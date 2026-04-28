Mẹ là cán bộ ngân hàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh 'gây sốt' khi xuất hiện cùng con gái
GĐXH - Lương Thùy Linh khoe ảnh cùng mẹ - một cán bộ ngành ngân hàng. Fan trầm trồ nhan sắc, thần thái quý phái ở tuổi U60 của mẹ nàng hậu.
Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến người hâm mộ thích thú khi hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng mẹ - bà Nguyễn Thị Hương. Nàng hậu cho biết mẹ cô từ Cao Bằng vào Sài Gòn chơi, thăm con gái nhân dịp nghỉ lễ.
Trong bức ảnh được đăng tải, hai mẹ con diện trang phục thanh lịch, thần thái rạng rỡ. Nhan sắc của mẹ Lương Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi ở tuổi U60 sở hữu vẻ đẹp quý phái, đằm thắm và đặc biệt có nhiều nét tương đồng với con gái. Lương Thùy Linh hài hước viết: "Như hai giọt nước".
Ngay dưới bài đăng, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung cùng người hâm mộ đã để lại bình luận đồng ý rằng Lương Thùy Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Thậm chí, một fan còn hài hước nhận xét: "Hóa ra định mệnh trở thành thành hoa hậu từ lúc mẹ nhận lời yêu bố rồi" .
Được biết, mẹ ruột Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ. Hiện tại, bà là cán bộ làm việc trong ngành ngân hàng. Mẹ Lương Thùy Linh nghiêm khắc nhưng tâm lý, luôn đồng hành, ủng hộ con gái trong mọi việc.
Lương Thùy Linh cho biết, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất, là nguồn động viên lớn trong cuộc sống và sự nghiệp. "Tôi ước có thể sống một đời như mẹ, luôn vất vả, hy sinh cho các con. Càng lớn, tôi càng nhận ra niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh", Lương Thùy Linh chia sẻ.
Nàng hậu gốc Cao Bằng cùng mẹ trong dịp Tết 2026.
Lương Thùy Linh, 25 tuổi, từng vào top 12 Miss World 2019 sau đăng quang cuộc thi trong nước. Tháng 8/2022, cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh hoạt động năng nổ nhiều lĩnh vực. Cô là gương mặt vedette quen thuộc trên sàn diễn, hợp tác cùng nhiều thương hiệu xa xỉ. Cô còn theo đuổi công việc MC song ngữ, giảng viên trợ giảng. Người đẹp hiện theo học Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Gần đây, cô ra mắt brand thời trang riêng.
5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nướcXem - nghe - đọc - 4 phút trước
GĐXH - Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.
Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'Giải trí - 41 phút trước
GĐXH - Lê Phương chia sẻ trùng hợp bất ngờ khi hội ngộ ca sĩ Nam Cường. Cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về sắc vóc "bị thời gian bỏ quên".
Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc độngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.
Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công tyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Cả giám đốc công ty và người phụ trách dự án đã đổ lỗi cho Trang gây ra vụ việc làm lộ clip demo dự án trọng điểm của công ty.
NSND Bùi Bài Bình: Tôi bị thu hút những vai có phần 'dị dạng'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - NSND Bùi Bài Bình gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim kinh dị "Phí Phông". Ông cho biết, "tôi bị thu hút bởi những vai có phần "dị dạng" hơn một chút, chẳng hạn như thầy mo hay những nhân vật phản diện".
Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ quyết định sửa lờiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Châu Đăng Khoa - nhạc sĩ ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện đã sửa lời "lúa chín chẳng cúi đầu' thành ca từ có ý nghĩa hơn.
Bố làm kinh doanh, mẹ kế toán của Phương Oanh gây chú ýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh trở về Hà Nội sau 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025. Bố mẹ và chị gái sinh đôi vui mừng đón cô, cùng chia sẻ những khoảnh khắc xúc động và niềm tự hào.
Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặtXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.
Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ ĐìnhGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tối nay 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Ca khúc Người Việt minh thương nhau của Hòa Minzy - Cẩm Ly sẽ là một điểm nhấn trong chương trình.
Thương (Quỳnh Kool) phũ phàng không đến gặp bạn trai cũXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Thương đã không đến gặp người yêu cũ lần cuối, để mặc Quân chờ đợi cả buổi trong tâm trạng ngổn ngang.
Cuộc sống kín tiếng của NSND Đào Bá Sơn 'ông Tây' màn ảnh ViệtGiải trí
GĐXH - NSND Đào Bá Sơn được mệnh danh là “lãng tử màn ảnh Việt”, ghi dấu ấn đậm nét với các vai Tây bởi ngoại hình cao to, đầy góc cạnh.