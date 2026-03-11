Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?
GĐXH - NSƯT Kiều Anh mới đây đã khiến khán giả sốc khi rao bán căn hộ chung cư cao cấp có giá trị hơn chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng phim giờ vàng nhưng kín tiếng về đời tư này lại khiến khán giả tò mò.
NSƯT Kiều Anh đăng tải hình ảnh căn hộ chung cư cao cấp và rao bán với giá có giá 16 tỷ đồng. Trước thông tin này, khán giả sốc trước sự giàu có của nữ diễn viên phim giờ vàng. Trước đó, cô từng xuất hiện rất nhiều phim và nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.
