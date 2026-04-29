Nữ nghệ sĩ hài nức tiếng miền Bắc mắc bệnh ung thư vẫn lạc quan chạy show

Thanh Tú 'cháo lòng' tuổi 48: Dị ứng với đại gia, là bà ngoại bỉm sữa Khác với vẻ đanh đá trong phim, ngoài đời, Thanh Tú "cháo lòng" là một người thẳng thắn nhưng dễ chịu. Chị cũng không ngại ngần chia sẻ về chuyện tình yêu hiện tại.

Thanh Tú sợ hãi khi biết tin bị ung thư đã di căn

Thanh Tú mới đây đã chia sẻ với truyền thông về căn bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn hạch của chị. Cũng giống như những người bình thường khác nữ nghệ sĩ đã sợ hãi vì căn bệnh quái ác này.

Thanh Tú kể khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đã di căn, chị trải qua cảm giác trống rỗng và mất phương hướng. Có những thời điểm, Thanh Tú lái xe trong trạng thái vô định, không xác định được điểm đến hay mục tiêu cụ thể.

Tuy nhiên, sau giai đoạn khủng hoảng ban đầu, nữ nghệ sĩ dần lấy lại tinh thần, tự nhủ cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình, đặc biệt là bố mẹ và con cái. Từ đó, chị chủ động đối diện với bệnh tật, tuân thủ các phác đồ điều trị do bác sĩ đưa ra với thái độ tích cực. Thanh Tú cũng tiết lộ, việc mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch được đánh giá có khả năng điều trị thuận lợi hơn so với một số loại ung thư khác.

Thanh Tú cho biết cảm thấy may mắn khi được điều trị theo đúng hướng, cơ thể đáp ứng tích cực với phác đồ của bác sĩ. Chị đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp, kết hợp vét hạch và điều trị bằng phương pháp phóng xạ nhằm ngăn chặn nguy cơ di căn của tế bào ung thư, đồng thời duy trì nội tiết bằng thuốc.

Hiện tại, sức khỏe của diễn viên Thanh Tú ổn định, chế độ sinh hoạt và ăn uống không bị hạn chế, đồng thời duy trì lịch tái khám định kỳ 6 tháng một lần. Gần đây, chị nhận được tin vui từ bác sĩ khi được xác nhận đã kiểm soát thành công tình trạng ung thư di căn.

Trong suốt thời gian này, Thanh Tú vẫn đi làm như bình thường. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn đạt được giải thưởng cao là Á quân trong cuộc thi "Hài hát tình ca".



Thanh Tú và cuộc sống làm mẹ đơn thân thầm lặng

Thanh Tú được nhiều người biết đến với các vai diễn chua ngoa, đanh đá, đặc biệt là vai Tú "cháo lòng" trong series hài "Gặp nhau cuối tuần".

Cách đây ít năm, khi phim truyền hình Việt gây sốt với khán giả bởi những bộ phim chất lượng thì cái tên Thanh Tú cũng góp mặt qua các phim như: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng... Dù không ở độ tuổi đẹp nhất để vào những tuyến vai chính nhưng nhân vật của Thanh Tú cũng là một phần tạo nên điểm nhấn trong nội dung của phim.

Nếu như trên phim ảnh, Thanh Tú lúc chỏng lỏn, lúc chua ngoa khi lại gây cười trong những tiểu phẩm thì ngoài đời chị có cuộc sống bình dị như bao người khác. Thậm chí, thường ngày Thanh Tú hiền lành và quá ít nói. Ở trên phim, có những vai chị bị ghét nhưng ở đời tư khán giả lại xót xa cho chị hơn. Phụ nữ ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc được chồng yêu thương nhưng Thanh Tú không được vậy. Trong suốt 15 năm sống với chồng nhưng lúc nào chị cũng cảm thấy đó là những ngày tháng cô đơn. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng, Thanh Tú quyết định dừng lại cuộc hôn nhân ấy. Chị một mình nuôi 2 cô con gái.

Hiện tại sau những lận đận trong cuộc sống, Thanh Tú đã khá hơn xưa. Chị mua được nhà và sống cùng con gái út. Ngoài lúc theo đoàn phim đi diễn, Thanh Tú dành thời gian cho con và chăm sóc cháu ngoại.

Nhiều người hỏi với hoàn cảnh hiện tại chị có đi "bước nữa" không nhưng Thanh Tú vẫn còn e dè dù đôi lúc chạnh lòng và cảm thấy cô đơn. Chị nói: "Những lúc ốm đau, cô đơn một mình, tôi cũng rất thèm có một người đàn ông ở bên cạnh. Nhưng bây giờ chỉ cần có một người đàn ông xuất hiện thì cuộc sống của 3 mẹ con tôi sẽ không bao giờ được như bây giờ". Và vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho các con, cháu nên một lần nữa chị lại "thôi".

Sau những thăng trầm, giờ đây, Thanh Tú còn có niềm vui lớn là cháu ngoại. Chị gọi con cháu chính là đích đến của cuộc đời.

Tú "cháo lòng": Phận hồng nhan truân chuyên của diễn viên hài "chanh chua" nhất miền Bắc GiadinhNet - Diễn viên Thanh Tú nổi tiếng với nghệ danh Tú "cháo lòng" và gây được ấn tượng mạnh với khán giả miền Bắc qua cách diễn chỏng lỏn, chanh chua. Trên sân khấu, chị mang tiếng cười cho khán giả, nhưng ngoài cuộc sống lại nhiều những điều chua chát.



