Mẹ là cán bộ ngân hàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh 'gây sốt' khi xuất hiện cùng con gái

Thứ ba, 19:00 28/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Lương Thùy Linh khoe ảnh cùng mẹ - một cán bộ ngành ngân hàng. Fan trầm trồ nhan sắc, thần thái quý phái ở tuổi U60 của mẹ nàng hậu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến người hâm mộ thích thú khi hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng mẹ - bà Nguyễn Thị Hương. Nàng hậu cho biết mẹ cô từ Cao Bằng vào Sài Gòn chơi, thăm con gái nhân dịp nghỉ lễ.

Trong bức ảnh được đăng tải, hai mẹ con diện trang phục thanh lịch, thần thái rạng rỡ. Nhan sắc của mẹ Lương Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ở tuổi U60 sở hữu vẻ đẹp quý phái, đằm thắm và đặc biệt có nhiều nét tương đồng với con gái. Lương Thùy Linh hài hước viết: "Như hai giọt nước".

Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Lương Thùy Linh khoe ảnh giống mẹ "như hai giọt nước".

Ngay dưới bài đăng, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung cùng người hâm mộ đã để lại bình luận đồng ý rằng Lương Thùy Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Thậm chí, một fan còn hài hước nhận xét: "Hóa ra định mệnh trở thành thành hoa hậu từ lúc mẹ nhận lời yêu bố rồi" .

Được biết, mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ. Hiện tại, bà là cán bộ làm việc trong ngành ngân hàng. Mẹ Lương Thùy Linh nghiêm khắc nhưng tâm lý, luôn đồng hành, ủng hộ con gái trong mọi việc.

Lương Thùy Linh cho biết, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất, là nguồn động viên lớn trong cuộc sống và sự nghiệp. "Tôi ước có thể sống một đời như mẹ, luôn vất vả, hy sinh cho các con. Càng lớn, tôi càng nhận ra niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 2.
Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 3.

Nàng hậu gốc Cao Bằng cùng mẹ trong dịp Tết 2026.

Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 4.

Bố mẹ và em trai Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh, 25 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Tháng 8/2022, cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội. 

Từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh hoạt động năng nổ nhiều lĩnh vực. Cô là gương mặt vedette quen thuộc trên sàn diễn, hợp tác cùng nhiều thương hiệu xa xỉ. Cô còn theo đuổi công việc MC song ngữ, giảng viên trợ giảng. Người đẹp hiện theo học Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Gần đây, cô ra mắt brand thời trang riêng.

Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 5.

Lương Thùy Linh tái hiện khoảnh khắc thời thơ ấu khi chụp hình cùng mẹ. Hoa hậu tâm sự từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn là điểm tựa, nguồn động lực và cảm hứng sống lớn nhất của cô.

Mẹ Hoa hậu Lương thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái tại Sài Gòn - Ảnh 6.

Ảnh hiếm hoi của mẹ nàng hậu thời còn trẻ.


 

