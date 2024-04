Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Khoảng tháng 5/2022, Công an tỉnh Nam Định qua công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng đã phát hiện một nhóm người có biểu hiện tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua cổng game có tên 9666 club.



Cầm đầu đường dây này là đối tượng có tên Hợp Selica. Người phụ nữ này thường xuyên đăng bài trên các trang mạng xã hội khoe thu nhập, khoe cuộc sống sang chảnh mỗi ngày. Mục đích chính là để lôi kéo người khác cùng tham gia vào cổng game 9666 club.

Các đối tượng nói rằng, đây là mô hình đầu tư "tối ưu", khi tham gia nếu có lãi sẽ có tiền và được hoạt động theo mô hình đa cấp. Người chơi đầu nếu mời được càng nhiều người tham gia cùng thì số tiền hưởng lợi càng lớn.

Công tác trinh sát cho thấy, Hợp selica tên thật là Hoàng Thị Hợp (SN 1991, trú tại Phú Bình, Thái Nguyên). Tại Nam Định, công an phát hiện có rất nhiều người tham gia vào cổng game của Hợp. Trong đó nổi lên đối tượng có nickname Liên dollar.

Liên là một "chân rết" cốt cán của Hợp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hàng ngày, Liên thường đăng tải những hình ảnh về tiền bạc, về cuộc sống "thu nhập chủ động" đầy mầu sắc của mình. Chính những miếng "bánh" thơm nức ấy đã giúp Liên mở rộng số lượng người tham gia cổng game của Hợp một cách nhanh chóng.

Điều đặc biệt là, hầu hết các đối tượng "chân rết" đều lấy nickname có từ dollar như để khẳng định "đẳng cấp" kiếm tiền của mình.

Nhóm đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu nhằm vào các bà mẹ bỉm sữa, những người phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ.

Đối tượng Hợp (ảnh tư liệu)

Bản thân Hợp và Liên cũng đều là các bà mẹ "bỉm sữa" nên chúng hiểu tâm lý của họ. Khi nuôi con nhỏ, rảnh thời gian và không có thu nhập, những người phụ nữ này rất dễ bị lợi nhuận lôi kéo và sa chân nhanh chóng.

Xác định đây là đường dây cờ bạc có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh theo mô hình đa cấp. Nếu không ngăn chặn sớm sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn.

Các trinh sát phát hiện, đối tượng có nickname Liên dollar tên thật là Hoàng Thị Liên (SN 2000, trú tại Giao Thủy, Nam Định). Đây là cấp dưới thân thiết và chủ lực của "bà trùm" Hoàng Thị Hợp. Liên đã kêu gọi, chèo kéo rất nhiều người tham gia vào đường dây bằng cách "vẽ" ra viễn cảnh thu nhập cao, cuộc sống sang chảnh.

Bản thân Liên cũng là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ. Chính vì thế khi "nhập" đường dây của Hợp, kiếm ra tiền nên đối tượng đã "bất chấp", lao như "con thiêu thân".

Tháng 5/2023, kế hoạch bắt giữ Liên, Hợp được Công an tỉnh Nam Định chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi Liên đang trên chuyến xe khách từ nhà Hợp ở Thái Nguyên về Nam Định thì bị bắt giữ. Cùng lúc này, Công an Nam Định phối hợp với Công an Thái Nguyên cũng tiến hành bắt đối tượng cầm đầu Hoàng Thị Hợp.

Liên tiếp sau đó, nhiều đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, chủ yếu là nữ giới, đang là mẹ đơn thân hoặc nuôi con nhỏ.

Tại cơ quan công an, Hợp, Liên và các đối tượng khác đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Trong đó, nhiều người thừa nhận do hám lợi, thiếu hiểu biết nên đã tham gia vào đường dây. Không ít người ban đầu là nạn nhân bị dụ dỗ đã trở thành tội phạm vì lôi kéo thêm người để hưởng lợi.

Vì "đánh trúng" tâm lý của những người phụ nữ nuôi con nhỏ nên chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống cờ bạc của Hợp đã có khoảng 25.000 tài khoản tham gia.

Công an tỉnh Nam Đỉnh xác định, từ khi tạo mở đến thời điểm bị bắt giữ, triệt phá, ổ nhóm cờ bạc trên không gian mạng do Hợp cầm đầu đã giao dịch lượng tiền lên tới 3.600 tỷ đồng. Một con số khổng lồ.

Dù vụ án đã kết thúc, những đối tượng cầm đầu, tham gia sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng, thế những vẫn để lại trong tâm trí những người làm án sự suy tư. Có nhiều người vì thiếu hiểu biết, vì khó khăn đã bị dụ dỗ và từ nạn nhân trở thành tội phạm.