ung thư di căn.
Trong suốt thời gian này, Thanh Tú vẫn đi làm như bình thường. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn đạt được giải thưởng cao là Á quân trong cuộc thi "Hài hát tình ca".
Thanh Tú và cuộc sống làm mẹ đơn thân thầm lặng
Thanh Tú được nhiều người biết đến với các vai diễn chua ngoa, đanh đá, đặc biệt là vai Tú "cháo lòng" trong series hài "Gặp nhau cuối tuần".
Cách đây ít năm, khi phim truyền hình Việt gây sốt với khán giả bởi những bộ phim chất lượng thì cái tên Thanh Tú cũng góp mặt qua các phim như: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng... Dù không ở độ tuổi đẹp nhất để vào những tuyến vai chính nhưng nhân vật của Thanh Tú cũng là một phần tạo nên điểm nhấn trong nội dung của phim.
Nếu như trên phim ảnh, Thanh Tú lúc chỏng lỏn, lúc chua ngoa khi lại gây cười trong những tiểu phẩm thì ngoài đời chị có cuộc sống bình dị như bao người khác. Thậm chí, thường ngày Thanh Tú hiền lành và quá ít nói. Ở trên phim, có những vai chị bị ghét nhưng ở đời tư khán giả lại xót xa cho chị hơn. Phụ nữ ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc được chồng yêu thương nhưng Thanh Tú không được vậy. Trong suốt 15 năm sống với chồng nhưng lúc nào chị cũng cảm thấy đó là những ngày tháng cô đơn. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng, Thanh Tú quyết định dừng lại cuộc hôn nhân ấy. Chị một mình nuôi 2 cô con gái.
Hiện tại sau những lận đận trong cuộc sống, Thanh Tú đã khá hơn xưa. Chị mua được nhà và sống cùng con gái út. Ngoài lúc theo đoàn phim đi diễn, Thanh Tú dành thời gian cho con và chăm sóc cháu ngoại.
Nhiều người hỏi với hoàn cảnh hiện tại chị có đi "bước nữa" không nhưng Thanh Tú vẫn còn e dè dù đôi lúc chạnh lòng và cảm thấy cô đơn. Chị nói: "Những lúc ốm đau, cô đơn một mình, tôi cũng rất thèm có một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng bây giờ chỉ cần có một người đàn ông xuất hiện thì cuộc sống của 3 mẹ con tôi sẽ không bao giờ được như bây giờ". Và vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho các con, cháu nên một lần nữa chị lại "thôi".
Sau những thăng trầm, giờ đây, Thanh Tú còn có niềm vui lớn là cháu ngoại. Chị gọi con cháu chính là đích đến của cuộc đời.
Doãn Hải My có động thái gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Doãn Hải My khoe ảnh cùng con trai trong chuyến về quê chồng, một chi tiết trang phục khiến fan dấy lên nghi vấn có tin vui.
'Con rể Thượng tướng' nhận tin vuiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn sau những đóng góp vào thành công của bộ phim "Không giới hạn" đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trang bất an vì vợ cũ của Dũng dọa kiệnXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra xô xát, vợ cũ của Dũng đã nhập viện và liên tục vòi vĩnh, đe dọa kiện Trang.
Khán giả bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao hoà nhịp cùng nghệ sĩ trong 'Âm vang Tổ quốc'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Cái nắng oi đầu giờ cùng cơn mưa cuối chương trình cũng không làm giảm nhiệt huyết của hơn 40 nghìn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khán giả liên tục hô vang "Tự hào là người Việt Nam" và bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao trên khán đài hoà nhịp cùng nghệ sĩ.
Nữ phiên dịch viên tiếng Trung quê Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Khuê Thu - nữ phiên dịch viên quê Bắc Ninh - vừa đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Earth International 2026.
Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệpXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Ngọc Trinh được bạn diễn trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" khen là một người tài năng, cở mở và chuyên nghiệp.
Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốcXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Tối qua 28/4, chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngay trên sân khấu đã mang đến sự bùng nổ cho chương trình.
Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'Thế giới showbiz - 8 giờ trước
Từng gắn bó với bản tin thời sự và lồng tiếng trong các bộ phim kinh điển, giọng đọc của nữ BTV này trở thành huyền thoại với nhiều khán giả.
5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nướcXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.
Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Lê Phương chia sẻ trùng hợp bất ngờ khi hội ngộ ca sĩ Nam Cường. Cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về sắc vóc "bị thời gian bỏ quên".
Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc độngGiải trí
GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.