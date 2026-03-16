Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn tụ cầu vàng tấn công từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Gia đình cháu Đ.T.N. (16 tuổi, Sơn La) không ngờ rằng những cơn ho nhẹ và sốt cao của con gái lại là khởi đầu cho một cuộc chiến sinh tử. Ban đầu, N. xuất hiện các cơn sốt cao tới 40°C kèm rét run nhiều lần trong ngày. Người bệnh được đưa đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày.

Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng không cải thiện. N. vẫn sốt cao liên tục, mệt mỏi, lơ mơ, tri giác không tỉnh táo và trên da xuất hiện các nốt ban rải rác ở đầu chi. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Vi khuẩn tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công đa cơ quan

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khi nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân rất rõ rệt với sốt cao 39–40°C, mạch nhanh 130 lần/phút và huyết áp thấp 95/50 mmHg.

Đáng chú ý, trên lòng bàn tay và bàn chân của bệnh nhân xuất hiện các tổn thương Janeway – những nốt xuất huyết không đau, dấu hiệu điển hình gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

Kết quả cấy máu xác định bệnh nhân nhiễm Staphylococcus aureus – còn gọi là tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA), loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy vi khuẩn đã gây tổn thương đa cơ quan. Khi nghe tim phát hiện tiếng thổi tâm thu mức 3/6 tại mỏm tim. Siêu âm tim ghi nhận các mảnh sùi trên van tim kèm hở van hai lá nặng.

Không chỉ tấn công tim, vi khuẩn còn gây viêm phổi do tụ cầu. Hình ảnh chụp cắt lớp và cộng hưởng từ não phát hiện các ổ nhồi máu rải rác ở hai bán cầu não kèm xuất huyết tiểu não, khiến bệnh nhân mất thăng bằng và yếu liệt tay phải.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi do tụ cầu.

Điều trị tích cực giúp bệnh nhân thoát nguy kịch

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và xây dựng phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu với MRSA.

Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số viêm CRP giảm mạnh từ mức trên 200 mg/L xuống còn 10 mg/L. Bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo, có thể đi lại và chức năng vận động tay phải dần phục hồi.

Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy kích thước khối sùi trên van tim đã giảm. Hình ảnh cộng hưởng từ não cũng không còn ghi nhận các tổn thương trước đó.

Cảnh báo dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng từ những biểu hiện ban đầu

Theo bác sĩ Ngọc Ánh, điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân không có tổn thương ngoài da hay mụn nhọt, vốn là con đường xâm nhập thường gặp của tụ cầu vàng. Nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua những tổn thương rất nhỏ ở niêm mạc miệng – họng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm khuẩn nặng.

Ngoài ra, những biểu hiện như xuất hiện nốt bất thường ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân hoặc mất thăng bằng cũng cần được chú ý vì có thể cảnh báo nhiễm trùng đã lan tới tim và não.

Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nghe tim và siêu âm tim, giúp phát hiện sớm các bệnh lý van tim và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, từ đó điều trị kịp thời và phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.