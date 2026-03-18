Nữ sinh 16 tuổi rụng tóc quá nhiều vì 1 sai lầm giới trẻ Việt thường mắc phải

Thứ tư, 14:16 18/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Thức khuya, stress và mất ngủ triền miên, nữ sinh 16 tuổi bị rụng tóc từng mảng lớn, phải điều trị chuyên khoa để phục hồi nang tóc.

Rụng tóc từng mảng sau 3 tháng mất ngủ, căng thẳng

Thu (16 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng rụng tóc nhiều, xuất hiện các mảng hói rõ trên da đầu. Trước đó khoảng 3 tháng, em thường xuyên thức khuya học bài, ngủ ít, mỗi ngày chỉ khoảng 5 tiếng và giấc ngủ không sâu, dễ giật mình. 

Dù nhận thấy tóc thưa dần, Thu nghĩ do thay đổi nội tiết tuổi dậy thì nên tự bổ sung vitamin và dùng thuốc mọc tóc nhưng không cải thiện.

Sau vài tuần, tóc rụng nhiều hơn, đặc biệt xuất hiện 4 vùng da đầu trống rõ, trong đó mảng lớn nhất ở vùng chỏm phải có đường kính khoảng 6 cm. Vùng rụng nhẵn bóng khiến em lo lắng, mất tự tin trong giao tiếp dù đã thử nhiều loại thuốc uống và bôi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích chẩn đoán bệnh nhân mắc rụng tóc từng mảng – một dạng bệnh có liên quan đến cơ chế tự miễn.

Nhiều tóc con của Thu đã mọc lại chỉ sau thời gian điều trị. Ảnh: BVCC

Stress kéo dài khiến hệ miễn dịch “tấn công” nang tóc

Theo bác sĩ, nguyên nhân phổ biến nhất của rụng tóc từng mảng là do hệ miễn dịch rối loạn, nhận nhầm nang tóc là “tác nhân lạ” và tấn công, khiến tóc rụng đột ngột theo từng vùng. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bệnh thường chỉ gây một mảng nhỏ, tuy nhiên trường hợp của Thu xuất hiện cùng lúc nhiều vùng cho thấy mức độ rối loạn miễn dịch mạnh hơn.

Stress và mất ngủ kéo dài được xem là yếu tố thúc đẩy quan trọng. Khi cơ thể chịu áp lực liên tục, các hormone và chất trung gian được giải phóng nhiều hơn, làm mất cân bằng điều hòa miễn dịch, từ đó khiến nhiều nang tóc bị tấn công đồng thời, dẫn đến rụng nhanh trên diện rộng trong thời gian ngắn.

Bác sĩ cũng cho biết nhiều người lầm tưởng rụng tóc ở tuổi teen chủ yếu do thiếu chất hoặc rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, với rụng tóc từng mảng, cơ chế chính lại liên quan đến miễn dịch. Ngoài yếu tố tâm lý, bệnh còn có thể liên quan đến di truyền, nhiễm trùng, bệnh tuyến giáp hoặc các bệnh tự miễn khác.

Rụng tóc: Điều trị sớm tóc có thể mọc lại?

Với trường hợp này, bệnh nhân được chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone nội tổn thương theo liệu trình kết hợp thuốc ức chế miễn dịch tại chỗ và minoxidil kích thích mọc tóc. Sau lần tiêm đầu tiên, vùng da đầu trơn nhẵn đã bắt đầu xuất hiện tóc con – dấu hiệu cho thấy nang tóc đang phục hồi.

Theo các chuyên gia, rụng tóc từng mảng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ có thể cải thiện tốt. Tuy nhiên, người bệnh cần tuân thủ đủ liệu trình, đồng thời điều chỉnh lối sống như ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng để hạn chế tái phát.

Bác sĩ khuyến cáo khi tóc rụng nhiều bất thường, đặc biệt rụng thành từng mảng, da đầu trơn láng, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc kích mọc tóc hoặc chỉ bổ sung vitamin. Việc thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu giúp xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây ảnh hưởng tâm lý và thẩm mỹ.

Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 30 vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Chủ quan với bệnh nền, không tái khám định kỳ, người đàn ông phát hiện suy thận mạn, bệnh thận đã tiến triển đến giai đoạn cuối khi mới 30 tuổi.

GĐXH - Từ trước đến nay, "10.000 bước" vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu khổng lồ trên 160.000 người vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh giá Lancet Public Health đã lật ngược quan điểm này.

GĐXH - Chủ quan với bệnh nền, không tái khám định kỳ, người đàn ông phát hiện suy thận mạn, bệnh thận đã tiến triển đến giai đoạn cuối khi mới 30 tuổi.

Trứng vịt lộn là món ăn dân dã giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý nguyên tắc ăn trứng vịt lộn để món ăn bổ dưỡng không trở thành gánh nặng cho cơ thể.

GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng 21h là thời điểm lý tưởng để đi ngủ để sống thọ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy điều này chưa hoàn toàn chính xác.

GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.

GĐXH - Ho kéo dài, khó thở và nôn nhiều tưởng chỉ là bệnh hô hấp thông thường, người đàn ông 35 tuổi bất ngờ rơi vào suy tim cấp nguy kịch.

GĐXH - Một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ.

GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.

Vitamin B12 rất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, nhưng một số nhóm như người cao tuổi, người ăn chay hoặc rối loạn hấp thu dễ bị thiếu hụt. Việc bổ sung đúng cách, ưu tiên từ các nguồn tự nhiên được xem là an toàn và bền vững.

GĐXH - Cà chua là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người suy thận và các bệnh thận cần cân nhắc vì loại quả này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng từ thận.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
