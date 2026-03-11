Mới nhất
Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Thứ tư, 10:00 11/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Kiều Anh mới đây đã khiến khán giả sốc khi rao bán căn hộ chung cư cao cấp có giá trị hơn chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng phim giờ vàng nhưng kín tiếng về đời tư này lại khiến khán giả tò mò.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 1.Vẻ đẹp 'không tuổi' của NSƯT Kiều Anh trong tà áo dài truyền thống

Xuất hiện tại buổi ghi hình chương trình Tết, NSƯT Kiều Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện áo dài đính kết tinh tế.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 2.
NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 3.
NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 4.
NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 5.

NSƯT Kiều Anh đăng tải hình ảnh căn hộ chung cư cao cấp và rao bán với giá có giá 16 tỷ đồng. Trước thông tin này, khán giả sốc trước sự giàu có của nữ diễn viên phim giờ vàng. Trước đó, cô từng xuất hiện rất nhiều phim và nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 6.

Năm 2025, NSƯT Kiều Anh gây ấn tượng mạnh trong phim "Cha tôi, người ở lại". Trong phim này, vai diễn của Kiều Anh là Quyên - mẹ của Việt (Thái Vũ). Vì hoàn cảnh, Quyên gửi con lại cho Bình và nói phải vào viện chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, Quyên bỏ đi biền biệt tận 16 năm. Cứ ngỡ cuộc sống của Việt cứ trôi qua bình lặng như những năm qua thì mẹ bất ngờ trở về.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 7.

Kiều Anh chia sẻ vai diễn Quyên không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, dù xuất hiện ít nhưng cô vẫn muốn tạo cho nhân vật sự mới mẻ. Đó cũng là lý do cô chọn tạo hình khác lạ, với mái tóc xoăn dài cho nhân vật của mình. Nhân vật này trải qua 2 giai đoạn: Thời trẻ, Quyên vất vả, lam lũ. Đi xuất khẩu lao động trở về, cô ăn diện hơn, không quá giàu có nhưng luôn cố tỏ ra mình là người có tiền.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 8.

Trước vai diễn này, Kiều Anh đã quen mặt với khán giả và nổi bật nhất là vai Nhung trong "Phía trước là bầu trời" ở những năm 2000. Nổi tiếng sau "Phía trước là bầu trời", Kiều Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như: "Ký ức Điện Biên", "Những công dân tập thể", "Hai phía chân trời", "Giọt nước mắt muộn màng", "Tình khúc bạch dương"... Tuy nhiên, do cái bóng quá lớn của Phía trước là bầu trời, nữ diễn viên từng tâm sự rằng từng có thời gian phải tạm xa màn ảnh.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 9.

Và sau một thời gian không có nhiều đột phá trong nghiệp diễn, Kiều Anh đã dừng lại để tìm sự mới mẻ trong kỹ năng diễn xuất, đồng thời tập trung cho sự nghiệp làm biên đạo múa tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 10.

Năm 2020, cô trở lại trong phim "Hồ sơ cá sấu" với nỗ lực thoát khỏi dạng vai hiền lành nhu mì, hay thân phận phụ nữ éo le, trắc trở. Vai diễn của Kiều Anh là một phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 11.

Đặc biệt, trong "Gia đình mình vui bất thình lình", vẫn là Kiều Anh hiền lành đáng thương, chịu thua thiệt nhưng không cam chịu mà có chiều sâu trong suy nghĩ. Vai diễn sở trường khiến Kiều Anh nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. Họ khóc cười cùng nhân vật Phương khi cô vừa có nét quê mùa vụng về nhưng đáng yêu, vừa có thân phận bi đát. Vai diễn được đánh giá là xứng đáng mang về cho Kiều Anh giải Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 12.

Có sự nghiệp diễn xuất khá nổi bật cùng công việc ổn định tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nhưng đời tư của Kiều Anh lại gặp nhiều trắc trở. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên sinh năm 1981 bất ngờ rút lui khỏi phim ảnh. Nhiều năm về sau, khán giả mới được biết thông tin cô đã trở thành mẹ đơn thân.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 13.

Kiều Anh từng cho biết, cô hay tin mình mang bầu sau khi đã chia tay bạn trai. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc kỹ càng, song vì cho rằng có con là món quà quý giá ở độ tuổi ngoài 30, Kiều Anh đã quyết định làm mẹ đơn thân. "Mɑy mắn là tôi được bố mẹ đẻ giúp đỡ chăm cháu tronɡ thời ɡian mình đi quay. Tôi nɡhĩ đã làm mẹ, ai cũnɡ có khó khăn riênɡ và tôi cũnɡ vậy, vừɑ chu toàn cônɡ việc, vừɑ lo cho con", nữ diễn viên từng tâm sự. Hiện tại, Kiều Anh có cuộc sống bình yên và cô vẫn mong chờ tình yêu tới.

NSƯT Kiều Anh bán nhà 16 tỷ đồng - Ảnh 14.Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

